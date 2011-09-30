Янукович констатирует, что в ЕС обеспокоены процессом над Тимошенко

Варшава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что в ЕС обеспокоены процессом над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, но надеется, что там хорошо понимают, что в Украине функционирует независимая ветвь власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве, рассказывая о ходе саммита «Восточное партнерство».

«Этот вопрос (относительно Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) периодически возникает и на него нужно отвечать, мы видим, что это волнует представителей некоторых стран Европейского Союза. И мы объясняем, что суд еще не завершен, что суд является независимой инстанцией и трудно сейчас дать какой-либо ответ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Что касается непосредственно его отношения к процессу над Ю.ТИМОШЕНКО, то он отметил, что ему не хотелось бы комментировать это, поскольку это может рассматриваться как давление либо на суд, либо на правоохранительные органы.

«Поэтому я пытаюсь избегать конкретных ответов на эти вопросы, на которые я действительно не могу давать ответ. Кроме суда, окончательный ответ не даст никто», - сказал он, в очередной раз подчеркнув, что суд в Украине является независимой ветвью власти, и в Европейском Союзе это хорошо понимают.