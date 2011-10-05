Главное на 5 октября (вечер)

Финансы

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала единые стандарты для налоговых деклараций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя председателя ГНСУ Александра КЛИМЕНКО, на сегодня проект данного документа «Об утверждении Стандарта форм налоговых деклараций «Общие требования к содержанию форм налоговых деклараций и инструкций относительно их заполнения» направлен в Министерство финансов.

«Еще в начале налоговой реформы, реорганизации службы мы брали на себя обязательство относительно упрощения отчетности. Я могу доложить общественности, что мы свои обещания постепенно выполняем», - отметил А.КЛИМЕНКО.

После принятия приказа все новые налоговые декларации и дополнения будут разрабатываться на основании требований единого стандарта. Это, по мнению авторов документа, значительно облегчит процесс отчетности налогоплательщиков.

Общее количество деклараций несколько сократится, поскольку стандартом вводится требование «один налог – одна декларация». Приложения к отчетным документам «облегчат» с помощью удаления лишних пунктов и граф.

«В последующем – об этом уже шла речь – планируется постепенная унификация стандартов бухгалтерского и налогового учета с созданием понятных универсальных формул вычисления финансового состояния плательщика и, соответственно, сумм налоговых обязательств. Мы к этому рано или поздно придем», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) в начале 2012 года намерено предложить изменения для усовершенствования тендерного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

«Мы выявляем множество нюансов, которые связаны с тендерным законодательством, нуждающихся в урегулировании… Я думаю, что в начале следующего года выйдем с систематизированным предложением для улучшения тендерного законодательства, исходя из нашей практики», - сказал он.

В частности, речь идет об определении механизмов по недопущению к участию в тендерах «тендерных террористов».

В.КАСЬКИВ пояснил, что открытые и доступные для всех участников процедуры проведения тендеров могут привести к злоупотреблениям, когда участник, у которого нет возможности победить в тендере, принимает в нем участие ради того, чтобы получить правовые возможности для обращения в суды «и потом терроризировать реальных победителей или организаторов и требовать от них каких-либо преференций».

В.КАСЬКИВ считает, что также необходимо четко прописать в законодательстве квалификационные требования к участникам тендеров.

«К примеру, мы стараемся решать эту проблему через механизм обязательного аудита проекта мировыми топ-компаниями, кто бы его не делал, что позволяет максимально оптимально определять экономические показатели», - добавил он.

Кроме того, по мнению В.КАСЬКИВА, существует проблема сроков проведения тендеров. «Если речь идет о государственных закупках, то финансовый год, в котором функционирует годовой бюджет, является недостаточным сроком для того, чтобы качественно пройти тендерные закупки. Фактически получается, если вы не успели до конца лета начать их, то вы уже не можете их завершить. От этого страдает качество, долгосрочное стратегическое планирование и т.д.», - считает председатель Госинвестпроекта.

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило рейтинги ПАО КБ «ПриватБанк»: рейтинг по национальной шкале (NSR)Aa1.ua, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале и рейтинг финансовой устойчивости на уровне: (GFC)B3, (GLC)Ba3 и (BFSR)D- со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Рейтинг «ПриватБанка» отражает его лидирующие позиции на рынке банковских услуг как корпоративным, так и розничным клиентам, устойчивую финансовую базу и грамотную политику управления рисками.

По мнению аналитиков Moody`s, существенная рыночная доля и важность банка для национальной банковской системы повышает вероятность его системной поддержки. А финансовые показатели банка будут способствовать росту рейтинговых показателей в дальнейшем. В частности, Moody`s отмечает 46-процентный рост прибыли банка в первом полугодии 2011 по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а также укрепление его рыночных позиций. Сегодня доля банка на рынке финансовых услуг составляет 13%, более 22% на рынке депозитов физлиц и 16% на рынке обслуживания корпоративных клиентов.

Сельское хозяйство

Антимонопольный комитет выявил нарушения при проверке качества вина украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый заместитель главы АМК Рафаэль КУЗЬМИН.

По его словам, в конце июля в комитет поступило обращение относительно низкого качества вина в Украине.

По этому факту комитет начал рассмотрение дела. В частности, была назначена экспертиза при участии специалистов Минагропрода, Государственной налоговой администрации, Госинспекции по защите прав потребителей, «Укрвинпрома».

В рамках расследования было приобретено 103 образца винной продукции в крупных торговых сетях, из них 73 образца от 23 отечественных производителей и 30 образцов иностранных производителей (Молдова, Грузия, Италия, Испания, Чили, Германия, Франция, Венгрия).

Как отметил глава Центральной отраслевой дегустационной комиссии «Укрвинпрома» Эдуард МИХАЙЛЯНЦ, для проверки брались вина первых 23 предприятий из списка предприятий, которые за 8 месяцев занимались разливом вина.

«Закупали самые дешевые, так как на этом уровне самые большие фальсификации», - отметил он.

В частности, стоимость одной бутылки или упаковки – тетрапака составляла 25-35 грн.

«Из 73 отобранных образцов отечественного производства – 22 забраковано», - отметил Э.МИХАЙЛЯНЦ.

Как он подчеркнул, это очень большой процент. Среди причин брака - добавление ароматических веществ, посторонние тона, специфическая вкусовая гамма и пр.

«Из 30 импортных вин ни одно не забраковано, 1-2 были на грани», - отметил он.

Как добавил Р.КУЗЬМИН, теперь АМК при участии экспертов будет проводить лабораторные исследования вин. Исследования планируется провести в ближайшие 1-1,5 месяца.

«Лабораторные исследования нам покажут, что туда добавляется и пригодно ли оно к употреблению, и как оно сказывается на здоровье… Если дегустационные результаты совпадут с лабораторными исследованиями, что, например, это вино пить нельзя, мы будем применять все меры, чтобы это извлекать из торговых сетей», - подчеркнул Р.КУЗЬМИН.

Он также отметил, что в будущем АМК планирует аналогичные проверки более дорогих сортов вин, а также водочной, коньячной продукции.

Правительство рассмотрит возможность введения «плавающих» пошлин на экспорт зерновых и возмещение с 2012 года НДС при экспорте зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, комментируя результаты рабочей группы правительства и зернотрейдеров по согласованию спорных вопросов, касающихся экспорта зерна.

«Мы договорились вернуть (возмещение НДС – УНИАН) с нового года для зернотрейдеров, сейчас этот налог не компенсируется. И приняли решение внести законопроект по «плавающим» пошлинам. То есть зернотрейдеры отрабатывают схему, и если цена на зерновые проседает, тогда экспорт пошлиной не облагается", - сказал министр.

Со времени отмены запрета на экспорт зерновых РФ эскортировала рекордное количество зерна в объеме 10 млн. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый вице-премьер-министр России Виктор ЗУБКОВ на пресс-конференции в Москве.

«На сегодняшний день экспортировано 9,9 млн. тонн. С учетом сегодняшнего дня это будет 10 млн. тонн. Это абсолютный рекорд за последние 20 лет», - сказал он.

По его словам, по итогам сельскохозяйственного года есть возможность экспортировать порядка 23 млн. тонн.

Россия начала экспортировать сахар. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума правительства России.

«Отличные прогнозы по сбору сахарной свёклы, именно отличные прогнозы. Рассчитываем, что урожай будет на уровне 40 млн. т, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Мы никогда раньше на подобные цифры по этому виду культур не выходили», - сказал В.ПУТИН.

«Более того, Россия впервые стала экспортировать сахар: уже поставлено иностранным потребителям около 50 тыс. т», - добавил он.

Энергетика

Украина готова обеспечить прокачку до 16-20 млн. тонн азербайджанской нефти по своей территории, в том числе транзитом – до 13-17 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей ЧЕХ.

По его словам, такие предельные объемы зафиксированы в соглашении о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти по территории страны между правительствами Украины и Азербайджана, которое будет предложено для ратификации Верховной Раде.

С.ЧЕХ уточнил, что соглашение предусматривает в частности транспортировку до 3 млн. тонн азербайджанской нефти по внутренним маршрутам на Дрогобычский НПЗ (НПК "Галычина", Львовская обл.) и Надвирнянский НПЗ ("Нафтохимик Прикарпатья", Ивано-Франковская обл.), а также до 5 млн. тонн в западном направлении (Венгрия, Словакия, Чехия) и до 8-12 млн. тонн в направлении Беларуси.

"Это готовность для бизнеса, чтобы в рамках этого соглашения наши азербайджанские партнеры могли вести переговоры по коммерческим поставкам, а мы будем часть покупать и поставлять на свои заводы, а часть пускать транзитом", - сказал замминистра

Законодательство

Верховная Рада Украины не поддержалав первом чтении законопроект «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об усовершенствовании отдельных положений)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 144 (при необходимых 226 - УНИАН) из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривалось изъять статью 365 из Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает наказание за превышение власти или служебных полномочий. Именно по этой статье выдвинуты обвинения экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующий законопроект народных депутатов Виктора ШВЕЦА и Ивана КИРИЛЕНКО "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об усовершенствовании отдельных положений) был включен в повестку дня ВР раньше.

Верховная Рада Украины не поддержалапроект постановления «О некоторых мерах, направленных на сохранение объекта культурного наследия национального значения «Город Владимира, – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 164 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов из 398 зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении предусматривалось, что Кабинет министров Украины должен принять безотлагательные меры, направленные на сохранение, надлежащее содержание и использование в соответствии с законом объекта культурного наследия национального значения «Город Владимира, – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви», в том числе на прекращение проведения строительных или любых других работ, которые могут привести к нарушению режима использования и охраны культурного наследия национального значения.

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