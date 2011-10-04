Украина будет настаивать на европерспективе в соглашении с ЕС — Азаров

Украина не стремится немедленно вступать в Евросоюз, однако при заключении Соглашения об ассоциации будет настаивать на включении в нее перспективы своего членства в ЕС.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи во вторник с председателем Национального Совета Австрии Барбарой ПРАММЕР.

«Украина взяла курс на европейскую интеграцию, но это вовсе не значит, что завтра мы будем подавать заявку на вступление в ЕС. Но мы, как страна, должны иметь европейскую перспективу », - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что согласно статье 49 Лиссабонского соглашения, любая страна, которая территориально находится в Европе, имеет право на европейскую перспективу.

Б.ПРАММЕР, в свою очередь, заявила, что потенциал для расширения ЕС существует, и европейские страны должны иметь перспективу присоединения к Евросоюзу.

«Количество стран-членов ЕС возросло до 27, но я думаю, что этим количеством потенциал расширения ЕС далеко не ограничивается, и другие страны должны иметь перспективу присоединения к Союзу», - сказала она.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ сообщил, что Украина также завершает переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС. В частности, он положительно оценил последний раунд переговоров с Еврокомиссией, в результате которых стороны договорились об увеличении украинских зерновых экспортных квот.

Однако до сих пор остаются нерешенные вопросы, в частности, относительно семян подсолнечника. Премьер-министр подчеркнул, что Украина ввела пошлину на экспорт семян подсолнечника, что позволило стать крупным производителем подсолнечного масла, а Еврокомиссия сейчас настаивает на отмене такой пошлины.

«Мы не можем понять это требование, поскольку основные маслоперерабатывающие заводы находятся не в Европе, а в Турции. Почему так Европа переживает за Турцию? Мы готовы поставлять масло и в Европу, и в Турцию », - заявил украинский премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ в ходе встречи с Б. ПРАММЕР также заявил, что Украина надеется, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом будет подписано до конца года, однако не определяет конкретные сроки.