Грищенко заявляет, что дело Тимошенко является внутренним вопросом Украины

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что ситуация вокруг "газового дела" экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО является внутренним вопросом Украины, хотя другие страны могут выражать свою позицию относительно этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Шустер Live, комментируя заявление европейских лидеров, что это дело может осложнить подписание Соглашения об ассоциации.

"Я считаю, что внутренние процессы должны быть предметом внутренних дискуссий при том, что мы должны прислушиваться к мнению наших партнеров в Европе, равно как и в других центрах современного влияния", - сказал министр. В то же время он добавил, что конкретное решение должны принимать исключительно "внутренняя система и собственный избиратель".

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что именно Россия выступила первой с заявлением относительно данного судебного процесса. "Первое заявление в поддержку идеи, что извне можно вмешиваться в суд, была от России. Почему именно? Какие причины? Почему заявление именно Министерства иностранных дел Российской Федерации было первым?", - сказал К.ГРИЩЕНКО. При этом он объяснил, что это вызвано выгодой. "У них живой, реальный, обоснованный интерес. Основанный на выгоде", - заявил дипломат. В то же время министр отметил, что высказывание своей позиции каждой страной является нормальной практикой.

"Мнение, высказанное официально Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО, не всеми, но известными фигурами в ее политической силе, относительно необходимости завершения переговоров о заключении соглашения об ассоциации, потому что это соглашение нужно не правительству ЯНУКОВИЧА или Президенту ЯНУКОВИЧУ, а правительству АЗАРОВА, а этому государству - является общим мнением всего общества", - сказал он.