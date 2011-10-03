Янукович требует дисциплины в Кабмине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ обеспечить дисциплину в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Президент подверг острой критике произошедшее во время Часа вопросов к правительству в парламенте, когда в Верховную Раду не пришли большинство министров.

В.ЯНУКОВИЧ поручил разобраться, кто из министров отсутствовал, выяснить причины и внести предложения Президенту относительно их дальнейшей судьбы.

Глава государства заметил, что сегодня, перед началом заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам, он имел краткую беседу с премьер-министром Н.АЗАРОВЫМ и председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, поскольку его возмутила информация о том, что в ВР не состоялся Час правительства из-за отсутствия членов Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что сразу по возвращении из командировки он спросил у премьера, почему так произошло, почему существуют такие проблемы, почему не согласовано сотрудничество между правительством и парламентом.

Президент сознался, что после разговора с Н.АЗАРОВЫМ его поразил ответ премьер-министра еще больше. Президент пересказал слова Н.АЗАРОВА, что некоторые члены Кабинета министров потеряли чувство ответственности. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что хочет публично заявить, что правительство должно на своем ближайшем заседании рассмотреть вопрос дисциплины и принять соответствующие решения.

Обращаясь к Н.АЗАРОВУ, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Наводите порядок и не опускайте голову. Как говорят, в песок не прячьте. Потому что без дисциплины у нас ничего не будет… Будут неожиданности». Он добавил, чтобы такая ситуация, которая возникла в парламенте, была в последний раз.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ВР планировала заслушать информацию вице-премьера Сергея ТИГИПКО относительно отмены льгот. Однако в тот день спикер Владимир ЛИТВИН отказался проводить Час вопросов к правительству из-за отсутствия значительной части министров в сессионном зале.

Сегодня, 3 октября, В.ЛИТВИН предложил, чтобы ВР не рассматривала законопроекты правительства в первом чтении, пока не наладится диалог с Кабмином.

Он напомнил, что законами о Регламенте и Кабинете министров предусмотрено, что во время Часа вопросов к правительству должны присутствовать все члены Кабмина, а в прошлую пленарную пятницу пришли только трое министров, «а некоторые даже не смогли прислать заместителей министра, а прислали уполномоченного».

«Я думаю, что так дело дальше не пойдет – или мы будем работать, или нет», - добавил председатель ВР.