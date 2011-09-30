ЕС считает возможным завершение переговоров об ассоциации с Украиной до 2012 года

Варшава. Европейский Союз считает возможным завершение переговоров с Украиной о создании ассоциации с углубленной зоной свободной торговли до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявили сегодня в Варшаве глава Совета Евросоюза Герман ван РОМПЕЙ и премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд ТУСК после завершения саммита "Восточного партнерства".

"Ожидаем завершения переговоров относительно соглашения об ассоциации с Украиной в конце этого года", - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

Он отметил, что принятая сегодня участниками саммита «Восточного партнерства» декларация предусматривает более активное развитие сотрудничества Евросоюза с теми государствами, которые эффективнее внедряют у себя европейские стандарты, отметив, что аналогичный путь прошла ранее нынешний член ЕС Польша.

"Польша - это яркий пример того, что может произойти (в случае внедрения реформ)", - отметил он.

В свою очередь глава польского правительства сказал, что некоторые государства-участники саммита могли "ожидать большего", чем записано в итоговой декларации.

"Сегодня не имеем достаточно оснований, чтобы это (четкую "перспективу членства" - УНИАН) подтвердить, их нет как со стороны ЕС, так и со стороны государств-участников", - сказал он, выразив надежду, что в ближайшее время соответствующие условия будут выполнены.

"2011 - это возможный год завершения переговоров об ассоциации Украины с ЕС", - сказал он на итоговой пресс-конференции саммита.

Как сообщал УНИАН, сегодня Д.ТУСК на совместной конференции с Г.Ван РОМПЕЕМ заявил о том, что дело Ю.ТИМОШЕНКО может осложнить завершение переговоров о соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое стороны планируют парафировать на совместном саммите в декабре этого года.

Вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который принимал участие в работе саммита "Восточного партнерства", заявил, что украинская власть будет настаивать на включении в соглашение об ассоциации "перспективы членства" украинцев в ЕС.