Вступило в силу соглашение между правительствами Украины и Аргентины об отмене виз

2 октября вступило в силу соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Положениями отмеченного соглашения предусматривается возможность для граждан сторон въезжать, находиться, следовать транзитом и выезжать с территории обоих государств без виз с целью туризма или для осуществления другой неприбыльной деятельности на период не больше 90 дней в течение календарного года.

Проездными документами, действительными для поездок граждан Украины в Аргентину на условиях упомянутого соглашения, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу и проездной документ ребенка.

По словам А.ДИКУСАРОВА, реализация положений соглашения обеспечит либерализацию режима поездок граждан Украины в Аргентину, а также будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в туристической и культурно-гуманитарной сферах.