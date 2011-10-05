ВР отказалась изъять из Уголовного кодекса статью, по которой обвиняют Тимошенко

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об усовершенствовании отдельных положений)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 144 (при необходимых 226 - УНИАН) из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривалось изъять статью 365 из Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает наказание за превышение власти или служебных полномочий. Именно по этой статье выдвинуты обвинения экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующий законопроект народных депутатов Виктора ШВЕЦА и Ивана КИРИЛЕНКО "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об усовершенствовании отдельных положений) был включен в повестку дня ВР раньше.