Грищенко доволен, что Путин и Медведев определились

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО положительно оценивает факт определения конкретной кандидатуры от власти на пост Президента России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире Шустер Live, комментируя информацию, что баллотироваться на эту должность будет Владимир ПУТИН.

"Думаю, лучшее знать, кто твой партнер, чем быть в сомнениях - или один, или другой (Владимир ПУТИН и Дмитрий МЕДВЕДЕВ - УНИАН). Сейчас мы знаем, кто он есть, кто будет в ближайшее время определять политику России", - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО считает, что визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву произошел очень своевременно, именно в тот день, когда состоялось предложение относительно выдвижения В.ПУТИНА.

"Для нас важно выстраивать отношения с тем, кого, так или иначе, система политической власти соседней страны избирает. Мы, так или иначе, будем вынуждены и должны налаживать эти отношения", - заявил он.

К.ГРИЩЕНКО убежден, что нынешняя власть будет выстраивать такую политику, которая отвечает интересам обеих стран. При этом он заверил, что это будет "жестко", но положительно.

"Уже сегодня мы можем выстраивать эти отношения, зная основные параметры, как личности, так и предыдущего опыта и общего мировоззрения тех людей, с которыми мы имеем дело. Мы знаем, что мы хотим. Мы знаем, с кем мы имеем дело. И мы знаем, что мы должны отстаивать. Следовательно, нам легче", - сказал министр.

Как сообщалось, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на съезде "Единой России" 24 сентября, согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму в декабре и предложил премьеру В.ПУТИНУ баллотироваться в Президенты РФ, заявив, что сам пойдет работать в правительство. В свою очередь В.ПУТИН выразил уверенность, что Д.МЕДВЕДЕВ сможет после победы "Единой России" в думских выборах создать эффективную управленческую команду и, возглавив правительство, продолжить работу по модернизации страны.