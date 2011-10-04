Ситуация с задержанными в Ливии украинскими гражданами остается без изменений - МИД

Ситуация с задержанными в Ливии украинскими гражданами остается без изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Ситуация без изменений. Украинские дипломаты посещают их на ежедневной основе», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, ведутся дальнейшие переговоры относительно освобождения украинских граждан.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что есть четкий ответ от ливийской стороны о том, что как только будет завершено расследование о пребывании украинских граждан на территории Ливии, они вернутся в Украину.

«Мы ждем формирования ливийского правительства, которое положительно повлияет на этот процесс», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии Муамару КАДДАФИ.

5 сентября директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН заявил, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний. По словам О.ВОЛОШИНА, среди задержанных есть одна женщина.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19 сентября поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы внешней разведки Украины Григорию ИЛЬЯШОВУ принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.