В Одессе почти 2 часа идет штурм здания, где скрываются преступники, расстрелявшие милиционеров

В Одессе почти 2 часа идет штурм здания, в котором скрываются преступники, которые расстреляли вчера милиционеров.

Об этом сообщил УНИАН информированный источник, приближенный к правоохранительным органам.

«Почти 2 часа идет перестрелка между работниками милиции и преступниками, которые засели в пансионате «Мирный», - сказал собеседник агентства.

По его словам, территория окружена плотными кордонами милиции.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел агентству УНИАН подтвердили, что спецоперация по задержанию преступников продолжается, человеческих потерь нет. Какую-либо другую информацию в ведомстве предоставить пока отказываются.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время спецоперации по задержанию гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены.

В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей, введен план перехвата.

Раньше начальник Управления МВД в Одесской области Михаил ЯЦКОВ отмечал, что вооруженным преступникам не удалось покинуть территорию Одесской области.

По его словам, скорее всего, "преступники находятся в Коминтерновском районе. Об этом предупреждено все население”.