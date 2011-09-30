«Восточное партнерство» не должно противоречить постсоветской интеграции - МИД России

Москва. «Восточное партнерство» не должно противоречить интеграции на постсоветском пространстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ заявил на брифинге в Москве.

«Мы, естественно, очень внимательно следили и следим за позицией «Восточного партнерства» и будем анализировать итоги Варшавского саммита…Внимание с нашей стороны неудивительно, поскольку проект ЕС направлен на ближайших соседей России, многие из которых имеют интеграционные обязательства в рамках СНГ, ОДКБ, Таможенного союза и выстраиваемого нами Единого экономического пространства», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что МИД РФ исходит из того, что результаты саммита не должны вступать в противоречия с вышеизложенными проектами.

А.ЛУКАШЕВИЧ напомнил, что это зафиксировано в дорожной карте РФ-ЕС общего пространства внешней безопасности.

При этом он отметил, что РФ настроена конструктивно взаимодействовать с ЕС и ближайшими соседями, если «в Восточном партнерстве будет создана прозрачная для России и учитывающая взаимный интерес схема генерирования и интеграции конкретных совместных проектов, которые даст добавленную стоимость для равноправного сотрудничества в рамках общей повестки дня».

Он отметил, что «Восточное партнерство» - это внутренняя инициатива Евросоюза, которая вырабатывалась без консультаций с не членами ЕС, в первую очередь «такими очевидными партнерами» как Россия.

«В нашем понимании, главной задачей «Восточного партнерства» ставится приближение фокусных стран – Украины, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Армении и Грузии к политическим установкам и экономическим форматам Европейского Союза», - добавил он А.ЛУКАШЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Эта программа направлена на усиление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

По приглашению Президента Европейского Совета Германа Ван РОМПЕЯ и премьер-министра Польши Дональда ТУСКА ЕС и страны - члены Восточного партнерства встречаются 29-30 сентября в Варшаве. Как сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, саммит должен признать европейские устремления и европейский выбор некоторых восточноевропейских стран.

Шесть стран-партнеров на Варшавском саммите представляют: Президент Армении Серж САРГСЯН, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Молдовы Владимир ФИЛАТ и посол Беларуси в Варшаве Виктор ГАЙСЕНОК.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не был приглашен на саммит – ему запрещен въезд в страны ЕС в связи с преследованиями оппозиционных активистов. Минск отказался направить на встречу главу своего МИД Сергея МАРТЫНОВА, приглашение которому направили организаторы саммита.

Однако сегодня, 30 сентября, делегация Беларуси покинула Саммит программы «Восточное партнерство». Ранее МИД Беларуси распространил заявление, в котором говорится о «дискриминации» по отношению к Минску, проявленной организаторами саммита – в частности, о том, что руководителю белорусской делегации не позволили участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программой встречи.