Янукович уволил Сохара с должности зампреда Госкомпредпринимательства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 966/2011 уволил Ореста СОХАРА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что О.СОХАР уволен с должности в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.