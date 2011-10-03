Главное на 3 октября (день)

Энергетика

5 октября в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» состоится церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В мероприятии примут участие министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР и Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Строительство хранилища финансируется за счет помощи правительства Великобритании в рамках инициативы стран Большой Восьмерки «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» с предоставлением дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза. Строительство хранилища позволит обеспечить безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения с целью проведения их характеризации и паспортизации с последующим размещением на безопасное хранение минимум на 50 лет. Ожидается, что этот объект будет введен в эксплуатацию в конце 2012 – начале 2013 года.

Первая нитка газопровода «Северный поток» будет запущена в эксплуатацию 8 ноября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Строительство первой нитки закончено, ведутся пусконаладочные работы и идет заполнение трубы газом. Сегодня, Владимир Владимирович, я готов вам назвать точную дату, когда газопровод будет веден в строй. Это 8 ноября 2011 года», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, построено более 700 км второй нитки газопровода, что составляет около 60% от всей протяженности второй трубы.

Также А.МИЛЛЕР сообщил, что с вводом первой нитки запускается экологический мониторинг.

Он отметил, что на этапе проектирования и строительства на экологию проекта выделено 100 млн. евро. «Сейчас на первые 3 года мы определили объем финансирования на постоянный экологический мониторинг в 40 млн. евро. В тысячах точек вдоль трубы производятся и будут производиться замеры, и мы будем соблюдать все экологические стандарты, которые нам предписаны». – сказал глава «Газпрома».

Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках газа по "западному маршруту".

Как передает РИА «Новости», Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках природного газа по так называемому "западному маршруту" (через Украину, Румынию и Болгарию) в связи с тем, что российская сторона отказалась снижать цену на топливо, сообщил турецкий министр энергетики Танер ЙЫЛДЫЗ.

Глава Минэнерго Турции 29 сентября предупреждал о возможности пересмотра соглашения, подписанного в 1986 году, если в Москве не снизят цену на газ. Срок действия этого документа, предусматривающего ежегодные поставки Турции около 6 миллиардов кубометров газа, истекает в декабре.

Турция является вторым по объемам поставок импортером российских углеводородных ресурсов. Она также получает российский газ по трансчерноморскому газопроводу "Голубой поток".

Министр энергетики Турции выразил надежду, что новое соглашение с "Газпромом" о поставках газа по "западному маршруту" будет подписано не государством, а частным сектором.

"Наше сотрудничество с Россией, будь то поставки газа по "Голубому потоку" или другим направлениям, продолжается и будет укрепляться", - сказал глава Минэнерго Турции.

Как ранее заявлял Т.ЙЫЛДЫЗ, если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по "западному маршруту", используются для нужд северо-запада страны, прежде всего 15-миллионного Стамбула.

На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа - 14 миллиардов по западному коридору и 16 миллиардов по "Голубому потоку". При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной "голубого топлива", а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны "Газпрома". В результате Турция закупила только 18,01 миллиарда кубометров.

Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН в феврале 2010 года заявлял, что обсуждается возможность снижения цен на газ для Турции.

Финансы Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заверяет, что Украине не грозит никакой дефолт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил во время Согласительного совета ВР, отвечая на слова народного депутата от "БЮТ-Батьківщини" Натальи КОРОЛЕВСКОЙ о том, что Украина стоит на пороге дефолта.

«Все, что касается дефолта, то люди, которые озвучивают такие вещи, просто еще не стали государственными деятелями. Возможно, где-то что-то прочитали, возможно, где-то что-то выучили, научились слова «дефолт», но не знают, когда и в какое время его применять», - заявил А.КЛЮЕВ.

По словам первого вице-премьер-министра, подобные заявления являются провокацией. «Никакого дефолта нет, платежи идут своевременно, никаких не были остановок», - сказал А.КЛЮЕВ и добавил, что на казначейских счетах находятся 20 млрд. грн. и около 3 млрд. долларов.

Парламент подключился к борьбе с финансовой пирамидой МММ-2011, в легитимности которой ранее усомнились чиновники Госфинуслуг и Антимонопольного комитета, а также «ПриватБанк».

Как сообщает biz.liga.net, народные депутаты Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция Партии регионов) и Олег ГЕЙМАН (группа «Реформы ради будущего») предложили расширить в ст. 39 закона "О телекоммуникациях" полномочия операторов и провайдеров телекоммуникаций. Теперь они "обязаны на основании решения суда ограничивать доступ своих абонентов к ресурсам, через которые осуществляется деятельность по предоставлению финансовых услуг без лицензий", - говорится в проекте №9232.

Сельское хозяйство

Завтра на совещании в Кабинете Министров Украины будет рассмотрен вопрос относительно экспортной пошлины на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что «завтра в 10 часов у премьер-министра Украины будет совещание по этому вопросу».

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63