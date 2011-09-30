Главное на 30 сентября (вечер)

Финансы

ЕБРР с начала года инвестировал в частный сектор экономики Украины 800 млн. долл.

Европейский банк реконструкции и развития с начала 2011 года инвестировал в частный сектор экономики Украины 800 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК в ходе брифинга по итогам работы III Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове.

«У нас до вчерашнего дня было вложено в Украину в этом году примерно 800 млн. долл., исключительно в частный сектор», - сказал он.

При этом А.КУУСВЕК отметил увеличение спроса на инвестиции из корпоративного сектора экономики, как в Харьковской области, так и по Украине в целом.

Директор ЕБРР сообщил, что вчера, 29 сентября, ЕБРР подписал первый контракт в государственном секторе экономики Украины. В частности, банк предоставил кредит Украине в размере 200 млн. евро на модернизацию 6 гидроэлектростанций на Днепре.

По словам А.КУУСВЕКА, процентная ставка по кредиту составляет Libor плюс 1% кредитной маржи, срок погашения кредита – 15 лет.

Он также отметил, что ЕБРР готовит в Украине «еще 2-3 реальных проекта», по которым планируется подписать контракт в следующем году.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове начал работу III Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

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Законопроекты о декриминализации могут быть включены в повестку дня ВР 5 октября

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент 5 октября рассмотрит вопрос о включении законопроектов о декриминализации экономических преступлений в повестку дня нынешней сессии.

Об этом он сказал представителям СМИ сегодня во время рабочей поездки в Житомирскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что в парламенте зарегистрированы несколько законопроектов по этой тематике: внесенные как Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, так и народными депутатами.

Руководитель парламента сообщил, что в проекте повестки дня заседаний Верховной Рады на 4-7 октября на среду запланировано рассмотрение включения в повестку дня сессии одного из таких проектов. «Анализируя вчера предложенный проект расписания заседаний на следующую пленарную неделю, я поручил, чтобы поставили вместе с этим законопроектом и законопроект Президента Украины для включения в повестку дня», - сказал В.ЛИТВИН, выразив уверенность в том, что парламент включит в повестку дня сессии соответствующие документы.

«Последующая работа при внесении изменений и дополнений в эти законопроекты покажет расстановку сил, в частности, относительно поправок, которые содержатся в других законодательных инициативах депутатов», - отметил он и добавил, что на заседании Согласительного совета в понедельник предложит рассмотреть включение в повестку дня всех законопроектов по этой тематике.

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Госбюджет Украины в январе-августе сведен с дефицитом 5,176 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2011 года сведен с дефицитом в 5,176 млрд. грн., что в 8,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы бюджета составили 201,906 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 169,633 млрд. грн.

Налоговые поступления составили 168,637 млрд. грн., неналоговые – 30,901 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 204,502 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 176,633 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за указанный период поступило 1,788 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 453 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 4,37 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 63,4 млн. гривен.

В январе-августе 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 31,431 млрд. грн. Государственные заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 63,676 млрд. грн.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины составил 2,105 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 254,796 млрд. грн., расходы – 254,287 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,214 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн. Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

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ТЭК

Газовые переговоры продолжатся на следующей неделе

Москва. Переговоры по сотрудничеству в газовой сфере между Украиной и РФ продолжаться на следующей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам сегодняшних переговоров в Москве главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

«Встреча прошла в конструктивном ключе. Принято решение продолжить переговоры на следующей неделе», - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сказал, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии желательно проводить, “но, по моему мнению, желательно проводить с конкретным содержанием”.

В.ЯНУКОВИЧ предложил уже этой осенью провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии. Он отметил, что в отношениях Украины и России накопились вопросы, которые нуждаются в быстром решении, и самый главный из них – сотрудничество в энергетической сфере.

По мнению главы Украинского государства, эти вопросы можно быстро решить, поскольку уже они проработаны правительствами и подкомиссиями Межгосударственной украинско-российской комиссии. В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что желательно провести заседание этой комиссии под председательством двух президентов до проведения второго Украинско-Российского форума, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.

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"Днепроэнерго" намерено привлечь у «Укргазбанка» и «Ощадбанка» кредиты на 1,8 млрд. грн.

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» в результате конкурсных торгов отобрала «Укргазбанк» и «Ощадбанк» (оба – г. Киев) для привлечения кредитов (3 лота) в виде невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 1,817 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на интернет-портале «Государственные закупки».

«Укргазбанк» намерен предоставить кредиты (лот 1) на 547,15 млн. грн. до декабря 2015 года для финансирования реконструкции энергоблока №9 (282 МВт) Криворожской ТЭС. Также банк готов предоставить кредит (лот 2) на 629,05 млн. грн. до ноября 2017 года для реконструкции энергоблока №2 (300 МВт) Запорожской ТЭС. Эффективная процентная ставка по двум кредитам «Укргазбанка» составляет 14,5% годовых.

«Ощадбанк» планирует предоставить кредит (3 лот) на 641,3 млн. грн. до декабря 2016 года под эффективную процентную ставку 16% годовых. Средства будут использованы для реконструкции энергоблока №4 (300 МВт) Запорожской ТЭС.

Предложение банков акцептировано 28 сентября 2011 года, кредитные договоры планируется подписать на протяжении календарного месяца.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.

Собственником 50%+1 акция компании является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.

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Кабмин ликвидировал 5 убыточных шахт на Донбассе

Кабинет министров Украины распорядился ликвидировать в Донбассе 5 убыточных государственных угледобывающих предприятий: 3 шахты – в Донецкой области и 2 шахты – в Луганской областях.

Соответствующее распоряжение №912-р от 28 сентября 2011 года «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий» сегодня опубликовано на правительственном портале.

В Донецкой области в списке на ликвидацию указаны: Отдельно стоящий подраздел «Шахта №4-21» и ОП «Шахта «Лидиевка», входящие в государственное предприятие «Донецкая угольная энергетическая компания», а также Техническая единица «Шахта им. Киселева», находящаяся в составе шахтоуправления им. Лутугина государственного предприятия «Торезантрацит».

В Луганской области будут ликвидированы ОП «Шахта №5» государственного предприятия «Донбассантрацит» и ОП «Шахта «Крепенская» государственного предприятия «Антрацит».

В данном правительственном распоряжении конкретные сроки ликвидации и источники финансирования шахт не указаны.

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Агро

Минсельхоз РФ предлагает продлить до 2020 г. изъятие сахара из режима свободной торговли с Украиной

Москва. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предлагает продлить до конца 2020 года изъятие сахара из режима свободной торговли с Украиной, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК поддержала ряд инициатив Союза сахаропроизводителей России по регулированию внутреннего рынка сахара: о сохранении действующего минимального уровня пошлины на импорт сахара-сырца в размере 140 долларов за тонну на период май-июль 2012 года; о продлении после 31 декабря 2012 года изъятия сахара из режима свободной торговли с Украиной до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Е.СКРЫННИК поручила профильным подразделениям аграрного ведомства совместно с Союзроссахаром в месячный срок внести данные предложения в Правительство РФ.

Необходимость принятия этих мер связана с ожидаемым в России рекордным урожаем сахарной свеклы до 36 млн. тонн и производством сахара в объеме около 5 млн. тонн.

Этого, по словам Е.СКРЫННИК, будет достаточно для удовлетворения всех внутренних потребностей и насыщения рынка до начала следующего свекловичного сезона (август 2012 года). При этом будет достигнут пороговый показатель Доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению сахаром (не менее 80%).

Учитывая динамику производства в сахарной отрасли, реализация инициатив Союзроссахара будет способствовать стабилизации внутренних цен на сахар, повышению инвестиционной привлекательности свеклосахарного подкомплекса.

Было отмечено, что всего в 2010 году в модернизацию, реконструкцию и строительство сахарных заводов было инвестировано более 20 млрд. рублей.

Специальной Комиссией Министерства сельского хозяйства РФ было одобрено 29 соответствующих инвестиционных проектов на сумму 4,5 млрд. рублей. Из федерального бюджета на субсидирование инвестиционных кредитов было выделено 125,8 млн. рублей.

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Эксперты: пошлины на экспорт подсолнечного масла приведут к снижению закупочных цен на сырье

Введение экспортных пошлин приведет к сокращению объемов экспорта подсолнечного масла, рапса и сои из Украины, а также к снижению внутренних закупочных цен на сырье, что негативно скажется на рентабельности аграриев, которые уже страдают от пошлин на зерновые.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, многие компании отмечают убыточность производства зерновых в текущем году. С другой стороны, введение новых пошлин позитивно отразится на соблюдении севооборота компаниями, которые планировали выращивать исключительно высокорентабельные культуры.

Как считают аналитики, введение пошлин в 2012 году может негативно отразиться на рентабельности таких крупных игроков, как Landkom, KSG Agro, «Агротон».

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики Украины предлагает продлить действие экспортных пошлин на зерно до 1 января 2013 года и ввести их на подсолнечное масло.

Соответствующее предложение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития и торговли и размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, на экспорт подсолнечного масла предлагается установить пошлину 10% от таможенной стоимости товара, но не менее 84 евро за тонну, на сою - 12%, но не менее 33 евро за тонну, на рапс - 9%, но не менее 15 евро за тонну.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

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Минэкономики предлагает ввести экспортные пошлины на подсолнечное масло

Министерство экономики предлагает продлить действие экспортных пошлин на зерно до 1 января 2013 года и ввести их на подсолнечное масло.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития и торговли и размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, на экспорт подсолнечного масла предлагается установить пошлину 10% от таможенной стоимости товара, но не менее 84 евро за тонну, на сою - 12%, но не менее 33 евро за тонну, на рапс - 9%, но не менее 15 евро за тонну.

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

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Фондовый рынок

Поступления от приватизации в Украине составили 11 млрд. грн.

Поступления от приватизации в Украине в январе-сентябре т.г. составили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% от плана, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, основные поступления от приватизации в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИУ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованные 25,49% госпакета акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 г., план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

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Международные отношения

ЕС считает возможным завершение переговоров об ассоциации с Украиной до 2012 года

Варшава. Европейский Союз считает возможным завершение переговоров с Украиной о создании ассоциации с углубленной зоной свободной торговли до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявили сегодня в Варшаве глава Совета Евросоюза Герман ван РОМПЕЙ и премьер-министр председательствующей в ЕС Польши Дональд ТУСК после завершения саммита "Восточного партнерства".

"Ожидаем завершения переговоров относительно соглашения об ассоциации с Украиной в конце этого года", - сказал Г.Ван РОМПЕЙ.

Он отметил, что принятая сегодня участниками саммита «Восточного партнерства» декларация предусматривает более активное развитие сотрудничества Евросоюза с теми государствами, которые эффективнее внедряют у себя европейские стандарты, отметив, что аналогичный путь прошла ранее нынешний член ЕС Польша.

"Польша - это яркий пример того, что может произойти (в случае внедрения реформ)", - отметил он.

В свою очередь глава польского правительства сказал, что некоторые государства-участники саммита могли "ожидать большего", чем записано в итоговой декларации.

"Сегодня не имеем достаточно оснований, чтобы это (четкую "перспективу членства" - УНИАН) подтвердить, их нет как со стороны ЕС, так и со стороны государств-участников", - сказал он, выразив надежду, что в ближайшее время соответствующие условия будут выполнены.

"2011 - это возможный год завершения переговоров об ассоциации Украины с ЕС", - сказал он на итоговой пресс-конференции саммита.

Как сообщал УНИАН, сегодня Д.ТУСК на совместной конференции с Г.Ван РОМПЕЕМ заявил о том, что дело Ю.ТИМОШЕНКО может осложнить завершение переговоров о соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое стороны планируют парафировать на совместном саммите в декабре этого года.

Вчера Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который принимал участие в работе саммита "Восточного партнерства", заявил, что украинская власть будет настаивать на включении в соглашение об ассоциации "перспективы членства" украинцев в ЕС.

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ЕС предусмотрел на проекты "Восточного партнерства" 1,9 млрд. евро до 2014 года

Варшава. Европейский Союз предусмотрел на реализацию проектов в рамках инициативы "Восточное партнерство" 1,9 млрд. евро до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации Второго саммита «Восточного партнерства», который 29-30 сентября проходил в Варшаве.

"ЕС зарезервировал значительные финансовые ресурсы - до 1,9 млрд. евро - на 2010-2013 годы для прогресса в реализации "Восточного партнерства" в рамках двусторонних и региональных программ", - говорится в документе.

Согласно декларации, ЕС может увеличить объем этих средств в рамках пересмотра European Neighborhood review.

“Участники Варшавского саммита ожидают от Еврокомиссии предложений в рамках дальнейшей многолетней финансовой перспективы (на 2014-2020 годы) нового инструмента Европейской политики соседства (ENP), которые, в частности, будут отображать новый уровень амбиций ENP”, - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что Евросоюз на проекты "Восточного партнерства" до 2014 года выделил 600 млн. евро.

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