Анонс на 6 октября

* 6-7 октября состоится государственный визит Президента Украины Виктора Януковича в Греческую Республику. Программой предусмотрено посещение городов Афины и Салоники. Во время визита состоятся переговоры Президента Украины с Президентом Греческой Республики Каролосом Папулиасом, Премьер-министром Георгиосом Папандреу, Председателем Парламента Филиппосом Петсалникосом. К подписанию планируется ряд двусторонних документов, в частности о воздушном сообщении, о сотрудничестве в отраслях здравоохранения и юстиции, в сфере инвестиций. Запланировано также участие Главы государства в работе представительского украинско-греческого бизнес форума.

9-30 - в УНИАН пресс-конференция компании ТРИОЛАН.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится пленарное заседание VIII сессии Киеврады VI созыва.

* Пресс-конференция, посвященная результатам исследования инвестиционной привлекательности Украины в 3-м квартале 2011 года. Участники: Томаш Фиала, ген.директор Dragon Capital, президент ЕБА; Кшиштов Сидлецки, ген.директор Astellas Pharma Europe BV, член Правления ЕБА; Анна Деревьянко, исполнительный директор ЕБА; Елена Житник, маркетинг-директор InMind. Вопросы: Ключевые результаты Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 3-м квартале 2011г.; Обзоры и прогнозы экспертов о ситуации на рынке страны и механизмах стабилизации экономики; Анализ проблемных аспектов и векторов макроэкономической политики правительства Украины и т.п.

* Пресс-тур на предприятие по производству малых ветрогенераторов (г. Вишневое). В ходе пресс-тура запланирован подход к прессе председателя Госэнергоэффективности Николая Пашкевича. Также запланирован осмотр двух действующих ветроустановок мощностью 0,8 и 2 кВт. В мероприятии также примут участие: Николай Савчук, собственник-управляющий ООО «ГРЕСА-ГРУПП» компании-поставщика энергосберегающего и альтернативного оборудования; Александр Юденко, директор департамента «СОЛАР АА» (Азия, Африка), компании «Квазар»; представитель завода по производству ветрогенераторов «Карбон».

* Состоится заседание НКРЭ.

* В рамках открытия в Украине представительства международного провайдера сетей и IT технологий «NEC Нева Коммуникационные системы» состоится пресс-конференция на тему: «Чего ожидает от Украины «NEC Нева Коммуникационные системы»?». Участники: Армес Раймонд, ген.директор ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы»; Сергей Размахаев, зам.ген.директора ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы»; Александр Богомолов, директор представительства ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы» в Киеве.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Газовые переговоры и украино-российские отношения. Общественное мнение», в ходе которой будут представлены для обсуждения результаты специального исследования. Участники: директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* На официальном веб-портале ФПУ состоится Интернет-конференция на тему: «Легализация трудовых отношений и доходов работников». Участники: С.Кондрюк, зам.председателя ФПУ, В.Ивашкевич, руководитель Социально-экономического департамента ФПУ.

* Відбудеться робочий візит голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка на будівництво зернового елеватора ТОВ СП «Нібулон» у Тетіївський район, село Денихівка. У заході також візьмуть участь генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» та Герой України Олексій Вадатурський.

*12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Достойный труд в Украине: мифы и реальность». Участники: председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил Волынец, председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко, председатель Свободного профсоюза работников образования и науки Украины Владимир Фундовный. Будут обсуждаться темы реального состояния дел относительно уровня заработной платы, условий труда, скрытой безработицы, нелегального трудоустройства (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося творца ракетно-космической отрасли, главного конструктора КБ "Южное" Михаила Янгеля. Участники: председатель Государственного космического агентства Украины Юрий Алексеев и советник председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Кузнецов.

* Пресс-конференция на тему: «Внешние заимствования и реформы в Украине: причинная связь». Участники: ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; экс-заместитель председателя Национального банка Украины, профессор Международного института бизнеса Александр Савченко.

* Круглый стол на тему: «Кризисные явления в финансово-экономической системе Украины: пути их преодоления». Организатор: Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

* Активісти громадської ініціативи «Оновлення країни» проведуть акцію – протест проти введення нових правил обміну іноземної валюти та спроби влади взяти під контроль всі сфери життя українців.

* Круглый стол на тему: «Итоги сессионной недели: декриминализация статей по экономическим преступлениям». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Каковы последствия принятия законопроекта о декриминализации экономических преступлений? Вступит ли в силу с 1 января 2012 года законопроект о рынке земли в Украине? По какой системе пройдут парламентские выборы в 2012 году? Участники: Игорь Грынив, народный депутат Украины (Батьківщина); Андрей Парубий, народный депутат Украины (партия «Наша Украина»); представитель Партии регионов.

* Круглый стол на тему: «Возобновление жилищного кредитования: можно ли сделать ипотеку доступной?» . Организатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Юрий Колобок, первый зам.председателя НБУ; Татьяна Сисоева, директор департамента финансовой политики Министерства финансов; Юрий Блащук, председатель Наблюдательного совета Platinum Bank; Игорь Юшко, председатель правления АО «Дочерний банк «Сбербанка России»; Светлана Черкай, зам.председателя правления АО «Эрсте Банк»; Владимир Хлывнюк, председатель правления ПАТ «Банк «Финансы и Кредит»; Сергей Подрезов, председатель правления АО «Сбербанк»; Виктор Миргородский, председатель правления Государственного ипотечного учреждения и др.

* Состоится онлайн-конференция главы парламентского Комитета по вопросам бюджета Валерия Баранова на тему: «Принятие государственного бюджета на 2012 год».

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