Защита потребителя: что нового?

Не перестают удивлять украинского потребителя сообщения СМИ о том, как суды стран ЕС и США выносят решения о возмещении кругленьких сумм за вред, причиненный некачественной продукцией, работами или услугами.

Действительно, в судебной практике Украины вряд ли встретишь решение о взыскании нескольких сотен гривен по подобным искам, тогда как гражданке США Стелле Либек по иску к McDonald`s удалось взыскать 640 тыс. дол. всего-навсего из-за пролитого кофе.

Безусловно, гарантией качественной защиты потребителя от вреда, причиненного некачественным товаром, являются, прежде всего, четкое урегулирование данного вопроса на законодательном уровне. Наконец, мы можем отметить важный шаг и наших законодателей по приближению национальных норм к цивилизованным стандартам.

Так, с 17 сентября 2011 вступил в силу Закон «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции» (№ 3390-IV), принятый Верховной Радой еще 19 мая с.г. Этот документ регулирует отношения в связи с ответственностью за вред, причиненный вследствие дефекта продукции, которая введена в оборот в Украине.

Данный нормативно-правовой акт почти в полном объеме содержит положения Директивы Совета европейских сообществ «Об унификации правовых и административных норм об ответственности производителей за дефектную продукцию» № 85/374/ЕЭС от 25.07.1985 года. Дата красноречиво говорит о том, какая дистанция отделяет нас от европейского сообщества - около 25-ти лет!

До принятия закона отношения между производителем и потребителем по возмещению вреда регулировались в основном Гражданским кодексом и Законом «О защите прав потребителей» (далее - закон № 1023-XII). На что же сегодня может рассчитывать потребитель?..

О понятии "продукция"

Прежде всего, выясним, что подразумевается под термином «продукция». Продукция, согласно закону № 1023-XII, - любой товар, работа или услуга, которые изготавливаются, выполняются или предоставляются для удовлетворения общественных потребностей.

Продукция в понимании ст.1 Закона № 3390-IV - любое движимое имущество, включая готовую продукцию, сырье и комплектующее изделие, включая имущество, являющееся составной частью другого движимого или недвижимого имущества. Термин "продукция" включает также электроэнергию.

Следовательно, понятие продукция, применяемое в новом законе, является более узким, а потому требования по возмещению вреда причиненного некачественно предоставляемыми услугами или некачественно выполненными работами в рамках Закона «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции» не могут быть предъявлены.

Надлежащее качество и безопасность

Статья 16 Закона «О защите прав потребителей» (которая сейчас изложена в новой редакции) предупреждала, что вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя дефектной продукцией или продукцией ненадлежащего качества, подлежит возмещению в полном объеме.

Вместе с тем, определение дефектной продукции данный закон не дает, поэтому потребитель, действительно, мог требовать возмещение только в случае приобретения товара ненадлежащего качества.

Под понятием «надлежащее качество товара, работы или услуги» закон № 1023-ХII понимает свойство продукции, соответствующей требованиям, установленным для этой категории продукции в нормативно-правовых актах и ​​нормативных документах, и условиям договора с потребителем.

Таким образом, чтобы получить возмещение потребитель должен был доказать несоответствие качества продукции установленным требованиям или условиям договора. Если такое несоответствие не обнаружено, то оснований для возмещения нет.

Теперь законом № 3390-IV установлено, что является дефектной продукцией, а именно: «продукция является имеющей дефект, в случае, когда она не соответствует уровню безопасности, на которую потребитель или пользователь вправе рассчитывать, исходя из всех обстоятельств, в частности, связанных с разработкой, производством, оборотом, транспортировкой, хранением, установкой, техническим обслуживанием, потреблением, использованием, уничтожением (утилизацией, переработкой) этой продукции, а также предоставлением предупреждений и другой информации о такой продукции». В свою очередь, безопасность, согласно ст.1 закона № 1023-XII, - отсутствие какого-либо риска для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки, изготовления и утилизации продукции.

Как видим, понятие дефектной продукции значительно шире, чем понятие продукции ненадлежащего качества. Следовательно, на возмещение пострадавший может рассчитывать уже тогда, когда продукция, несмотря на соответствие определенным стандартам и условиям договора, оказалась опасной и нанесла вред его здоровью или имуществу.

Потребитель и пользователь продукции

Внимания заслуживает также и то, что в порядке, установленном законом № 3390-IV, могут защищать свои права как физические, так и юридические лица. Закон № 1023-ХII защищает только физических лиц.

Так, Закон «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции» объединил под понятием «потерпевший» потребителя и пользователя, которым нанесен ущерб вследствие дефекта продукции.

Если потребителем является физическое лицо, приобретающее, заказывающее, использующее или собирающееся приобрести или заказать продукцию для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника, как это определено ст.1 Закона «О защите прав потребителей» и только такое лицо могло считаться потерпевшим от вреда, то сейчас пострадавшим может быть также «пользователь» - физическое лицо, приобретающее, заказывающее, использующее продукцию для реализации предпринимательской деятельности или выполнения обязанностей наемного работника, или юридическое лицо, приобретающее, заказывающее, использующее продукцию.

Срок для возмещения ущерба и исковой давности

Статьей пятой Закона «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции» закреплено право потерпевшего на получение информации о продукции. Особое внимание следует обратить на право знать о времени, когда продукция была введена в оборот.

Ввод продукции в оборот - любая первая платная или бесплатная поставка продукции для ее распространения, потребления (использования) на рынке Украины.

Именно с этого момента начинается отсчет десятилетнего срока для возмещения ущерба, согласно данным законом. Ранее этот срок (ст. 16 Закона № 1023-XII) соответствовал установленному сроку службы (срока годности), и только в случае, если такой срок не был установлен - десяти годам с даты введения в оборот такой продукции ее производителем.

Не стоит путать данный термин с истекшим сроком исковой давности, который составляет три года и исчисляется со дня, когда истцу стало известно или должно было стать известно о наличии ущерба, дефекта продукции и личность производителя.

Как видим, в отличие от порядка исчисления исковой давности согласно Гражданскому кодексу, отсчет которого начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, которое его нарушило, исковая давность по закону № 3390-IV начинает свой отсчет с момента, когда потерпевшему стало известно о целом ряде обстоятельств: наличии вреда, наличии дефекта; лицо производителя.

Кто такой производитель

За вред, причиненный вследствие дефекта продукции, отвечает соответствующий ее производитель. Это установлено ст.7 закона № 3390-IV.

Производителем считается производитель готовой продукции, сырья или комплектующего изделия, составной части продукции и любое лицо, которое, размещая на продукции свое наименование, товарный знак или иной признак, заявляет о себе как о производителе.

Если продукция была изготовлена ​​за пределами Украины, ответственность как производитель несет любое лицо, которое ввезло на таможенную территорию Украины продукцию с целью ее продажи, передачи в наем (аренду), лизинг или распространение в любой иной форме в ходе реализации хозяйственной деятельности.

Важным для установления личности производителя является включение в закон № 3390-IV следующей нормы: «В случае, когда производитель продукции не может быть установлен, каждый ее поставщик (продавец) в соответствии с настоящим Законом несет ответственность как производитель, если он в течение 30 дней не сообщит потерпевшему наименование и местонахождение производителя или лица, которое поставило ему эту продукцию».

Конечно, данная статья будет стимулировать каждого человека, выступившего посредником между производителем продукции и ее конечным потребителем/пользователем, способстовать последнему в установлении личности производителя. В противном случае такому лицу самостоятельно придется нести ответственность за ущерб, причиненный дефектной продукцией, перед потерпевшим.

Об условиях освобождения от ответственности и уменьшении ответственности производителя

Согласно ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» в редакции, действовавшей до 17.09.11г., Производитель освобождался от ответственности в случаях, если: он не вводил продукцию в оборот; дефект продукции возник вследствие соблюдения производителем требований законодательства или выполнения обязательных для него предписаний органов государственной власти; вред причинен по вине самого потребителя вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки продукции или действия непреодолимой силы.

Со вступлением в силу закона № 3390-IV производитель не будет отвечать за ущерб, причиненный дефектной продукцией, также в случае, если дефект возник после введения производителем продукции в оборот, кроме случаев, когда возникновение такого дефекта было обусловлено конструкцией или составом продукции, а также не должен нести ответственность, если продукция была изготовлена ​​или распространенная производителем не в ходе реализации им хозяйственной деятельности.

В случае, если вред причинен как вследствие дефекта продукции, так и по вине потерпевшего или любого лица, за которую потерпевший несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством, ответственность производителя может быть уменьшена.

Между тем, производитель не может рассчитывать на уменьшение ответственности, если ущерб причинен как вследствие дефекта продукции, так и вследствие действий или упущений третьего лица. Это лишь дает право производителю обратиться к третьему лицу за возмещением ущерба в порядке регресса.

В целом данные ограничения достаточно логичны и справедливы как в отношении производителя, так и в отношении потерпевшего.

Бесспорно, принятие Закона «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции» можно считать позитивным сдвигом в сфере защиты прав потребителей. Однако, наблюдая качественно новый подход к решению ряда вопросов на законодательном уровне, хочется также убедиться и в действенности данных норм. Насколько реальным станет для пострадавших привлечение производителя дефектной продукции к материальной ответственности, узнаем из судебной практики. Интересно, удивит ли она европейца?

Мария Мельник, юрист ЮК Jurimex (для УНИАН)