Главное на 3 октября (вечер)

Финансы

Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП в 2011 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП по всем крупнейшим странам с развитой экономикой, так как результаты 2 кв. 2011 г. оказались более слабыми, чем агентство ожидало ранее, и рост экономики в таких государствах замедлился до уровней, не наблюдавшихся с 2009 г.

Об этом говорится в новом квартальном отчете «Глобальный экономический прогноз», обнародованном на сайте Fitch.

Рост на развивающихся рынках, по мнению агентства, также будет более умеренным, но по-прежнему заметным. В целом, исходя из рыночных валютных курсов, Fitch пересмотрело в сторону понижения глобальный экономический прогноз до 2,6% в 2011 г. (против 3,1% в предыдущем отчете), до 2,7% в 2012 г. (3,4% в предыдущем прогнозе) и до 3,1% в 2013 г. по сравнению с 3,4% согласно более ранним ожиданиям.

Также указывается, что свою роль в давлении на экономическую активность продолжают играть временные факторы. В то же время, недавнее усиление волатильности на финансовых рынках и неопределенность налогово-бюджетной политики привели к снижению доверия. Данный момент, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на росте частного потребления и инвестиций в бизнес.

«Fitch не ожидает второго витка рецессии в своем базовом прогнозе по мировой экономике. В то же время, вероятность рецессии повысилась, поскольку увеличение волатильности на финансовых рынках может еще более усилить нежелание принимать риски и обусловить более сложную ситуацию с кредитными ресурсами», – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Мария МАЛАС-МРУЕХ.

«Применительно к еврозоне прогноз в настоящее время предполагает близкий к нулю квартальный рост до 1 кв. 2012 г., что отчасти отражает воздействие наблюдаемого кризиса с суверенным долгом на фоне ухудшения настроений инвесторов в Европе и заметного увеличения неопределенности за период с июня», – добавляет г-жа МАЛАС-МРУЕХ.

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Нацбанк может расширить перечень документов для продажи валюты

Национальный банк Украины рассматривает возможность расширения перечня документов, необходимых для продажи валюты.

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«Мы думаем над этим вопросом», - заявил он.

При этом глава НБУ подчеркнул, что расширение перечня документов может касаться лишь резидентов.

«То, что в наших силах – это увеличить перечень документов, которые можно предъявлять при продаже для резидентов. Мы думаем над этим», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что в отношении нерезидентов такой шаг не имеет смысла.

«Для нерезидента это не имеет смысла. Потому что если нерезидент поменяет без документа, то он потом не сможет купить (валюту)», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что Нацбанк не планирует вводить какие-либо ограничения сумм для обмена валюты с предъявлением документов.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

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Новые правила обмена валюты уже сэкономили более 500 млн. долл. резерва - Арбузов

За период действия в Украине новых правил обмена валюты сэкономлено более 0,5 млрд. долл. резерва.

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«За эти дни мы уже сэкономили более полмиллиарда долларов из резервов», - сказал он.

С.АРБУЗОВ отметил, что экономия произошла за счет того, что теневому бизнесу ограничены возможности по обмену валюты.

«Спрос населения удовлетворяется и очередей в обменках нет. А теневой бизнес, который на этом рынке находился, он просто не может сегодня воспользоваться этой услугой, как раньше пользовался», - сказал глава НБУ.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

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При стабильности украинские банки могут закончить 2011 г. с убытком 5-6 млрд. грн. - Сугоняко

При сохранении стабильности в банковской системе украинские банки могут закончить 2011 год с убытком 5-6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

«Если все останется как есть, то я думаю, что мы можем выйти на 5-6 млрд. грн. (убытка — УНИАН). Но если будет обострение кризиса, то может быть более значительная сумма. Если будет 5-6 млрд. грн., то это будет хороший результат, все-таки в прошлом году было 13 млрд. грн.» - сказал А.СУГОНЯКО.

При этом он сообщил, основной убыток приходится на два государственных банка - «Родовид Банк» и «Укргазбанк», и таким образом годовой финрезультат всей банковский системы во многом будет зависеть от результатов работы этих двух банков.

В целом А.СУГОНЯКО отметил, что в условиях нестабильности мировой финансовой системы давать какие-либо прогнозы относительно результатов деятельности украинских банков по итогам текущего года - дело неблагодарное.

В целом он считает, что показатели работы банков в январе-августе дают основания говорить о стабильной тенденции к оздоровлению банков, в частности, наращивании объемов кредитования, вкладов физических лиц, а также позитивных результатах банков в борьбе с проблемной задолженностью.

Как сообщал УНИАН, украинская банковская система в январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократила сальдированный убыток почти в 2 раза – до 4,553 млрд. грн.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.

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ТЭК

«Нафтогаз» решил сам продавать газ конечным потребителям

Правление НАК «Нафтогаз Украины» решило передать функции по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» к НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели. Украина» (№35 от 30 сентября 2011 года) со ссылкой на копию протокола (№164 от 26 августа 2011 года) заседания правления НАК «Нафтогаз Украины», на котором якобы было принято такое решение.

Согласно документу, заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Геннадий ЮРЬЕВ аргументировал «целесообразность передачи функций по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» к НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в документе отмечается, что на сегодня ДК «Газ Украины» выступает в роли посредника при передаче газа газораспределительным предприятиям для реализации населению и бюджетным организациям. Таким образом, передача функций реализации природного газа к аппарату НАК «Нафтогаз Украины» позволит избежать дублирования функций, а также значительно улучшит платежную дисциплину за реализованный природный газ.

Г.ЮРЬЕВ также обратил внимание на тот факт, что расчеты за реализованный «Нафтогазом» природный газ значительно лучше, чем расчеты с ДК «Газ Украины». «Например, задолженность предприятий по газоснабжению и газификации перед ДК «Газ Украины» за газ, реализованный только для промышленных потребителей в 2010 году, превышает 500 млн. грн. В то же время, задолженность предприятий перед НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ, поставленный в 2011 году для промышленных потребителей, отсутствует», - пишет издание.

За решение о передаче «Нафтогазу» функций по продаже газа потребителям присутствующие члены правления компании проголосовали единогласно. «Признать целесообразной передачу функций по реализации природного газа от ДК «Газ Украины» к НАК «Нафтогаз Украины» путем заключения «Нафтогазом Украины» договоров купли-продажи природного газа с потребителями и предприятиями по газоснабжению и газификации», - отмечено в решении правления.

Кроме того, документом решено «принять меры по увеличению заявленного при получении «Нафтогазом Украины» лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по снабжению природного газа по нерегулируемому тарифу объема поставок природного газа с одновременной отменой такой лицензии ДК «Газ Украины».

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Кабмин обнародовал утвержденные условия приватизации госпакетов "Запад-" и "Киевэнерго"

Кабинет министров Украины на своем официальном сайте обнародовал распоряжения о приватизации государственных пакетов акций "Запад-" и "Киевэнерго".

В соответствии с обнародованным на сайте распоряжением от 21 сентября 2011 г. №930-р, начальная стоимость 45,103 % госпакета акций "Западэнерго" составляет 1 млрд. 932 млн. грн.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО "Западэнерго" могут принимать участие компании, которые: производили в течении трех последних лет электроэнергию в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии "Западэнерго" за тот же период; непосредственно владели в течение последних трех лет более чем 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих производство электроэнергии в вышеуказанных объемах.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций Общества, предусматривается погашение в течение шести месяцев с момента приобретения покупателем права собственности на пакет акций просроченной задолженности перед бюджетом, по внебюджетным платежам и страхованию; погашение задолженности Общества по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины; недопущение образования просроченной задолженности ПАО по платежам в бюджеты всех уровней и социальным платежам; использование добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70% от объема топлива, используемого Обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках, находящихся в собственности компании на дату перехода к покупателю права собственности на пакет акций ПАО.

В инновационно-инвестиционной деятельности Общества предусматривается в течение 2011-2016 годов такая установленная мощность ТЭС: Бурштынской ТЭС - не менее 2310 МВт; Ладыжинской ТЭС - не менее 1800 МВт; Добротворской ТЭС - не менее 500 МВт. Уменьшение установленной мощности допускается лишь в случае принятия Минэнергоуглем соответствующего решения. Предполагается также разработка до 30 июня 2012 г. проекта программы развития и технического перевооружения ПАО "Западэнерго" на период до 2016 года, которым предусматривается: реконструкция в течение пяти лет с момента продажи акций блоков Бурштынской ТЭС с приведением их регулирующей мощности в соответствие с требованиями Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии (ENTSO-E) и обеспечением общего увеличения мощности и диапазона маневренности блоков, на которых осуществляется реконструкция, не менее чем на 50 МВт; реконструкция в течение пяти лет с момента продажи блоков Челябинской ТЭС с приведением их регулирующей мощности в соответствие с требованиями Европейской сети и обеспечением общего увеличения мощности и диапазона маневренности блоков, на которых осуществляется реконструкция, не менее чем на 30 МВт; реконструкция в течение пяти лет блоков Добротворской ТЭС с приведением их регулирующей мощности в соответствие с требованиями Европейской сети; реконструкция до 31 декабря 2015 г. Ладыжинской ГЭС. Предусматривается также осуществление ежегодных инвестиций для модернизации общестанционного оборудования (в том числе системы химической водоподготовки, топливоподачи и открытого распределительного устройства и др.) на уровне не менее среднегодового объема за последние три года до приватизации; внедрение до 31 декабря 2014 г. интегрированной в пределах Общества автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и программно-технических комплексов для взаимодействия указанной системы со смежными субъектами Оптового рынка электроэнергии и пр.

Конкурсными условиями, как в случае с приватизацией госпакета "Киевэнерго", так и "Западэнерго", предусматривается в течение пяти лет с момента продажи голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам увеличения (уменьшения) размера уставного капитала, изменения номинала акций, преобразования в другие хозяйственные общества исключительно в случае получения предварительного согласия Фонда государственного имущества.

Также предусматривается направление части прибыли по итогам 2011 г. в размере не менее 30% на выплату дивидендов и перечисление в государственный бюджет дивидендов, начисленных на приобретенные в процессе приватизации пакеты акций Обществ.

В соответствии с обнародованным на сайте распоряжении КМУ от 21 сентября 2011 г. №931-р, начальная стоимость 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" составляет 432 млн. 305 тыс. грн.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО "Киевэнерго" могут принимать участие компании, которые: производили и поставляли в течение последних трех лет электроэнергию в объеме не менее 30% от объема передачи и поставки электроэнергии "Киевэнерго" за тот же период; непосредственно владели в течение последних трех лет более чем 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих деятельность по передаче и поставке электроэнергии в вышеуказанных объемах.

К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, в уставном капитале которых принадлежащая Украине или другому государству доля составляет более 25%, а также прямо или косвенно контролируемые этими юрлицами компании и пр.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций Общества, заключенному по результатам конкурса, покупатель обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировых соглашений) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам; погашать в соответствии с условиями заключенных договоров задолженности Общества по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины; погасить в течение шести месяцев с момента продажи просроченную задолженность ПАО перед бюджетом, по внебюджетным платежам и по социальному страхованию; выполнять действующие условия соглашения между акционерной энергопоставляющей компанией "Киевэнерго" и Киевской горгосадминистрацией по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса г. Киева от 27 сентября 2001 г.

В социальной деятельности Общества планируется погашение просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам в течение месяца после перехода к покупателю права собственности на пакет акций; недопущение образования просроченной задолженности Общества перед работниками по заработной плате и других выплат работникам компании, предусмотренных коллективным договором; поэтапное повышение заработной платы с учетом инфляционных процессов и пр.

Напомним, председатель Фонда госимущества ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

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Украина и Казахстан могут создать космические системы для изучения нефтегазовых районов Каспия

Москва. Украина и Казахстан могут создать космические системы для изучения нефтегазовых районов Каспия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил сегодня вице-президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Национального космического агентства Казахстана Малис АБСАМЕТОВ на международной конференции «Космические исследования в государствах-участниках СНГ: интеграция, потенциал развития и правовой аспект» в Москве.

«Учитывая высокий научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли Украины, прорабатывается возможное направление двухстороннего сотрудничества в таких областях, как разработка космических систем для изучения естественных ресурсов Земли, мониторинга окружающей среды и нефтегазовых районов Каспийского региона», - сказал М.АБСАМЕТОВ

По его словам, рассматривается возможность провидения совместных научных исследований по созданию новых космических материалов и технологий.

М.АБСАМЕТОВ подчеркнул, что между Национальным космическим агентством Казахстана и Государственным космическим агентством Украины проводится активная совместная работа.

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Агро

В Украине сдано в аренду 17,3 млн. га земли на 5,9 млрд. грн. – Госземагентство

По состоянию на 1 октября 2011 г., в Украине владельцы земельных паев заключили 4,6 млн. договоров аренды земельных участков на площадь 17,3 млн. га на общую сумму 5,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, средний размер арендной платы в год составляет 338,5 грн. за 1 га.

При этом среди форм платы за аренду земельных паев преобладает натуральная (65,5%).

По данным ведомства, на сегодня фактически уплачено за аренду земельных паев 3,4 млрд. грн., что составляет 57,7% от общей суммы заключенных договоров.

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Завтра аграрии намерены пикетировать Кабмин с требованием отменить пошлины на экспорт зерновых

Завтра аграрии намерены пикетировать Кабинет министров Украины с требованием отменить пошлины на экспорт зерновых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Аграрного союза Украины.

«Приглашаем всех, кто не хочет мириться с вымогательским отношением правительства к крестьянину, принять участие в запланированном мероприятии», – сказано в обращения АСУ.

Поводом к пикетированию домов правительства и Верховной Рады стало то, что Кабмин не среагировал на многочисленные обращения агропроизводителей с просьбой отменить пошлины на экспорт зерновых культур. «Более того, ухудшая ситуацию, правительство намеревается продлить действие экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, а также ввести с 1 января 2012 года вывозные пошлины на сою, рапс и масло подсолнечное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пикетирование прибудут аграрии со всей Украины. Сбор пикетчиков начнется 4 октября в 9.00 на площади возле стадиона «Динамо».

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Строительство

На Генплан Киева до 2025 года потребуется около 500 млрд. грн. – Броневицкий

Стоимость реализации Генерального плана Киева на период до 2025 года составляет около 500 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня начальник коммунального объединения «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей БРОНЕВИЦКИЙ во время расширенной коллегии КГГА.

”Реализация Генплана требует средств. Стоимость его реализации составляет около 500 млрд. грн. за счет всех источников финансирования. Стоимость безотлагательных мероприятий по модернизации городской инфраструктуры, реставрации памятников культурного наследия, строительству жилья, объектов социальной сферы составляет около 150 млрд. грн.”, - сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

Что касается, в частности, строительства жилья, то, по его информации, в целом территориальные ресурсы города позволят до 2025 года построить до 28 млн. кв. м жилья.

«Согласно со Стратегией развития Киева до 2025 года, в основу плана положен принцип «центр рядом с домом». Компактные микрорайоны для строительства социального жилья запланировано создать в Южных Осокорках, на части территории теплиц с/х «Пуща Водица», на массиве Теремки», – сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, планируется возводить не менее 200 тыс. кв. м социального и доступного жилья ежегодно, то есть до 3 млн. кв. м до 2025 года. Предусматривается также модернизация и комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилого фонда с ликвидацией аварийного и устаревшего жилья общей площадью 2,9 млн. кв. м.

«В следующие годы будут реализованы пилотные проекты комплексной реконструкции кварталов в пределах улиц Маршала Гречко, Стеценко, улиц Попудренко, Красногвардейской, Минина и Красноткацкой. В перспективе же предусмотрена комплексная реконструкция всех кварталов устаревшей панельной 5-этажной застройки”, - добавил он.

Как информировали в КГГА, стоимость предусмотренного жилищного строительства составляет 194 млрд. грн. Из них 13,2 млрд. грн. – это стоимость возведения социального жилья и реконструкции общежитий, которые запланированы до 2015 года.

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Разные темы

Янукович требует дисциплины в Кабмине. Дал поручение Азарову

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ обеспечить дисциплину в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Президент подверг острой критике то, что произошло во время Часа вопросов к правительству в парламенте, когда в Верховную Раду не пришло большинство министров.

В.ЯНУКОВИЧ поручил разобраться, кто из министров отсутствовал, выяснить основания и внести предложения Президенту относительно их дальнейшей судьбы.

Глава государства заметил, что сегодня, перед началом заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам, он имел краткую беседу с премьер-министром Н.АЗАРОВЫМ и председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, поскольку его возмутила информация о том, что в ВР не состоялся Час правительства из-за отсутствия членов Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что сразу по возвращении из командировки он спросил у премьера, почему так произошло, почему существуют такие проблемы, почему не согласовано сотрудничество между правительством и парламентом.

Президент сознался, что после разговора с Н.АЗАРОВЫМ его поразил ответ премьер-министра еще больше. Президент пересказал слова Н.АЗАРОВА, что некоторые члены Кабинета министров потеряли чувство ответственности. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что хочет публично заявить, что правительство должно на своем ближайшем заседании рассмотреть вопрос дисциплины и принять соответствующие решения.

Обращаясь к Н.АЗАРОВУ, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Наводите порядок и не опускайте голову. Как говорят, в песок не прячьте. Потому что без дисциплины у нас ничего не будет… Будут неожиданности». Он добавил, чтобы такая ситуация, которая возникла в парламенте, была в последний раз.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ВР планировала заслушать информацию вице-премьера Сергея ТИГИПКО относительно отмены льгот. Однако в тот день спикер Владимир ЛИТВИН отказался проводить Час вопросов к правительству из-за отсутствия значительной части министров в сессионном зале.

Сегодня, 3 октября, В.ЛИТВИН предложил, чтобы ВР не рассматривала законопроекты правительства в первом чтении, пока не наладится диалог с Кабмином.

Он напомнил, что законами о Регламенте и Кабинете министров предусмотрено, что во время Часа вопросов к правительству должны присутствовать все члены Кабмина, а в минувшую пленарную пятницу пришли лишь три министра, «а некоторые даже не смогли прислать заместителей министра, а прислали уполномоченных».

«Я думаю, что так дело дальше не пойдет – или мы будем работать, или нет», - добавил председатель ВР.

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Завтра на севере, востоке и в центре Украины ожидаются небольшие дожди

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на севере Левобережья, днем в северных, восточных и центральных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западной части кое-где туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 12°; днем 16-21°, в западных и Одесской областях 20-25°; в восточной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°, днем 12-17° тепла.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°. В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 15-20°, в Днепре возле Киева 15°.

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