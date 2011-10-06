Янукович уволил Сохара с должности зампреда Госкомпредпринимательства
08:35, 06 октября 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 966/2011 уволил Ореста СОХАРА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Отмечается, что О.СОХАР уволен с должности в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.
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