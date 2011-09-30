Медведев отказался баллотироваться на второй срок, так как рейтинг у Путина выше

Москва . Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ отказался баллотироваться на второй срок, так как рейтинг у премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА «несколько выше».

Об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал в интервью российским федеральным каналам.

«Мне, конечно, приятно сознавать, что к действующему Президенту сохраняется достаточно высокая степень доверия, он обладает приличным для нынешней ситуации избирательным рейтингом. Но, с другой стороны, я обращаю внимание на то, что премьер-министр В.ПУТИН, безусловно, в настоящий момент самый авторитетный политик в нашей стране, и его рейтинг несколько выше», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что этот факт должен принимать во внимание любой политик, «если он хочет приносить пользу своей стране, а не толкаться локтями».

По его словам, многие ждут, чтобы «мы в какой-то момент разругались и начали активное противоборство на политической сцене».

«Такие рецепты я иногда слышу от оппозиции или от некоторых политологов. Так вот, я хочу сказать: этого не будет. Мы хотим достигнуть политического результата, победить на выборах: и в декабре месяце – на парламентских, и в марте – на президентских, а не удовлетворить свои амбиции», - заявил Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что у него с В.ПУТИНЫМ близкие убеждения, и они представляют одну политическую силу.

«Мы имеем очень близкие позиции по большинству стратегических вопросов, да, по сути, по всем стратегическим вопросам развития страны, и по тактическим тоже. Так вот, находясь на таких позициях, мы что – должны конкурировать? Мы должны ссориться, ругаться?», - сказал он.

По его словам, люди представляющие одну политическую силу ни в одной стране так не поступают.

«Вот можем себе представить такую ситуацию, что, например, Барак ОБАМА начал бы конкурировать с Хиллари КЛИНТОН? А я напомню, что они оба были в отборе на должность Президента. Ну невозможно себе представить! Они оба из демократической партии, и они принимали решение исходя из того, кто способен принести лучший результат», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября на съезде «Единой России» Президент России Д.МЕДВЕДЕВ заявил о готовности в будущем работать в правительстве, а нынешний премьер-министр В.ПУТИН будет баллотироваться на пост Президента РФ в 2012 году.