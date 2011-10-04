ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Арбузов: Новые правила обмена валюты уже сэкономили более $0,5 млрд. резервов НБУ», в котором пишет: по оценкам Нацбанка, введение паспортизации купли-продажи наличной валюты за полторы недели позволило регулятору сэкономить около $500 млн. золотовалютных резервов. Нововведение существенно ограничило возможность обмена валюты для теневого бизнеса…

http://delo.ua/finance/arbuzov-novye-pravila-obmena-valjuty-uzhe-sekonomili-bolee-05-m-165483/

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Также «Дело» в публикации «Украинское зерно может вернуться на рынок Египта - делегация GASС прибыла в Украину» пишет: руководители государственного импортера Египта - компании GASС - встретились с представителями украинских аграрных организаций. GASС согласен возвратить Украину в список официальных поставщиков при наличии гарантий качества зерна…

http://delo.ua/business/ukrainskoe-zerno-mozhet-vernutsja-na-rynok-egipta-delegacija-gas-165491/

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«Дело» в публикации «ВиЭйБи Банк обвиняет своего акционера в воровстве 1 млрд. грн.» пишет: входящий в топ-30 по размеру активов ВиЭйБи Банк подал в суд на бывшего главу набсовета банка Сергея Максимова за хищение кредитных средств. До кризиса Максимов был мажоритарным акционером банка, сейчас ему принадлежит около 15,4% акций финучреждения…

http://delo.ua/finance/viejbi-bank-obvinjaet-svoego-akcionera-v-vorovstve-1-mlrd-grn-165456/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рада меняет явку на законы», в котором пишет: большинство Верховной Рады решило во вторник рассмотреть все законопроекты о выборах. По мнению оппозиции, это делается с целью их отклонить, чтобы приступить к рассмотрению президентского проекта закона о выборах, как только он будет подан в парламент. Кроме этого, в среду депутаты договорились рассмотреть инициативы, посвященные декриминализации Уголовного кодекса в части экономических преступлений. По настоянию спикера Владимира Литвина правительственные законопроекты Рада рассмотрит только в пятницу, и то при условии явки всех членов правительства…

http://www.kommersant.ua/doc/1786741

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «На частном слове», в котором пишет: в Донецком аэропорту появится терминал для частной авиации, большая часть средств на строительство которого — 181 млн грн. — будет выделена из госбюджета. Регион сейчас активно развивается, и в перспективе услуга будет востребована бизнесом, уверены его представители. Эксперты же обращают внимание на то, что терминал будет построен на средства налогоплательщиков, хотя острой необходимости в нем сейчас нет — в стране не более 60 частных самолетов, а в аэропорту уже есть несколько частных терминалов…

http://www.kommersant.ua/doc/1787341

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Издание «Экономические известия» в публикации «Осень не помогла сталеварам» пишет: несмотря на окончание сезона отпусков и завершение религиозных праздников в мусульманских странах, спрос на металлопрокат остался на низком уровне, что не позволило отечественным компаниям улучшить производственные показатели…

http://markets.eizvestia.com/full/osen-ne-pomogla-stalevaram

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Социальный оскал власти», в котором пишут: главное состоит не в том, что публично говорят и делают высокопоставленные регионалы в социальной сфере. Главное — с какой целью и какими методами они реализуют задуманное. А эти цели и методы таковы, что простым украинцам, скорее всего, пора бы уже за голову хвататься от осознания того, какими ужасающими могут быть последствия для их личного кармана и благосостояния от необдуманного и безответственного голосования на выборах…

http://state.eizvestia.com/full/socialnyj-oskal-vlasti

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«Экономические известия» публикуют материал ««Газпром» строит планы», в котором пишут: ради своих амбициозных целей по завоеванию рынка ЕС «Газпром» продолжает реализовывать планы по строительству новых газопроводов в обход Украины, несмотря на критические отзывы экспертов об их экономической обоснованности…

http://markets.eizvestia.com/full/gazprom-stroit-plany

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Газета «Сегодня» в публикации «Полисы автогражданки подорожали, а ГАИ надо вызывать по-прежнему» пишет: прошло две недели с тех пор, как страховые компании начали страховать гражданскую ответственность водителей на случай ДТП по-новому — с использованием полиса только одного типа, а не трех типов, как ранее, и европротокола, позволяющего урегулировать мелкие ДТП без вызова ГАИ. Но, как выяснилось, для водителей пока поменялось лишь то, что выросла цена полиса на 100—200 гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14294870.html

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Также «Сегодня» в публикации «Под ЧАЭС появится ядерный мусорник» пишет: отходы со всей страны спрячут под Киевом на 50 лет. Говорят: это безопасно, но лучше бы подальше от столицы…

http://www.segodnya.ua/news/14294854.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Защита потребителя: что нового?» пишет: вступил в силу Закон «Об ответственности за вред, причиненный вследствие дефекта продукции». Это - шаг наших законодателей по приближению национальных норм к цивилизованным стандартам. Что изменилось...

http://economics.unian.net/rus/detail/104571

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Стратегию-2020» призвали переписать с учетом кризиса» пишет: Счетная палата РФ призывает правительственных экспертов переписать «стратегию-2020» с поправкой на кризис. Иначе все написанное ими останется теорией…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1382131/ispravit_pod_krizis

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Также «Ведомости» в публикации «Скончался бывший вице-президент ЮКОСа Алексанян» пишут: в Москве у себя дома в 38 лет умер бывший исполнительный вице-президент, а ранее юрист ЮКОСа Василий Алексанян. Пока он находился в СИЗО по обвинениям в хищении акций и имущества «Томскнефти» на сумму более 12 млрд руб., отмывании и уклонении от уплаты налогов, обнаружилось, что у него СПИД в тяжелой стадии, туберкулез и рак печени. В заключении он почти потерял зрение — сказалось отсутствие адекватного лечения детской травмы глаза. Он мог бы остаться в живых, не проведи он долгое время в следственном изоляторе,..

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1382076/skonchalsya_byvshij_viceprezident_yukosa_aleksanyan

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Издание «Известия» в публикации «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» пишет: 1 января 2012 года стартует Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. Об интеграционных процессах Владимир Путин рассуждает в статье, написанной специально для «Известий»...

http://www.izvestia.ru/news/502761

(УНИАН)