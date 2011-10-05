Литвин не берется прогнозировать, будет ли декриминализована статья Тимошенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не прогнозирует, декриминализует ли парламент статью, по которой сейчас судят экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам.

«Мне трудно сейчас ответить. Поскольку вы знаете, когда появляется такая надежда и тонкий компромисс, кое-кто пытается разного рода выступлениями и обвинениями это разрушить», - сказал он.

По словам председателя ВР, у него создается впечатление, что кое-кто заинтересован не в конкретном результате, а в том, чтобы просто об этом поговорить. «Будем проводить консультации. Это можно решить только путем договоренностей, а не через давление и через попытку передавить друг друга», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что во время подготовки президентского законопроекта о декриминализации нужно внимательно посмотреть, какие поправки из оппозиционных законопроектов могут быть учтены. «Я пытаюсь наладить диалог между фракциями для того, чтобы найти оптимальное решение», - сказал председатель ВР.