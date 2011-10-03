Анонс на 4 октября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров откроет движение городской кольцевой электрички в Киеве.

* Состоится пикетирование Кабинета министров Украины с требованием отменить пошлины на экспорт зерновых. На пикетирование прибудут аграрии со всей Украины. Сбор участников в 9.00 на площади возле стадиона «Динамо».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинский мед и гопак в Буэнос-Айресе. Украина официально получила эстафету Всемирного Пчеловодческого Конгресса”. Участники: члены Организационного Комитета 43 Международного Пчеловодческого Конгресса - Татьяна Васильковская, Юрий Рифяк, Мария Рифяк, Степан Керек, Владимир Шевчук. Официальная делегация Организационного комитета только что вернулась из г. Буэнос Айрес (Аргентина), где с 21 по 27 сентября проходил 42 Всемирный Пчеловодческий Конгресс. Члены делегации расскажут, как проходил конгресс, собравший свыше 8,5 тыс. пчеловодов со всего мира; какие страны пришлют самые большие делегации на Конгресс 2013 в Киеве; почему Апимондия 2013 станет самым большим международным событием Украины после ЕВРО 2012; об украинском гопаке и хлеб-соли в Буенос Айресе и о многом другом.

* Состоится брифинг первого зампредседателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Кравченко и президента Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонида Косянчука, на котором будет сообщено о партнерстве по развитию добросовестной конкуренции. В частности, речь пойдет о совершенствовании механизма представления в органы Комитета оперативной информации от участников рынка нефтепродуктов.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с блогерами и руководителями интернет-проектов для обсуждения темы «Коммуникация в период реформ: как власти общаться с народом?»

* Пресс-конференция на тему: "Текущие макроэкономические тенденции". Участники: руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий; руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

* В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Львовской ОГА Михаила Цымбалюка на тему: «Проведение ХІ Международного Экономического Форума в г. Трускавец 14-15 октября», подготовка к «Олимпийской надежде - 2022». Вопросы: Участники и докладчики ХІ Международного Экономического Форума; Основные дискуссионные вопросы события; Подготовительные особенности нынешнего мероприятия; Анонс секции, на которой будет обсуждаться вопрос национального проекта «Олимпийская надежда, - 2022».

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