Главное на 5 октября (день)

Финансы

Приезд миссии МВФ в Украину ожидается в конце октября - Тигипко

Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в конце октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

“В конце октября мы ожидаем приезд миссии, и миссия обязательно будет”, - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день единственным вопросом, тормозящим продолжение сотрудничества и выделение очередных траншей, является требование МВФ повысить тарифы на газ.

Однако правительство работает над тем, чтобы избежать необходимости повышения тарифов путем достижения договоренности с Россией о снижении цены на газ, отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО 23 августа находились в Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша.

Позже, 25 августа, ссылаясь на заявление специального советника директора МВФ Дэвида ЛИПТОНА, было сообщено, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину перенесен на конец октября 2011 года.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, что, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

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За три квартала отток капитала из России достиг 50 млрд. долл. - инвесторы выводят средства

Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2011 года составил 18,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальных материалах Центробанка.

В первом квартале текущего года вывоз капитала составил 21,4 миллиарда долларов, а во втором квартале из страны было выведено 9,2 миллиарда долларов. Таким образом, по итогам января-сентября чистый отток частного капитала из РФ составил 49,3 миллиарда долларов, передает Лента.ру.

В июне первый заместитель председателя ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ заявлял, что в 2011 году отток капитала из России может составить около 35 миллиардов долларов. В начале октября ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала до 36 миллиардов долларов по итогам года.

Стоит отметить, что отчасти отток капитала связан с тем, что в условиях кризиса инвесторы выводят средства в наименее рискованные активы, в первую очередь, в США. Дело в том, что даже снижение инвестиционного рейтинга США в августе 2011 года не сделало их более рискованными по отношению к активам в других странах.

Последний раз приток капитала в Россию наблюдался до кризиса - в 2007 году (81,7 миллиарда долларов). В 2009 году отток капитала достиг 56,9 миллиарда долларов, а в 2010 году - 35,3 миллиарда.

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Moody`s понизило рейтинг гособлигаций Италии. Прогноз "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody`s в ночь на среду понизило рейтинг гособлигаций Италии до уровня "A2" с "Aa2", прогноз "негативный", говорится в сообщении рейтингового агентства. Согласно классификации Moody`s, снижение рейтинга суверенных ценных бумаг означает понижение суверенного кредитного рейтинга страны.

В то же время краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "Prime-1".

Понижение рейтингов, пояснило агентство, стало завершением процесса пересмотра, начатого 17 июня 2011 года - тогда Moody`s предупредило о возможности понижения рейтинга государства, указав в качестве причин для возможного ухудшения своей оценки структурных проблем в макроэкономической ситуации, негативно влияющих на показатели экономического роста, высокий уровень государственного долга и ряд других проблем.

Тем не менее, 17 сентября Moody`s сообщило о продлении на месяц периода рассмотрения вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии.

Как оказалось, эксперты агентства смогли принять окончательное решение раньше крайнего срока.

Правительство Италии в свою очередь также заявило, что решение о понижении агентством Moody`s рейтинга Италии не было неожиданностью. В кратком заявлении правительственного Дворца Киджи, которое распространено поздно вечером во вторник по местному времени говорится, в частности, что итальянские власти пытаются сделать все возможное для сокращения дефицита бюджета.

В качестве причин понижения рейтинга Moody`s 5 октября указывает усиление рисков для стран еврозоны, имеющих высокий уровень госдолга, снижение доверия в финансовой среде всех стран валютного союза. Кроме того, понижение стало последствием рисков для макроэкономических показателей страны - в том числе в условиях политической и экономической неопределенности.

"Негативный" прогноз, в свою очередь, отражает существующие экономические и финансовые риски для Италии и еврозоны", - говорится в сообщении Moody`s.

В середине сентября итальянские депутаты приняли правительственный декрет под названием "финансовый маневр", направленный на сокращение госрасходов на сумму почти 54,3 миллиарда евро в период до конца 2013 года. Среди основных мер "финансового маневра" - повышение на 1%, до 21%, НДС, введение на период до достижения сбалансированного бюджета дополнительного "налога солидарности" в размере 3% для тех итальянцев, у кого ежегодный доход превышает 300 тысяч евро в год, а также ускорение проведения пенсионной реформы.

Ранее, 20 сентября, другое международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - до "А" с "А+" - на фоне проблем страны с государственным долгом, свидетельствуют материалы агентства. Краткосрочный кредитный суверенный рейтинг страны также был понижен - до уровня "А-1" с "А-1+". Прогноз по рейтингам - "негативный", передает РИА "Новости".

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ТЭК

Шебелинский ГПЗ возобновил работу после ремонта

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» возобновило работу после планового ремонта

Об этом УНИАН сообщил представитель ДК «Укргазвыдобування».

«Все выполнено. Вчера начали запускать завод, сегодня уже работает во всю», – отметил собеседник агентства.

При этом он отметил, что во время остановки на предприятии были выполнены ремонтные и профилактические работы вакуумных колонн газофракционной установки ГФУ-1, а также проведен осмотр и ремонт технологического оборудования, чистка колонн и теплообменной аппаратуры, проведена замена запорной арматуры и трубопроводов.

Как сообщал УНИАН, Шебелинский ГПЗ, по оперативным данным, в январе-августе т.г. увеличил переработку газового конденсата на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 463,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодняшний день составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт два раза в год.

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Начата передача технологий Украине для строительства завода по фабрикации ядерного топлива

Начата передача технологий Украине в рамках строительства на территории страны завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом УНИАН сообщили в российской топливной компании «ТВЭЛ» по итогам семинара-совещания «Развитие атомной энергетики – фактор устойчивого развития межгосударственного сотрудничества» в Севастополе.

«Передача технологий производства ядерного топлива начата на этапе разработки ТЭО в виде передачи технологических исходных данных. Кроме того, начато решение процедурных вопросов по оценке технологий, предварительные переговоры с потенциальным оценщиками уже проведены», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость завода составит 300-350 млн. долл. Окончательная сумма будет определена после окончания и утверждения ТЭО. Российская сторона готова обеспечить доступ к 60% финансирования от общей стоимости завода.

Вице-президент топливной компании «ТВЭЛ» Василий КОНСТАНТИНОВ, комментируя ход строительства завода по фабрикации ядерного топлива на территории Украины, сообщил, что стороны действуют по разработанному и согласованному графику.

«Российские и украинские официальные лица самого высокого уровня работают в тесном контакте, мы ощущаем четкую политическую поддержку обеих сторон. Само производство будет запущено через три года после утверждения ТЭО», - отметил В.КОНСТАНТИНОВ.

Кроме того, он добавил, что непосредственно процедура ТЭО завершена к настоящему моменту на 90% и будет закончена до конца 2011 года.

«Остались только небольшие технические вопросы», - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Ядерное топливо» Украины Татьяна АМОСОВА также заявила, что, по ее мнению, «основные вопросы уже решены».

Справка УНИАН. Согласно конкурсному предложению "ТВЭЛ", в Украине, в соответствии с согласованными сторонами сроками и базовыми документами, будет введен в эксплуатацию фабрикационный завод по изготовлению ядерного топлива мощностью 400 тонн по урану в год. Завод будет вводиться в эксплуатацию тремя очередями. Первая очередь предполагает создание участков снаряжения тепловыделяющих элементов и производства тепловыделяющих сборок, а также – создание участка для изготовления ряда комплектующих и инфраструктуры завода. Вторая очередь предполагает создание участка для изготовления циркониевых комплектующих и дополнительной инфраструктуры. Полное развитие завода планируется осуществить в ходе третьей очереди, когда на заводе будут созданы участок для изготовления топливных таблеток и порошков и дополнительная инфраструктура. Планируется, что на заводе будет занято порядка 250 человек.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.

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Агро

Сезонный дефицит продовольствия Украине не угрожает, утверждает Азаров

Сезонный дефицит продовольствия Украине не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 5 октября, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров Украины.

«Сезонный дефицит нам не угрожает при условии нормальной работы сельхозпроизводителей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно хранилищ для продовольствия, чтобы не допустить его дефицита.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н. АЗАРОВ также поручил профильным министерствам разработать долгосрочную продовольственную стратегию страны.

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Кабмин в ближайшее время определится с экспортом зерна - Азаров

Правительство в ближайшее время определит оптимальный вариант по дальнейшему развитию ситуации с экспортом зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что вчера, 4 октября, на совещании с представителями компаний, работающих на аграрном рынке, было принято решение о создании специальной рабочей группы, которая должна подготовить оптимальный вариант для решения спорных вопросов.

«Я поручил создать группу рабочую, которая в течение сегодняшнего дня отработает и доложит оптимальное решение в конкретной рыночной ситуации, которая сложилась. Решение, которое обеспечит такой баланс: не потерять доходы бюджета, сохранить рентабельность производства зерна и гарантировать продовольственную безопасность в следующем году», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сухая осень текущего года дает повод задуматься об увеличении запасов зерна, по сравнению с теми, что планировалось.

«Уверен, что мы оптимальное решение найдем», - подчеркнул премьер.

При этом Н.АЗАРОВ негативно отозвался о проведении акции протеста аграриями, недовольными действующими пошлинами на экспорт зерна, вчера - как раз в тот день, когда премьер-министр проводил совещание для решения этого вопроса.

«Для чего было выводить людей на улицу? Разве это честно и ответственно? Интересы селян – это и наши интересы. Правительство готово искать компромиссы, но ультиматумы отбрасываем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 октября, около полутора тысячи аграриев пикетировали Кабинет министров Украины.

Участники акции, в частности, требовали отменить пошлины на экспорт зерновых культур и «закончить эксперименты над сельским хозяйством».

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Соцполитика

В КС поступило представление депутатов относительно конституционности Пенсионной реформы

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений ряда законов Украины в редакции Закона Украины „О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы“ от 8 июля 2011 года № 3668–VІ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, две оппозиционные парламентские силы «Фронт Змін» и «БЮТ-Батьківщина» обратились в Конституционный Суд с представлением о признании неконституционным закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», принятого 8 июля 2011 года (№ 3668-VI).

Основанием для признания данного закона неконституционным полностью является нарушение установленной Основным Законом процедуры его рассмотрения и принятия, а также сужение содержания и объема существующих прав и свобод граждан Украины, отмечается в конституционном представлении.

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Предприниматели проведут акцию «Марш пустых кошельков» 13 октября в Киеве

Членские организации Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины и предпринимательские организации Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областей, в рамках всемирного дня борьбы с бедностью, объявили акцию протеста «Марш пустых кошельков», которая пройдет 13 октября в Киеве, возле арки Дружбы народов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ.

«Акция запланирована была исключительно как (акция) предпринимательских структур, тех организаций, которые стояли на (налоговом – УНИАН) «майдане», и главной ее целью является выполнение всех требований «налогового майдана», - отметил он.

По словам В.РОЯ, участники акции выдвигают исключительно экономические требования к власти.

Одним из требований предпринимателей является уменьшение единого социального взноса в два раза, говорит директор Винницкого информационно-аналитического центра проблем предпринимательства Ирина КАСЬЯН. «Уменьшение единого социального взноса в два раза позволит вывести из тени заработную плату», - отметила она.

Среди других требований она назвала отмену действия Налогового кодекса и создание рабочих групп для доработки закона, а также отмену пенсионной реформы, которая бы учитывала особенности всех слоев населения.

«Следующее наше требование – это установить на законодательном уровне такую вот интересную норму, это касается закона о контроле, который касается бизнеса, чтобы какие-либо внеплановые проверки хозяйственной деятельности какими-либо органами контроля или правоохранительными органами были произведены исключительно по решению суда или по санкции прокуратуры», - подчеркнула И.КАСЬЯН.

Также предприниматели требуют принять закон об общественном контроле.

Как заявила И.КАСЬЯН, на выполнение данных требований предприниматели дают месяц, после чего они намерены подать их на рассмотрение Президенту Украины и требовать распустить Кабинет министров Украины.

По словам В.РОЯ, ожидается, что в акции примут участие около 3 тыс. человек. Также он сообщил, что были проведены консультации с организациями «афганцев» и аграриев с предложением присоединиться к акции протеста.

По словам председателя Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Єднання» Наталии КОЖЕВИНОЙ, предприниматели также намерены следить за завтрашним голосованием народных депутатов за законопроект, касающейся деятельности малого бизнеса: «Будем следить за деятельностью, за голосованием каждого депутата завтра и мы будем смотреть, как все-таки выдержаны будут те наши требования, которые мы уже в прошлом году подавали».

Она также призвала предпринимателей присоединяться к акции «Марш пустых кошельков»: «Мы призываем наши членские организации, ми призываем все предпринимательские структуры – и тех, кто участвовал в «майдане» (налоговом – УНИАН), и тех, кто не участвовал в «майдане»… Только объединившись, предпринимательский сектор сможет гарантировать свое развитие…».

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Разные темы

Балога просит Литвина пересмотреть решение ВР о порядке исчисления времени в Украине

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА инициировать пересмотр решения парламента относительно изменения порядка исчисления времени в Украине.

Как сообщает пресс-служба МЧС, об этом говорится в письме В.БАЛОГИ к В.ЛИТВИНУ.

В письме В.БАЛОГА отмечает, что «на сегодняшний день поступают многочисленные обращения граждан, в частности медицинских специалистов, метеорологов, учителей, в которых отмечается, что это решение было принято без надлежащего учета предложений соответствующих научных работников, специалистов и общественного мнения».

Министр считает, что «решение об установлении на территории Украины времени второго часового пояса с добавлением одного часа негативно повлияет на жизнедеятельность значительной части граждан Украины, нанесет вред здоровью людей, приведет к определенным экономическим потерям, приведет к обычным человеческим жизненным сложностям».

В.БАЛОГА также отметил, что особенно это будут чувствовать жители западных областей Украины, где в зимний период, в случае сохранения новоустановленного порядка, светлое время суток будет наступать после 9 часов утра.

В.БАЛОГА при этом отметил, что научные «работники, в том числе Украинского гидрометеорологического центра, учитывая географическое расположение Украины, считают естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени».

В письме также обращается внимание на то, что подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это необходимо сделать через переход именно на «зимнее» время, отменив «летнее», - отметил министр МЧС.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

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Минобороны в ближайшее время представит СНБО проект Военной доктрины Украины

Министерство обороны в ближайшее время представит Совету национальной безопасности и обороны проект новой Военной доктрины Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

«Военная доктрина утверждена правительством и в ближайшее время будет заседание СНБО, и мы будем представлять доктрину», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров повторно одобрил проект Военной доктрины Украины с учетом доработанных и согласованных предложений в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

По данным Минобороны, проект новой редакции Военной доктрины является результатом более чем годовой системной работы специалистов органов государственной власти и научно-исследовательских учреждений. В соответствии с обновленными Основами внутренней и внешней политики Украины, в документе нашли отображение соблюдение Украиной политики внеблоковости, положения проекта новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины и последовательное проведение Украиной политики неприятия военной силы как средства достижения политических целей.

В соответствии с процедурой, Военная доктрина как стратегический программный документ государства в сфере национальной безопасности и обороны утверждается Президентом Украины после согласования в профильных ведомствах, в Кабинете министров и Совете национальной безопасности и обороны.

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