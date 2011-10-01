Преступников в Одессе обстреляли из гранатомета, они все убиты - УМВС

В Одессе преступников в оцепленном доме обстреляли из гранатомета, они все убиты.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник Отдела общественных связей Управления МВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО.

Пожар в доме сейчас тушат пожарные команды.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время задержания гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены.

В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников были задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей.

Позже сотрудникам милиции удалось установить местонахождение преступников. Там почти 4 часа длилась спецоперация по их задержанию.