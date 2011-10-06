Греция против членства Украины в ЕС?

Афины. Греция «в целом» поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, но не статью о перспективе ее членства в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Афинах заявил посол Украины в Греции Владимир ШКУРОВ.

По его словам, Греция декларирует и старается поддерживать Украину там, где это возможно. Но поскольку она является членом европейской семьи, то «не все она решает, даже если она желает где-то поддержать Украину», определенную роль в этом играют отдельные сильные страны ЕС.

«Греция сейчас, когда мы говорим о Соглашении об ассоциации, о перспективе Украины получить членство в ЕС, об упрощении вообще визового режима для украинцев, занимает позицию позитивную», - сказал посол.

Однако в то же время, по его словам, «Греция не готова сейчас поддержать статью 49, на которой настаивает Украина, о закреплении в Соглашении об ассоциации перспективы членства Украины в ЕС».

В.ШКУРОВ отметил, что это объясняется тем, что Греция считает нынешний момент вообще не лучшим для вступления в ЕС. «Но Греция не является страной, которая не хочет этого», - добавил он.

То есть, по словам посла, Греция, поддерживая в целом предложения относительно безвизового режима и преданности Украины европейским ценностям, поддерживает те формулировки, которые все же формально приближают Украину к получению статуса ассоциированного членства.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября комиссар по вопросам расширения Евросоюза Стефан ФЮЛЕ в интервью газете "КоммерсантЪ Украина» заявил, что в соглашение об ассоциации не войдет упоминание о перспективе членства Украины в ЕС или о ст. 49 Европейского договора, который гарантирует такую перспективу. "Не войдет. Я надеюсь, этот факт не станет проблемой, которая станет препятствием для подписания украинской стороной соглашения об ассоциации", - сказал он.

27 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что высказывания Ш.ФЮЛЕ о невозможности перспективы членства в ЕС для Украины были вырваны из контекста.

29 сентября в Варшаве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина будет настаивать, чтобы в соглашении с ЕС об ассоциации была предусмотрена перспектива ее членства.

«Мы настаивали и будем настаивать, чтобы в этом соглашении (об ассоциации – УНИАН) была отображена перспектива вступления Украины в ЕС, хотя мы хорошо понимаем, что во время ратификации в каждой европейской стране, каждым парламентом, этот вопрос будет очень чувствительным для наших сторон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ во время саммита "Восточного партнерства" в Варшаве.