ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «На фондовых рынках Европы очередной обвал, украинский индекс рухнул на 6,6%», в котором пишет: во время торгов во вторник, 4 октября, основные индексы акций Европы снизились на 3,5%, на российских биржах падение превысило 6,4%. Основной барометр украинского рынка акций – индекс «Украинской биржи» – «просел» на 6,6%…

http://delo.ua/finance/na-fondovyh-rynkah-evropy-ocherednoj-obval-ukrainskij-indeks-ruh-165546/

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Также «Дело» в публикации «Из-за отказа Турции покупать российский газ Украина может потерять на транзите $160 млн. – мнение» пишет: объемы транзита природного газа по территории Украины могут сократиться на 6% из-за отказа Турции закупать российский газ. По мнению экспертов, недополученная прибыль составит $160 млн.

http://delo.ua/ukraine/iz-za-otkaza-turcii-pokupat-rossijskij-gaz-ukraina-mozhet-poterja-165522/

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«Дело» в публикации «Блоггеры рассказали Азарову, почему его не понимают» пишет: на встрече с представителями интернет-медиа и блоггерами премьеру Николаю Азарову рассказали, почему люди не понимают правительство и какие существуют проблемы в общении с органами власти…

http://delo.ua/ukraine/bloggery-rasskazali-azarovu-pochemu-ego-ne-ponimajut-165543/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» не взяли в компанию», в котором пишет: «Нафтогаз» окончательно потерял контроль над компанией "УкрГаз-Энерго", владеющей лицензией на продажу 5 млрд кубометров газа конечным потребителям. Таким образом, контроль над компанией всецело перешел в руки "Газпрома" и предпринимателя Дмитрия Фирташа. Это дает российской монополии шанс в случае отмены или пересмотра действующих газовых соглашений с Украиной получить прямой доступ к украинскому газовому рынку и впоследствии установить над ним полный контроль…

http://www.kommersant.ua/doc/1787857

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Московскому банку в Киеве не место», в котором пишет: после закрытия сделки по покупке Банка Москвы российский банк ВТБ решил избавиться от своей новой украинской "дочки" — БМ Банка. Участники рынка оценивают стоимость небольшого актива в $55 млн и считают, что в текущих рыночных условиях ВТБ будет чрезвычайно сложно найти покупателя…

http://www.kommersant.ua/doc/1787893

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Издание «Экономические известия» в публикации «Путин распахивает объятия» пишет: новая интеграционная инициатива российского премьера Владимира Путина адресована Киеву. Если ключевые европейские страны откажутся гарантировать Украине перспективу полноправного членства в Евросоюзе, у нее может появиться новая восточная альтернатива…

http://state.eizvestia.com/full/putin-raspahivaet-obyatiya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Банки остались без денег», в котором пишут: вслед за европейскими коллегами вирус безликвидности проник и в украинские банки. Трудности привлечения длинных денег наверняка заставят многих пересмотреть стратегию своего бизнеса в Украине…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-ostalis-bez-deneg

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«Экономические известия» публикуют материал «Миттал отказался от кризиса», в котором пишут: подписаны документы о внесении изменений в договор купли-продажи КГГМК «Криворожсталь». Форс-мажор отменили, с января 2012 г. инвестор продолжит выполнение взятых обязательств…

http://finance.eizvestia.com/full/mittal-otkazalsya-ot-krizisa

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Газета «Сегодня» в публикации «Вокруг новых биопаспортов развернулась борьба за деньги» пишет: чем ближе к моменту, когда президент должен подписать или заветировать закон о биометрических документах (срок истекает на днях), тем жарче в Украине спор…

http://www.segodnya.ua/news/14295302.html

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Также «Сегодня» в публикации «Азаров жалуется, что из-за льготников Украину ждет греческий сценарий» пишет: по словам премьера, «если в Украине будут выполнены все решения судов относительно обязательности выплат льготникам материальной помощи, в стране «будет дефицит больше чем в Греции»…

http://www.segodnya.ua/news/14295386.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нафтогаз убирает "слабое звено"?» пишет: НАК хочет перейти на прямые договора с потребителями о поставках газа, исключив из цепочки покупатель-продавец ДК «Газ Украины». Эксперты усматривают в этом решении руководства «Нафтогаза» желание подстраховаться в случае ликвидации компании…

http://economics.unian.net/rus/detail/104739

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Свободное падение котировок ускорилось» пишет: на российских биржах начались распродажи, стоившие компаниям до 10% капитализации, а фондовым индексам - потерями более 5%. Рубль поддерживают ЦБ и высокие цены на нефть, но они достигли $100/барр., что грозит рынку еще большим падением…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1383302/krasnyj_vtornik

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Также «Ведомости» в публикации «Госкомпаниям и госкорпорациям дополнительно дадут почти 150 млрд руб.» пишут: федеральный бюджет наращивает траты на госкомпании и госкорпорации. Они дополнительно получат почти 150 млрд руб. Тем не менее, дорогая нефть позволила впервые с 2009 г. вывести баланс казны в ноль…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1383301/dlya_svoih_ne_zhalko

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Издание «Известия» в публикации «Алкогольной отрасли готовят радикальную реформу» пишет: в Госдуму внесено несколько законодательных инициатив, направленных на жесткое упорядочивание алкогольного рынка. Концепция поправок в закон уже готова…

http://www.izvestia.ru/news/502904

(УНИАН)