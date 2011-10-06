Сегодня начинается двухдневный государственный визит Президента Украины в Грецию
Сегодня начинается двухдневный государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Греческую Республику.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как сообщал УНИАН, по словам главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА, программой государственного визита предусмотрено посещение городов Афины и Салоники.
Во время визита состоятся переговоры Президента Украины с Президентом Греческой Республики Карлосом ПАПУЛИАСОМ, премьер-министром Георгиосом ПАПАНДРЕУ, председателем парламента Филиппосом ПЕТСАЛНИКОСОМ.
К подписанию планируется ряд двусторонних документов, в частности, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в отраслях здравоохранения и юстиции, в сфере инвестиций.
Запланировано также участие В.ЯНУКОВИЧА в работе представительского украинско-греческого форума бизнеса.