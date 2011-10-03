Анонс на 3 октября

* Под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

* Украинский союз промышленников и предпринимателей совместно со Швейцарской программой по поддержке импорта (SIPPO) проведет семинар по продвижению продукции украинского производства на европейский рынок. Будут рассматриваться проблематика и перспективы выхода украинских компаний на рынок Европы, требования европейских заказчиков к качеству отечественной продукции, возможности SIPPO в развитии международных деловых контактов украинских экспортеров. Участники: первый вице-президент УСПП С.Прохоров, председатель Совета Национальных ассоциаций товаропроизводителей В.Изовит, ген.директор Ассоциации «Укрмаслопром» С.Капшук, президент УНК «Укравтосельхозмаш» О.Булиженко, представители Посольства Швейцарии в Украине, эксперты SIPPO.

* Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской отрасли Украины за восемь месяцев 2011 года”. Вопросы: Состояние и перспективы украинской банковской отрасли; Готова ли Украина к возможной второй волне мирового финансового кризиса? Ограничение валютно-обменных операций; Запрещение валютного кредитования и ограничения кредитования импорта. В работе примет участие Александр Сугоняко, президент АУБ, вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Беспредел банковских учреждений с использованием исполнительной надписи нотариуса». 22 сентября 2011 Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 7351 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг», в котором фактически усилила права банков, особенно относительно внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки через исполнительную надпись нотариуса. Как эта практика действует в Украине? Какой беспредел устраивают банки, злоупотребляя данной нормой, расскажут участники пресс-конференции: Татьяна и Сергей Егоровы, пострадавшие от исполнительной надписи без надлежащих на то правовых оснований; Федор Олексюк, председатель ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда»; Нина Шевченко, лидер общественного движения «За справедливость, праведность и законность», президент МБФ «Возрождение Вифсаиды»; Анатолий Соболевский, юрист ОО «Украинская ассоциация заемщиков» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067) 342-42-82, (097) 946-16-00, e-mail: nika215@yandex.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится прямая линия вице-премьер-министра Украины, министра инфраструктуры Украины Бориса Викторовича Колесникова и читателей «АиФ».

15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: „Среднему классу в Украине - быть!”, посвященная поддержке становления и развития среднего класса в Украине в рамках проведения заключительного этапа Юбилейного - Х Общеукраинского конкурса „Журналисты - за средний класс”. В работе примут участие: председатель жюри Конкурса Василий Костицкий, члены жюри Конкурса, народные депутаты Украины, представители малого и среднего бизнеса. Будут обсуждаться средства стимулирования к освещению в СМИ проектов становления среднего класса в Украине; будут затронуты вопросы отсутствия четко сформулированной государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства; будут обсуждаться возможные пути преодоления административных барьеров на этапах становления малого и среднего бизнеса. Также будет анонсирована дата проведения финального этапа Конкурса” - торжественной церемонии награждения победителей и обнародованы результаты Конкурса (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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