Исполком СНГ рассчитывает к 18 октября согласовать проект договора о ЗСТ Содружества

Москва. Исполком СНГ рассчитывает к 18 октября согласовать проект договора о зоне свободной торговли Содружества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель председателя Исполнительного комитета – заместитель исполнительного секретаря СНГ Анатолий ДРОНЬ сказал сегодня в Совете федерации Федерального собрания России.

«Хотя на завершающей стадии согласования документа возникает немало вопросов, мы надеемся, что мы завершим - представители государств совместно с Исполкомом - согласование документа и представим его на рассмотрение Совета глав правительств, которое состоится 18 октября в Санкт-Петербурге», - сказал А.ДРОНЬ.

Он отметил, что «новый договор разработан на основе норм и правил Всемирной торговой организации, в нем устранены пробелы существующей правовой базы и значительно усовершенствован инструментарий торговой политики».

По словам А.ДРОНЯ, договор предусматривает присоединение также третьих стран.