Путин нацелился на Евразийский экономический союз

На базе Таможенного союза и Единого экономического пространства можно создать полноценный экономический союз, считает премьер-министр России Владимир ПУТИН, сообщает русская служба Би-Би-Си.

"Строительство Таможенного союза и Единого экономического пространства закладывает основу для формирования в перспективе Евразийского экономического союза. Одновременно будет идти и постепенное расширение круга участников Таможенного союза и ЕЭП за счет полноценного подключения к работе Киргизии и Таджикистана", - написал В.ПУТИН в статье в газете "Известия".

"Мы не останавливаемся на этом и ставим перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень интеграции - к Евразийскому союзу", - подчеркнул российский премьер.

При этом, отметил В.ПУТИН, речь не идет о том, что воссоздавать или копировать СССР.