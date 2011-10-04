Польша подтвердила упрощенное оформление шенгенских виз украинцам к Евро-2012

Польша подтвердила введение на период проведения Евро-2012 упрощенной процедуры оформления шенгенских виз украинским гражданам на основании билетов на футбольные матчи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в этом контексте, принимая во внимание соответствующие нормы Визового кодекса ЕС, с целью избежания очередей накануне форума, достигнута договоренность провести соответствующую информационную кампанию в Украине по поощрению владельцев таких билетов предварительно, начиная с марта 2012 года, обращаться в консульские учреждения Республики Польша в Украине за оформлением виз.

А.ДИКУСАРОВ проинформировал, что 3-4 октября в Варшаве состоялся семинар по вопросам взаимодействия консульских служб всех государств – членов Европейского Союза во время проведения массовых спортивных мероприятий на примере Евро-2012.

По результатам семинара его участники пришли к выводу о готовности консульских служб Украины и Польши предоставить профессиональное всестороннее содействие консульским учреждениям стран Евросоюза во время посещения их болельщиками матчей в рамках важнейшего футбольного форума Европейского континента. В частности, были детально обсуждены имеющиеся возможности быстрого и эффективного реагирования на какие-либо проблемные ситуации, связанные с пребыванием в Украине и Польше организованных групп и индивидуальных посетителей чемпионата.

В рамках семинара также состоялись презентации мероприятий, которые применяются обеими странами – хозяевами Евро-2012 на законодательном, безопасностном и логистическом направлениях работы, направленной на обеспечение успешного проведения чемпионата.

По итогам встречи польская сторона в контексте своего нынешнего председательства в Совете ЕС и Еврокомиссии вышла с инициативой по заимствованию всеми странами Евросоюза позитивного польско-украинского опыта по обеспечению будущих широкомасштабных спортивных мероприятий.