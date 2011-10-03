ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «С 1 октября минимальная зарплата повышается до 985 гривен», в котором пишет: согласно государственному бюджету Украины на 2011 год с 1 октября уровень минимальной заработной платы повышается на 25 гривен - до 985 гривен. С 1 декабря минимальная зарплата вырастет еще на 19 гривен до - 1004 гривен…

http://delo.ua/ukraine/s-1-oktjabrja-minimalnaja-zarplata-povyshaetsja-do-985-griven-165420/

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Также «Дело» в публикации «Девелоперы утверждают, что второго кризиса на рынке недвижимости уже не будет» подает интервью заместителя генерального директора строительной компании ТММ Алексея Говоруна…

http://delo.ua/opinions/developery-utverzhdajut-chto-vtorogo-krizisa-na-rynke-nedvizhimosti-165370/

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«Дело» в публикации «В Налоговой обещают не собирать ксерокопии паспортов обменивающих валюту граждан» пишет: налоговые органы, как и ранее, могут получить в банках ксерокопии паспортов или оригиналы квитанций лишь в 2 случаях: при расследовании уголовных дел и в ходе выездной проверки финучреждения…

http://delo.ua/finance/v-nalogovoj-obeschajut-ne-sobirat-kserokopii-pasportov-obmenivajuschi-165399/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Жизнь не сахар», в котором пишет: Россия не собирается открывать рынок для украинского сахара. Министерство сельского хозяйства страны предлагает сохранить ограничения на его импорт из Украины до 2020 года. В украинском Минагрополитики рассчитывают все же переубедить соседей и либерализовать торговлю. Но отечественные производители уже подыскивают новые рынки сбыта…

http://www.kommersant.ua/doc/1786764

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «С горячим приветом», в котором пишет: тарифы на услуги ЖКХ для населения в ходе отопительного сезона 2011-2012 годов повышаться не будут, решили в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг. В пятницу комиссия подняла тарифы для бюджетных и промышленных потребителей: на тепловую энергию — в среднем на 59%, на услуги водоснабжения — на 8%, что должно будет покрыть увеличение цен на природный газ и электроэнергию. Вместе с тем население все же ощутит на себе повышение тарифов, поскольку возросшие затраты производителей будут заложены в цену бытовых товаров, продуктов питания и услуг…

http://www.kommersant.ua/doc/1786760

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нацбанк идет в суд» пишет: НБУ готовит обращение в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру и Высший совет юстиции с целью снизить количество неправомерных решений, которые сегодня принимают суды в спорах между банкирами и их заемщиками. Центробанк собирает кейсы таких решений, и намерен добиваться от надзирающих за выполнением законов органов жестких санкций к судьям, которые систематически ставят под сомнение права кредиторов…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-idet-v-sud

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Денег может не хватить», в котором пишут: Кабмин обеспокоен приближающейся новой волной мирового экономического кризиса и намерен активизировать работу по выполнению требований Международного валютного фонда…

http://markets.eizvestia.com/full/deneg-mozhet-ne-hvatit

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«Экономические известия» публикуют материал «Грузовые перевозки замрут», в котором пишут: в октябре перевозчики предвидят крупнейший за двадцать лет кризис в грузовых международных автомобильных перевозках…

http://markets.eizvestia.com/full/gruzovye-perevozki-zamrut

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине массово дешевеют гречка и сахар» пишет: на прилавках массово дешевеют крупы и сахар. Причина — хороший урожай. Между тем, цены на мясо пока стабильны…

http://www.segodnya.ua/news/14294402.html

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Также «Сегодня» в публикации «Наземное метро: вокруг Киева за 50 минут» пишет: завтра в Киеве откроется городская электричка, которую уже окрестили наземным метро. Всего заработает 14 станций…

http://www.segodnya.ua/news/14294440.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Почему Дмитрий Медведев уступил Владимиру Путину» пишет: Дмитрий Медведев почти всегда уступал в популярности Владимиру Путину, а его позиция в тандеме была заведомо невыгодной, объясняют социологи и политологи. Но вообще-то рейтинги Путина и Медведева значения не имели…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1381047/kak_pobedil_putin

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Также «Ведомости» в публикации «Россия провела валютообменную операцию» пишут: августовское падение рубля напомнило россиянам недавний кризис — и они накупили валюты на 145 млрд руб. Это максимум за последние два года. Максимальным с января 2009 г. стал и прирост валютных вкладов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1381046/rubli_popali_pod_obmen

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Издание «Известия» в публикации «Российские авиакомпании классифицируют по географии полетов» пишет: Министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства, который позволит ведомству устанавливать требования к авиакомпаниям по минимальному количеству воздушных судов, исходя из разделения перевозчиков на классы. Это почистит рынок от мелких компаний…

http://www.izvestia.ru/news/502452

(УНИАН)