ЕК положительно оценивает прогресс в подготовке к подписанию соглашения об ассоциации - Янукович

Варшава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Европейская комиссия положительно оценивает прогресс в подготовке Украины к подписанию соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве, комментируя заседание саммита «Восточное партнерство».

Президент напомнил, что по результатам сегодняшнего саммита будет принята декларация, которую в эти минуты согласовывают делегации. По словам В.ЯНУКОВИЧА, в документе будет отмечен прогресс в сотрудничестве Украины с Европейским Союзом.

«Оценка этой работы со стороны Европейской комиссии положительная, все отмечают, что есть прогресс, остались еще некоторые не согласованные вопросы, которые касаются создания зоны свободной торговли, некоторых групп товаров и некоторых статей этого соглашения», - сказал Президент.

Он выразил надежду, что до декабря все вопросы по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС будут решены.

«Я надеюсь, что за эти два месяца, оставшиеся до декабря, работа будет сделана и будут найдены компромиссы», - сказал глава государства.

Он напомнил, что за это время в Украине планируется провести собрание товаропроизводителей, ассоциаций товаропроизводителей, которые должны высказать свою точку зрения относительно соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС. Также В.ЯНУКОВИЧ заверил, что до подписания соглашения обязательно состоятся парламентские слушания по вопросу создания ЗСТ с Евросоюзом с участием товаропроизводителей и экспертов. По словам Президента, эти мероприятия необходимо провести, чтобы привлечь к принятию судьбоносных решений все заинтересованы стороны, общественность.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что Украина настаивает на отображении в соглашении об ассоциации с ЕС перспективы членства в сообществе.

«Пока еще ответа на этот вопрос нет, но время есть, и я надеюсь, что мы также найдем понимание», - сказал Президент.