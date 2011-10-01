Кравчук считает, что Тимошенко арестована незаконно

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что судья Печерского райсуда Киева, председательствующий по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО незаконно принял решение об аресте лидера оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире Шустер Live.

Л.КРАВЧУК отметил, что не может сказать по поводу того, верно или не верно судят Ю.ТИМОШЕНКО, но ее арест при демократическом суде не состоялся бы.

"Я знаю одно, что не может КИРЕЕВ один бросить за решетку любого человека незаконно. Не может, а он это сделал. Есть какое-то право над КИРЕЕВИМ или нет?", - подчеркнул он.

По словам Л.КРАВЧУКА, сегодня нельзя как в советское время постоянно повторять, что суд самый демократический и самый гуманный. При этом он добавил, что действующая власть должна убрать все препятствия для подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.