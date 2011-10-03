Главное на 3 октября (день)
Энергетика
5 октября в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» состоится церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения.
Об этом сообщает Правительственный портал.
В мероприятии примут участие министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР и Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.
Строительство хранилища финансируется за счет помощи правительства Великобритании в рамках инициативы стран Большой Восьмерки «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» с предоставлением дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза. Строительство хранилища позволит обеспечить безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения с целью проведения их характеризации и паспортизации с последующим размещением на безопасное хранение минимум на 50 лет. Ожидается, что этот объект будет введен в эксплуатацию в конце 2012 – начале 2013 года.
Первая нитка газопровода «Северный поток» будет запущена в эксплуатацию 8 ноября.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.
«Строительство первой нитки закончено, ведутся пусконаладочные работы и идет заполнение трубы газом. Сегодня, Владимир Владимирович, я готов вам назвать точную дату, когда газопровод будет веден в строй. Это 8 ноября 2011 года», - сказал А.МИЛЛЕР.
По его словам, построено более 700 км второй нитки газопровода, что составляет около 60% от всей протяженности второй трубы.
Также А.МИЛЛЕР сообщил, что с вводом первой нитки запускается экологический мониторинг.
Он отметил, что на этапе проектирования и строительства на экологию проекта выделено 100 млн. евро. «Сейчас на первые 3 года мы определили объем финансирования на постоянный экологический мониторинг в 40 млн. евро. В тысячах точек вдоль трубы производятся и будут производиться замеры, и мы будем соблюдать все экологические стандарты, которые нам предписаны». – сказал глава «Газпрома».
Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках газа по "западному маршруту".
Как передает РИА «Новости», Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках природного газа по так называемому "западному маршруту" (через Украину, Румынию и Болгарию) в связи с тем, что российская сторона отказалась снижать цену на топливо, сообщил турецкий министр энергетики Танер ЙЫЛДЫЗ.
Глава Минэнерго Турции 29 сентября предупреждал о возможности пересмотра соглашения, подписанного в 1986 году, если в Москве не снизят цену на газ. Срок действия этого документа, предусматривающего ежегодные поставки Турции около 6 миллиардов кубометров газа, истекает в декабре.
Турция является вторым по объемам поставок импортером российских углеводородных ресурсов. Она также получает российский газ по трансчерноморскому газопроводу "Голубой поток".
Министр энергетики Турции выразил надежду, что новое соглашение с "Газпромом" о поставках газа по "западному маршруту" будет подписано не государством, а частным сектором.
"Наше сотрудничество с Россией, будь то поставки газа по "Голубому потоку" или другим направлениям, продолжается и будет укрепляться", - сказал глава Минэнерго Турции.
Как ранее заявлял Т.ЙЫЛДЫЗ, если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по "западному маршруту", используются для нужд северо-запада страны, прежде всего 15-миллионного Стамбула.
На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа - 14 миллиардов по западному коридору и 16 миллиардов по "Голубому потоку". При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной "голубого топлива", а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны "Газпрома". В результате Турция закупила только 18,01 миллиарда кубометров.
Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН в феврале 2010 года заявлял, что обсуждается возможность снижения цен на газ для Турции.
Финансы Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВзаверяет, что Украине не грозит никакой дефолт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил во время Согласительного совета ВР, отвечая на слова народного депутата от "БЮТ-Батьківщини" Натальи КОРОЛЕВСКОЙ о том, что Украина стоит на пороге дефолта.
«Все, что касается дефолта, то люди, которые озвучивают такие вещи, просто еще не стали государственными деятелями. Возможно, где-то что-то прочитали, возможно, где-то что-то выучили, научились слова «дефолт», но не знают, когда и в какое время его применять», - заявил А.КЛЮЕВ.
По словам первого вице-премьер-министра, подобные заявления являются провокацией. «Никакого дефолта нет, платежи идут своевременно, никаких не были остановок», - сказал А.КЛЮЕВ и добавил, что на казначейских счетах находятся 20 млрд. грн. и около 3 млрд. долларов.
Парламент подключился к борьбе с финансовой пирамидой МММ-2011, в легитимности которой ранее усомнились чиновники Госфинуслуг и Антимонопольного комитета, а также «ПриватБанк».
Как сообщает biz.liga.net, народные депутаты Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция Партии регионов) и Олег ГЕЙМАН (группа «Реформы ради будущего») предложили расширить в ст. 39 закона "О телекоммуникациях" полномочия операторов и провайдеров телекоммуникаций. Теперь они "обязаны на основании решения суда ограничивать доступ своих абонентов к ресурсам, через которые осуществляется деятельность по предоставлению финансовых услуг без лицензий", - говорится в проекте №9232.
Сельское хозяйство
Завтра на совещании в Кабинете Министров Украины будет рассмотрен вопрос относительно экспортной пошлины на зерно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он отметил, что «завтра в 10 часов у премьер-министра Украины будет совещание по этому вопросу».
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