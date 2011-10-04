Главное на 4 октября (вечер)

Энергетика

Верховная Рада Украины ратифицировала Гарантийное соглашение (Проект по энергоэффективности) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 299 народных депутатов из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон направлен на вступление в силу Гарантийного соглашения между Украиной и МБРР, что сделает возможным принятие практических мероприятий по учреждения общего с МБРР проекта, в рамках которого АО «Укрэксимбанк» привлечет кредитные ресурсы МБРР для повышения конкурентоспособности украинских предприятий, в том числе поставщиков коммунальных услуг, через расширение доступа к источникам долгосрочного финансирования, финансовую поддержку внедрения энергоэффективных технологий; улучшение состояния защиты окружающей среды; а также расширение возможности коммерческих банков предоставлять средне- и долгосрочные ссуды, развивая банковский сектор.

Проект по энергоэффективности направлен на финансирования мероприятий, которые будут способствовать улучшению эффективности энергопотребления украинских предприятий и сокращению удельного веса традиционных энергоносителей в структуре расходов реального сектора с одновременным позитивным влиянием на состояние окружающей среды.

В рамках проекта предусматривается привлечение АО «Укрэксимбанк» ссуды МБРР на сумму 200 млн. дол. США под гарантии Украины до 30 лет с шестилетним льготным периодом.

Предусматривается предоставление украинским предприятиям, в том числе поставщикам коммунальных услуг, средне- и долгосрочного финансирования производственных потребностей: инвестиционное кредитование, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.

Ученые Национальной академии наук Украины приступают к переоценке сейсмической опасности промышленной площадки и энергоблоков Южно-Украинской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник, 4 октября, в Севастополе президент НАНУ, академик Борис ПАТОН, открывая IV украинско-российский научно-технический форум «Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества».

Как сказал ученый, по результатам оценки безопасности всех украинских атомных электростанций, проведенной экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ЕС в 2010 году, все АЭС Украины признаны соответствующими современным стандартам ядерной безопасности. По словам Б.ПАТОНА, «нас, безусловно, радует и удовлетворяет этот вердикт». Тем не менее, как отметил академик, «нам нужно двигаться вперед. Поэтому ученые НАНУ приступают к переоценке сейсмической опасности промышленной площадки и энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Мы работаем над повышением безопасности объектов ядерно-топливного цикла. Учтя уроки Фукусима-1, академическими и отраслевыми организациями готовятся предложения по моделированию преодоления ситуаций с долговременным обесточиванием промышленных площадок и энергоблоков АЭС, по преодолению ситуаций с внешним затоплением и смерчами, по обеспечению пожарной безопасности энергоблоков, по моделированию и учету возможных комбинаций экстремальных воздействий».

Б.ПАТОН выразил надежду, что севастопольский форум будет способствовать развитию плодотворного партнерства и сотрудничества между Россией и Украиной в отрасли атомной энергетики.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) завтра, 5 октября, объявит конкурсы по продаже пакетов акций ОАО "Западэнерго" (45,103%) и ПАО "Киевэнерго" (25% акций).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Объявления о конкурсах будут размещены в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" и на сайте ФГИУ.

Кроме того, объявления о продаже энергокомпаний будут размещены в газетах "Урядовый курьер" и "Высокий замок".

НЭК «Укрэнерго» выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в ноябре т.г. доступ к пропускной способности сечения сечения «ОЭС Украины – Польша» мощностью 215 МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора Объединенной энергосистемы Украины.

Как пояснили УНИАН в аукционной комиссии «Укрэнерго» сечение в польском направлении выставлено в связи с тем, что ООО «Востокэнерго», которое по итогам годового аукциона выкупило это сечение, уведомило НЭК о временном отказе от этого направления в следующем месяце.

С октября текущего года ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» начала диагностику пограничных с Российской Федерацией участков магистральных газопроводов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день полностью проведена диагностика пограничных участков магистральных газопроводов «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Острогожск-Шебелинка», а также продолжается проведение диагностики пограничных участков с Российской Федерацией других магистральных газопроводов, которые проходят через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Валуйки».

Специалистами компании с апреля по октябрь текущего года выполнено 84% от общего объема работ, проведены работы по внутритрубной диагностике (ВТД) на 1488,2 км магистральных газопроводов (МГ) и очистке на 2706,6 км магистральных газопроводов.

Работы по ВТД являются неотъемлемой составляющей комплекса планово-предупредительных работ, которые позволяют сформировать надежный базис начала отопительного сезона.

До конца текущего года работы по очистке и диагностике магистральных газопроводов, в том числе пограничных участков с Российской Федерацией, планируется закончить.

Финансы

Журнал Forbes составил список 200 крупнейших компаний Украины.

Как передает Фокус.ua, первое место в списке заняла компания «Метинвест». Так выручка предприятия в 2010 году выросла на 55% - до 74,5 млрд. грн. На втором месте - ДТЭК с общей выручкой в 24,3 млрд. грн.

Также отмечается, что в десятку крупнейших вошли еще четыре металлургические компании: ArcelorMittal (третье место, выручка составила 23,5 млрд. грн.), ИСД (пятое место, выручка - 18 млрд. грн), ММК им. Ильичa (восьмое место, выручка - 17,3 млрд. грн.) и «Донецксталь» (девятое место, выручка - 15,9 млрд. грн.).

Кроме того, в ТОП-10 вошли: «Укрнафта» (четвертое место, выручка - 20 млрд. грн.), «Укртатнафта» (шестое место, выручка - 17,9 млрд. грн.) и ТНК-ВР (седьмое место, выручка - 17,8 млрд. грн).

Десятое место списка занимает Fozzy Group - с выручкой в 13,9 млрд. грн.

Как сообщается, для составления общего списка украинский Forbes опирался на доступные данные, в частности, на консолидированную отчетность компаний. По компаниям, которые не консолидируют финансовые результаты, приведены оценочные данные.

Также указывается, что в список не включены финансовые компании, предприятия, которые более чем на 90% принадлежат государству, компании, на главных рынках которых государство создает более 70% спроса.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Антимонопольному комитету Украины разработать долгосрочную программу развития конкуренции в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказал после встречи с главой государства председатель Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО.

Он отметил, что В.ЯНУКОВИЧ дал поручение Антимонопольному комитету привлекать другие органы власти к разработке этой программы.

«Это даст действительно серьезный толчок к тому, чтобы мы с учетом программы Президента, программы модернизации страны приняли такую программу, которая очень серьезно будет влиять на развитие рынка в Украине», – сказал В.ЦУШКО.

Сельское хозяйство

Фермеры требуют продлить мораторий на куплю-продажу земель.

Об этом идет речь в их обращении к народным депутатам Украины, которое озвучила на заседании парламента народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В обращении сказано, что «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины» решила начать пикетирование ВР с 3 октября этого года. Среди требований – продление моратория на куплю-продажу земель. Они также требуют не поддерживать правительственный законопроект, который касается земельного вопроса. По ее словам, одним из требований является принятие проекта постановления № 9055 о всеукраинском референдуме относительно проведения земельной реформы. Кроме того, фермеры настаивают на необходимости отмены экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

На поддержку агропромышленного комплекса Украины в 2012 году правительство планирует направить 39,9 млрд. грн., что на 3,9 млрд. грн., или на 10,8%, больше плана 2011 года и на 11,9 млрд. грн., или на 42,5%, больше факта 2010 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, с целью предоставления возможности Аграрному фонду активно влиять на ценовую ситуацию и укрепления продовольственной безопасности государства, в проекте бюджета 2012 года предусмотрены кредиты в сумме 7 млрд. 200,0 млн. грн. Для формирования цивилизованного аграрного рынка проектом бюджета на следующий год предусмотрено значительное увеличение государственной поддержки строительства оптовых рынков сельхозпродукции. На данные цели планируется выделить 200,0 млн. грн., что на 190,0 млн. грн. больше, чем в 2011 году.

Наиболее эффективной формой государственной поддержки агропромышленного комплекса считается удешевление процентной ставки по привлеченным кредитным ресурсам в АПК. Поэтому в проекте Государственного бюджета 2012 года на это выделено 820 млн. грн.

Расходы бюджета на поддержку садоводства, виноградарства и хмелеводства запланированы в сумме 1 млрд. 075,0 млн. гривен, что на 60% больше, чем в 2011 году, а прямые расходы бюджета на поддержку интенсивных форм производства в растениеводстве планируются в сумме 120,0 млн. грн ., из которых: 50,0 млн. грн. - возмещение стоимости строительства теплиц, 70,0 млн. грн. - компенсация стоимости электроэнергии, использованной для полива на орошаемых землях.

Также в проекте бюджета на 2012 год на поддержку отрасли животноводства предусмотрены прямые расходы в объеме 1 млрд. 257,0 млн. грн., из них 700,0 млн. грн. - на стимулирование строительства современных животноводческих комплексов путем частичного возмещения их стоимости, 262,0 млн. грн. - на предоставление бюджетной дотации животноводству, 75,0 млн. грн. - на селекцию в животноводстве и птицеводстве.

Для формирования рынка земли, утверждения земель сельскохозяйственного назначения как основы ипотечного кредитования предусмотрено направить 566,9 млн. грн.

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