Венецианская комиссия: смешанная система выборов – не лучший вариант для Украины

Страсбург. Венецианская комиссия считает, что смешанная система выборов – не лучший вариант для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Страсбурге заявил секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ, представляя проект мнения Венецианской комиссии относительно нового проекта закона о выборах народных депутатов Украины.

«Как абсолютно действенная и хорошая, эта система функционирует в других странах, но в Украине есть история системы, которая использовалась в 1998-м и в 2002-м, и результаты, особенно в 2002 году, были в том, что многие так называемые независимые избранные в одномандатном округе, которые действительно не были такими независимыми, поддерживали действия правительства после выборов, так что даже если оппозиция победила на выборах, в конечном итоге правительство получало большинство в парламенте», - сказал Т.МАРКЕРТ.

Кроме того, по его словам, украинский опыт показывает, что смешанная система способствовала использованию административного ресурса на выборах, когда местная власть пыталась обеспечить победу подходящего для себя кандидата.

В целом, по мнению Венецианской комиссии, Украине следовало бы принимать не отдельные избирательные законы, а избирательный кодекс, который включал бы в себя правила выборов во все институты власти.

«Работа в этом направлении была сделана в Верховной Раде до прошлого года, однако она была прекращена, и началась абсолютно новая работа над избирательным законом для парламента. В этом проекте предыдущая работа не была учтена», - сказал секретарь Венецианской комиссии.

По словам Т.МАРКЕРТА, предыдущая избирательная система, построенная как пропорциональная, также продемонстрировала свою неэффективность в Украине. В первую очередь потому, что эта система основывалась на едином национальном округе, когда люди из разных регионов голосовали за одних и тех же кандидатов, а сами депутаты оказывались лишенными каких бы то связей с регионами.

«Поэтому наши рекомендации в прошлом были о том, чтобы сохранить пропорциональную систему, но продвигаться к системе региональных списков, к системе открытых списков, чтобы избиратели могли обозначить, кто является кандидатом, которого они предпочитают», - сказал Т.МАРКЕРТ.

Он отметил, что новый законопроект о выборах народных депутатов Украины, представленный в Венецианскую комиссию, предполагает, что половина депутатов будут избираться по пропорциональной системе с проходным барьером 5% вместо 3% и без права принимать участие в выборах блокам партий, а вторая половина – по мажоритарным округам.

По словам секретаря Венецианской комиссии, обеспокоенность вызывает и тот факт, что представленный на рассмотрение комиссии проект закона абсолютно не поддерживается оппозицией в Украине.

«С нашей точки зрения, избирательная система должна быть изменена широким консенсусом политических сил: не в одностороннем порядке большинством, а посредством консенсуса большинства и, как минимум, большей части оппозиции», - отметил он.

Еще одной проблемой предлагаемого закона Т.МАРКЕРТ назвал отсутствие критериев по определению границ мажоритарных округов, что может быть использовано партиями для продвижения своих кандидатов.

«Эти вопросы вызывают нашу основную обеспокоенность, в остальном закон предоставляет хорошую основу для предстоящих выборов», - сказал представитель Венецианской комиссии.

Т.МАРКЕРТ также отметил, что Венецианская комиссия планирует окончательно утвердить свое мнение относительно проекта закона о выборах народных депутатов Украины на своем заседании на следующей неделе.

Как сообщалось, заседание Венецианской комиссии будет проходить 14-15 октября, а ее официальные выводы будут представлены 17 октября и обнародованы на официальном сайте Венецианской комиссии.