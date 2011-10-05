Минобороны в ближайшее время представит СНБО проект Военной доктрины Украины

Министерство обороны в ближайшее время представит Совету национальной безопасности и обороны проект новой Военной доктрины Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

«Военная доктрина утверждена правительством и в ближайшее время будет заседание СНБО, и мы будем представлять доктрину», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров повторно одобрил проект Военной доктрины Украины с учетом доработанных и согласованных предложений в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

По данным Минобороны, проект новой редакции Военной доктрины является результатом более чем годовой системной работы специалистов органов государственной власти и научно-исследовательских учреждений. В соответствии с обновленными Основами внутренней и внешней политики Украины, в документе нашли отображение соблюдение Украиной политики внеблоковости, положения проекта новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины и последовательное проведение Украиной политики неприятия военной силы как средства достижения политических целей.

В соответствии с процедурой, Военная доктрина как стратегический программный документ государства в сфере национальной безопасности и обороны утверждается Президентом Украины после согласования в профильных ведомствах, в Кабинете министров и Совете национальной безопасности и обороны.