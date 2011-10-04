Главное на 4 октября (день)

Финансы

ЕС дополнительно выделит на проекты «Восточного партнерства» 150 млн. евро до 2014 года

Варшава. Европейский Союз планирует дополнительно выделить на реализацию проектов в рамках «Восточного партнерства» 150 миллионов евро до 2014 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Он подчеркнул, что такая декларация прозвучала на втором саммите «Восточного партнерства», который состоялся в конце прошлой недели в Варшаве.

Р.СИКОРСКИЙ отметил, что Евросоюз до 2014 года в целом зарезервировал на реализацию проектов в государствах - восточных соседях ЕС почти 2 миллиарда евро.

1,2 млрд. евро, по его данным, будут направлены на двустороннее сотрудничество с государствами - восточными соседями, 600 млн. евро - на многостороннее сотрудничество шести государств - участников «Восточного партнерства».

Министр не уточнил, на какие цели планируется направить дополнительные 150 млн. евро.

По словам Р.СИКОРСКОГО, Евросоюз задекларировал готовность увеличить финансирование «Восточного партнерства» в следующем бюджете ЕС - на 2014-2020 годы.

«Финансирование будет увеличено, но ключевым является то, что уже принятый бюджет, несмотря на кризис в ЕС, реализуется», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он отметил, что предусмотренные действующим бюджетом средства страны смогут использовать до 2017 года.

«В июле были приняты решения, которые делают возможным финансирование главных проектов, таких как дешевые ссуды для бизнеса, фонд для повышения энергетической эффективности Украины, обучение чиновников, программы в сфере культуры», - сообщил Р.СИКОРСКИЙ.

Он назвал важным включение государств «Восточного партнерства» в европейские программы обмена научными работниками и студентами, в частности, студенческой Erasmus.

Справка УНИАН. Инициатором введения новой политики Евросоюза - "Восточного партнерства" - в 2008 году выступила Польша.

Ранее сообщалось, что из выделенных Евросоюзом на «Восточное партнерство» 600 миллионов евро 350 млн. евро планировалось израсходовать на многосторонние проекты, 175 млн. евро - на реформы в странах и 75 млн. евро - на проекты регионального развития.

В «Восточное партнерство» включены Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Азербайджан и Армения.

***

В Беларуси курс повысился до 7 650 белорусских рублей за 1 долл.

Минск. Впервые за время работы дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) вырос курс доллара, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Американская валюта подорожала на 20 рублей и сейчас оценена в 7 650 рублей. Вырос и евро - с 10 320 до 10 420 белорусских рублей.

Напомним, что председатель Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА считает, что некоторое время курс может продержаться на теперешнем уровне.

«Но, скорее всего, в октябре придется делать интервенции, чтобы не допустить резкого скачка доллара вверх», - заметила председатель Нацбанка РБ.

Это означает, что Нацбанк начнет тратить золотовалютные резервы, чтобы снизить курс.

Деньги на его поддержку есть, хоть и в ограниченном количестве. За прошедшее время Нацбанку РБ удалось купить на торгах более 100 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси золотовалютных резервов хватит на 1-2 месяца.

***

С начала года за нарушения при администрировании НДС возбуждено 147 уголовных дел

С начала года по результатам проверок по вопросам соблюдения требований действующего законодательства при администрировании и возмещении НДС органами прокуратуры возбуждено 147 уголовных дел. Ущерб составил 138 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, должностные лица ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Харькова вопреки требованиям ст.10 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине», ст.14 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» не обеспечили своевременного представления в хозяйственный суд Харьковской области кредиторских требований к должнику – одному из предприятий. В результате этого интересам государства нанесен ущерб на сумму 13 млн. грн., в том числе по НДС на сумму 2,7 млн. грн. По указанному факту прокуратурой Орджоникидзевского района г. Харькова в августе текущего года возбуждено уголовное дело. Досудебное следствие по делу продолжается.

Должностными лицами Мукачевской ОГНИ (Закарпатская область) проведена опись активов 8 предприятий-должников на сумму 3,6 млн. грн., однако с начала года имущество не реализовано ни на одну гривню. Недостаточно эффективной является также работа инспекции по принятию мер, предусмотренных ст.96 Налогового кодекса Украины, относительно погашения налогового долга государственных и коммунальных предприятий. По результатам проверки прокурором города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

На подобные случаи путем внесения предписаний и представлений реагировали прокуроры Ивано-Франковской, Кировоградской и Львовской областей.

В текущем году сумма, на которую удовлетворены иски прокуроров по вопросам взыскания и возмещения НДС, составляет 169 млн. грн. С учетом добровольного возмещения реально взыскано в бюджет 104 млн. грн. налогового долга. В производстве судебных инстанций находится 405 дел по искам прокуроров по этим вопросам на сумму 115 млн. грн.

***

ТЭК

В Харьковской области открыто еще одно газовое месторождение. Запасы - до 1,5 млрд.куб.м.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», по результатам поисковых работ открыла Кузьмичевское газовое месторождение (Богодуховский р-н, Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что на месторождении пробурены две поисковые скважины №10 глубиной 2680 м и №13 глубиной 2390 м.

При испытании обеих скважин получен промышленный прилив газа. По предварительной оценке, запасы газа на месторождении составляют около 1,5 млрд. куб. м.

Работы на Кузьмичевском месторождении проводятся газопромышленным управлением «Шебелинкагазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування»).

Напомним, в 2011 году это уже второе открытое ДК «Укргазвыдобування» газовое месторождение – в августе компания открыла Боровое месторождение в Харьковской области с запасами газа 1,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.

***

АМКУ и Ассоциация нефтетрейдеров подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Киеве Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» подписали меморандум об общих действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО и президента Ассоциации нефтетрейдеров Леонид КОСЯНЧУК.

Как отметил Ю.КРАВЧЕНКО, стороны подписали данный документ, исходя из понимания необходимости усовершенствования механизма предоставления операторами рынка нефтепродуктов исчерпывающей и оперативной информации, необходимой системе органов АМКУ для исследования рынков нефтепродуктов в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством о защите экономической конкуренции.

При этом он добавил, что существующий механизм предоставления в АМКУ информации через запросы (требования) территориальных отделений комитета существенно увеличивает сроки ее подготовки, получения и обработки.

В свою очередь, как отметил Л.КОСЯНЧУК, стороны договорились в течение одного месяца со дня подписания этого меморандума создать общую рабочую группу из представителей сторон для выработки эффективных принципов и методологии оперативного предоставления комитету участниками Ассоциации информации, необходимой для исследования рынков нефтепродуктов.

Также стороны договорились создать электронную информационную систему (программно-аппаратный комплекс), которая обеспечит возможность предоставления комитету информации с использованием технических средств защиты информации на запросы (требования) органов комитета через сеть Интернет, а также обработку и анализ такой информации.

Справка УНИАН. Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» объединяет крупнейшие украинских операторов АЗС, среди которых WOG, OKKO, ЛУКОЙЛ, Shell, КЛО, Параллель, GFC и др. Автозаправочные станции компаний, входящих в Ассоциацию, контролируют около 30% украинского розничного рынка нефтепродуктов.

***

Белорусско-российское соглашение по строительству АЭС будет подписано в ближайшее время

Минск. Белорусско-российское контрактное соглашение по строительству АЭС в Беларуси будет подписано в ближайшее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики РБ Михаил МИХАДЮК.

«Мы подготовили к подписанию контрактное соглашение, на уровне экспертов оно согласовано и находится на стадии внутригосударственных процедур, его подписание планируется в ближайшее время», - сказал М.МИХАДЮК.

Он также сообщил, что финансирование проекта находится в высокой степени готовности, уже подготовлено кредитное соглашение о выделении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Напомним, в марте Россия и Беларусь заключили Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции.

Соглашение предусматривает, что строительство Белорусской АЭС будет осуществляться под ключ российской стороной.

Согласно с указом Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО «О размещении и проектировании атомной электростанции в Беларуси» АЭС будет расположена в Островецком районе Гродненской области.

Первый энергоблок будущей АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Справка УНИАН. По информации Министерства энергетики Беларуси, строительство АЭС позволит заместить порядка 5 млрд. кубических метров импортируемого природного газа, снизить себестоимость производства электроэнергии и на 7-10 миллионов тонн в год уменьшить уровень выбросов парниковых газов.

***

Соцполитика

ВР отказалась принять законопроект о пересчете пенсий работающим пенсионерам

Верховная Рада Украины отказалась принять законопроект „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали всего 169 народных депутатов из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагалось предусмотреть, что величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35%. Законопроектом предусматривалось, что пересчет пенсии лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать, осуществляется не раньше, чем через 2 года после назначения (предыдущего пересчета) пенсии. При этом, если лицо имеет 24 месяца страхового стажа и работало с более высокой зарплатой, то есть коэффициент заработной платы (дохода) с учетом заработной платы после назначения (предыдущего пересчета) не уменьшается, то учитывается и стаж и зарплата, полученные после назначения пенсии. В других случаях пересчет осуществляется только с учетом приобретенного стажа. Вносились также изменения в статью 40 закона и предусматривалось, что при определении размера пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы и которая в соответствии с данным законом учитывается для исчисления пенсии, порядок определения показателей которой утверждается Пенсионным фондом Украины по согласованию с центральными органами исполнительной власти в сфере статистики, экономики, труда и социальной политики и финансов. То есть приводится в соответствие с действующей на сегодняшний день терминологией.

Законопроект был направлен на доработку.

***

Строительство

Стоимость аренды квартир в Києве выросла на 4% – до 538 долл. в месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в III квартале 2011 года выросла на 4,06% (21 долл.) – до 538 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 320 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (545 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 17 долл. – до 545 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 722 долл., 3-комнатных – на 22 долл., до 857 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 22 долл. – до 428 долл., 2-комнатных – на 27 долл., до 717 долл., 3-комнатных – на 34 долл. – до 845 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 19 долл., до 344 долл., 2-комнатных – на 15 долл. – до 453 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 662 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 404 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 519 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 660 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 19 долл. – до 352 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 474 долл., 3-комнатных – на 28 долл., до 575 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. - до 347 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 463 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 624 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл., до 320 долл., 2-комнатных – на 23 долл., до 444 долл., 3-комнатных – на 33 долл., до 566 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл. – до 331 долл., 2-комнатных – на 24 долл., до 467 долл., 3-комнатных – на 13 долл. – до 569 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 19 долл., до 330 долл., 2-комнатных – на 18 долл., до 439 долл., 3-комнатных – на 25 долл., до 554 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 18 долл. – до 322 долл., 2-комнатных – на 25 долл., до 441 долл., 3-комнатных – на 29 долл., до 572 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

***

Отопительный сезон в жилом фонде может начаться с 15 октября

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило приказ, который устанавливает начало отопительного сезона для объектов соцкультбыта с 1 по 10 октября, а для жилого фонда – с 15 октября текущего года. Однако сроки могут быть скорректированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Пока что погода способствует, но если среднесуточная температура в каком-то регионе достигнет 8 градусов по Цельсию, отопление будет включено раньше», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

По данным министерства, на сегодня коммунальная отрасль почти готова к началу работы в отопительный период.

«Мы сегодня уверенно говорим о почти стопроцентной готовности объектов теплоэнергетики предоставлять тепло. Остались только новые котельные, но даже в них уже 10 октября будут завершены пусконаладочные работы и начнутся пробные запуски», - отметил А.БЛИЗНЮК.

В Минрегионстрое создана специальная диспетчерская служба, которая будет отслеживать ход отопительного сезона в каждом регионе страны, а также основные показатели деятельности жилищно-коммунального хозяйства регионов в целом.

***

Транспорт/Связь

Украина рассчитывает начать запуски с космодрома в Бразилии в 2013 году

Москва. Украина рассчитывает начать запуски с космодрома Алкантара в Бразилии в 2013 году

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал в Москве председатель Государственного космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ.

«Мы планируем начать эксплуатировать этот ракетный комплекс в 2013 году», - сказал Ю.АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, он создается на базе модернизированной ракеты «Циклон», где установлена новая система управления, увеличена грузоподъемность, полностью сделана новая третья ступень.

Ю.АЛЕКСЕЕВ отметил, что Украина находится в центре Европы и очень густо заселена, поэтому не будет иметь на своей территории стартового места. Однако украинским правительством было принято решение и подписан соответствующий меморандум о создании стартового комплекса в Алкантаре в Бразилии.

По словам главы ГКАУ, оно делается на долевых частях Украины и Бразилии. Украина несет ответственность за разработку ракеты, Бразилия - за создание инфраструктуры. Совместно делается стартовый комплекс.

Ю.АЛЕКСЕЕВ сообщил, что этот стартовый комплекс был самостоятельно спроектирован ГКАУ.

«Его работа отрабатывается в Днепропетровске. После отработки мы погрузим его на корабль и отвезем в Бразилию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за предоставление государственных гарантий для привлечения кредита на завершение программы по разработке и созданию ракеты-носителя "Циклон-4" (включая наземный комплекс), которая будет запускаться с космодрома Алкантара.

Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 г. в рамках совместного украино-бразильского проекта, по которому Украина в лице конструкторского бюро "Южное" и госпредприятия "Южмаш" должна также разработать и изготовить ракету-носитель "Циклон-4".

22 сентября 2004 г. вступил в силу украино-бразильский договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Aлкантара.

Справка УНИАН. «Циклон-4» — проект украинского космического ракетного комплекса (КРК), куда будут входить ракета-носитель (РН) «Циклон-4» и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску РН и полезной нагрузки (ПГ).

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», предназначенный для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алкантаре. Он позволит выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.

Центр запусков Алкантара — бразильский космодром на севере атлантического побережья страны.

***

В Киеве открылось движение кольцевой электрички

Сегодня в Киеве открылось движение кольцевого электропоезда, соединяющего правый и левый берега столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ, председатель КГГА Александр ПОПОВ и руководство «Укрзализныци» и Юго-Западной железной дороги.

Н.АЗАРОВ в сопровождении чиновников и журналистов проехал по кругу от станции "Левый берег" до станции "Дарница". Дорога заняла без остановок около 50 минут.

Стоимость проезда составляет 1 грн. 70 коп. С 6.00 до 9.30 и с 16.30 до 20.00 электрички будут курсировать с интервалом 15-17 минут. Протяженность кольцевого пути - 50,2 км.

По информации Юго-Западной железной дороги, на линии будут курсировать 66 электропоездов, из них 30 - утром и 36 - вечером.

Движение электричек начнется с сегодняшнего вечера.

На маршруте предусмотрено 14 остановок с возможностью пересадки на станции всех трех линий столичного метро.

Всего, по данным Юго-Западной железной дороги, на подготовку инфраструктуры и подвижного состава для организации движения было освоено 223 млн. грн., из них 80 млн. грн. – средства из госбюджета, проведен капитальный ремонт 12 электропоездов, проложено 12,4 км новых линий и 43 стрелочных перевода, модернизировано 14 км главных станционных линий, заменено и переоборудовано 25 стрелочных переводов.

Для обеспечения движения электропоездов был изменен график движения около 40 грузовых поездов.

***

Завтра на востоке и севере Украины ожидаются небольшие дожди

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь ночью в восточной, а днем в северной части местами небольшие дожди.

Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-17°; днем 18-23°, в южной части местами 25-28°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киевской области в среду ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном море 16-20°, в Азовском море 14-17°, в Днепре возле Киева 15°.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН