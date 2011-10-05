Анонс на 5 октября

* Пресс-конференция в рамках заседания Ассоциации оптовых рынков Центральной и Восточной Европы. Участники: руководители Минагрополитики и продовольствия Украины, руководители оптовых продовольственных рынков Польши, Венгрии, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Украины, Ассоциации оптовых рынков сельскохозяйственной продукции Украины. В рамках мероприятия предусмотрен осмотр киевского оптового рынка «Столичный».

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива на тему: "Объявление победителя тендера "Национальный проект "Чистый город" – строительство современных комплексов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов на самом высоком техническом и экологическом уровне. Пилотный проект в 10 городах.

* Пресс-конференция на тему: "Есть ли место зеленым зонам в Киеве согласно новому Генплану?" Участники: Владимир Колинько, вице-президент "Киевской ландшафтной инициативы"; Алексей Василюк, зам.председателя Национального экологического центра Украины (НЭЦУ); Игорь Луценко, представитель "Сохрани старый Киев" и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Марш пустых кошельков”: Согласен с властью - сиди дома! Не согласен - иди с нами!”. Членские организации Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины и предпринимательские организации Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Черниговской областей Украины, в рамках всемирного дня борьбы с бедностью, объявили акцию протеста против обнищания украинского народа. Акция начнется 13 октября в 10-00 возле арки Дружбы народов. Участники акции предлагают власти реальные пути легализации зарплат, требуют настоящей пенсионной реформы, выступают против грабительского проекта бюджета 2012 года, протестуют против наступления на права и свободы граждан. Участники пресс-конференции: председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, председатель Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Єднання» Наталия Кожевина, зампредседателя Всеукраинского профсоюза "Столица-Регионы" Юрий Еременко, директор Винницкого информационно-аналитического Центра проблем предпринимательства Ирина Касьян.

* Состоится заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств и последствий деятельности на украинском рынке нефтепродуктов компании "Ливела" и других связанных с ней юридических лиц.

* Пресс-конференция на тему: «Как защититься от финансовых пирамид?». Участники: председатель правления Интернет Ассоциации Украины Татьяна Попова и юрист ВОО «Защита прав потребителей финансовых услуг» Алла Райковская.

* Пресс-конференция на тему: «Угрожает ли Украине дефолт?». Участники: Владислав Лукьнов, первый зампредседателя Комитета по вопросам бюджета ВРУ; Эрик Найман, финансовый аналитик; Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Презентация проекта "Крымский бархатный сезон – сезон здоровья”. Во время пресс-конференции будут озвучены предварительные итоги летнего туристического сезона в Крыму; состоится презентация нового проекта "Крымский бархатный сезон - сезон здоровья”, направленного на увеличение числа отдыхающих в Крыму во время низкого сезона; будут представлены новые маркетинговые программы продвижения Крыма в Украине и за рубежом. Участники: заместитель Председателя Совета министров АР Крым - министр курортов и туризма АРК Георгий Псарев; первый заместитель министра курортов и туризма АР Крым Александр Лиев; профессор, завкафедрой философии и социологии Херсонского национального технического университета, канд. социологических наук Владимир Коробов.

* В Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» состоится церемония открытия начала строительства Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения. Участники: министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли Тернер и председатель представительства ЕС в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра. Строительство хранилища финансируется за счет помощи Правительства Великобритании в рамках инициативы стран Большой Восьмерки «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» с предоставлением дополнительного финансирования со стороны ЕС.

* Заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться вопросы: предложения Президента Украины к Закону "О маркировке подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного налога"; проект Закона о перечне предметов, которые освобождаются от уплаты пошлины в связи с организацией и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 г. по футболу и др.

* Глава Правительства Украины Николай Азаров проведет встречу с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунгом.

* Пресс-конференция первого зампредседателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина и главы Центральной отраслевой дегустационной комиссии Украинской корпорации по виноградарству и винодельной промышленности «Укрвинпром» Эдуарда Михайлянца, во время которой будет сообщено о совместных мероприятиях с целью защиты граждан от проявлений недобросовестной конкуренции на рынке вина. В частности, будут объявлены предварительные результаты проведенной Центральной отраслевой дегустационной комиссией экспертизы отобранных образцов вина отечественного и заграничного производства на предмет соответствия состава продукции названию «Вино».

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