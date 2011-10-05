Янукович считает, что Украине и Греции время перейти на новый уровень отношений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украине и Греции время перейти на качественно новый уровень отношений.

Об этом он сказал в интервью греческому национальному телеканалу ЕРТ, которое он дал накануне своего государственного визита в Греческую Республику, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украина и Греция – две страны, которые демонстрируют стабильность отношений. Но сейчас пришло время перейти на качественно новый уровень сотрудничества», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, двусторонние отношения Украины и Греции являются традиционно крепкими и не зависят от политической конъюнктуры.

По данным пресс-службы, во время интервью В.ЯНУКОВИЧ ответил на вопрос о европейской интеграции Украины и реформах, которые в этой связи осуществляются в нашем государстве. Речь шла об украинско-российских взаимоотношениях, в частности о сотрудничестве в газовой сфере, а также внутриполитической ситуации в Украине.

Часть интервью выйдет в эфир вечером 5 октября. Также интервью будет опубликовано в афинской газете «Ethnos» в воскресенье, 9 октября, отметили в пресс-службе Президента.