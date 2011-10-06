ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «За 8 месяцев 2011 года страховщики продали полисов ОСАГО на 1,45 млрд. грн.», в котором пишет: выплаты по ОСАГО за восемь месяцев возросли на 20,2% – до 549 млн. грн.

http://delo.ua/finance/za-8-mesjacev-2011-goda-strahovschiki-prodali-polisov-osago-na-145-165633/

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Также «Дело» в публикации «Швейцария остается главной налоговой гаванью мира» пишет: Швейцария остается главным налоговым убежищем мира, а США занимают пятое место в рейтинге финансовой секретности, составленном Tax Justice Network///

http://delo.ua/world/shvejcarija-ostaetsja-glavnoj-nalogovoj-gavanju-mira-165642/

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«Дело» в публикации «Подчиненных Костусева продолжают ловить на взятках» пишет: в Одессе снова поймали на взятке чиновника горсовета. Замначальника одного из управлений получил $7 тысяч за содействие в передаче в аренду 100 кв. м подвального помещения…

http://delo.ua/ukraine/podchinennyh-kostuseva-prodolzhajut-lovit-na-vzjatkah-165636/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «У аграриев вырос интерес», в котором пишет: в Кабмине впервые за последние месяцы открыто обратили внимание на проблему падения экспорта сельхозпродукции. Сейчас рассматривается вопрос возобновления возмещения НДС при экспорте зерновых и перехода на пошлины, которые взимаются только с контрактов, чья стоимость превышает определенный уровень. При этом от идеи введения пошлин для подсолнечного масла предложено отказаться. Впрочем, аграрии не верят обещаниям правительства…

http://www.kommersant.ua/doc/1788556

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нацбанк бьет оттоком», в котором пишет: повышенный спрос на иностранную валюту в сентябре спровоцировал рекордное уменьшение золотовалютных резервов — на $3 млрд. Участники рынка говорят, что постановление НБУ, обязывающее граждан обменивать валюту только при предъявлении паспорта, пока существенно не снизило спрос на нее, поэтому сокращение резервов НБУ может продолжиться до конца года…

http://www.kommersant.ua/doc/1788585

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Издание «Экономические известия» в публикации «В правительстве Николая Азарова отказываются от идеи повысить в ближайшее время тарифы на газ для населения по требованию МВФ. Чтобы добиться снижения ценовой нагрузки на «Нафтогаз», в Кабмине определили другой приоритет — договориться с «Газпромом» о снижении стоимости закупаемого газа…

http://state.eizvestia.com/full/illyuzii-ozvuchil-tigipko

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Кредитпромбанк пошел по рукам», в котором пишут: акционерам Кредитпромбанка удалось договориться с кредиторами финансового учреждения и уговорить их на обмен долгов банка на акции. В результате этой сделки в состав акционеров банка зашли ЕБРР и еще 20 компаний-кредиторов банка, а его старым акционерам удалось сохранить контрольный пакет в размере 51% акций. Правда, эксперты считают, что удерживать банк украинские акционеры не собираются — при первой возможности они заставят иностранцев выкупить свои доли…

http://state.eizvestia.com/full/kreditprombank-poshel-po-rukam

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«Экономические известия» публикуют материал «Таможенный кодекс переделают», в котором пишут: на этой неделе в комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике пройдет заключительный этап переговоров между представителями Гостаможни, автоперевозчиками, портовиками и экспедиторами. Цель переговоров — синхронизировать максимальное количество спорных позиций перед вторым чтением нового Таможенного кодекса, рассмотрение которого предположительно состоится до 18 октября…

http://state.eizvestia.com/full/tamozhennyj-kodeks-peredelayut

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Газета «Сегодня» в публикации «Из кредитной квартиры выгонят без суда» пишет: на днях президент должен подписать закон об изменении взаимоотношений между кредиторами и заемщиками (принят Радой с правками президента 22 сентября). Это серьезно ударит по тем, кто живет в ипотечной квартире и не платит по кредиту независимо от причин…

http://www.segodnya.ua/news/14295778.html

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Также «Сегодня» в публикации «Круг киевского наземного метро занимает уже полтора часа, а в вагонах можно лежать» пишет: вчера был первый день, когда городская электричка работала наполную — то есть, и утром, и вечером. Издание выясняло, как работает «наземное метро» и пользуется ли оно популярностью…

http://www.segodnya.ua/news/14295830.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В Чернобыльской зоне - новая бомба замедленного действия?» пишет: в Чернобыльской зоне отчуждения началось строительство Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения. Согласия общественности никто не спрашивал. Как это скажется на столичном регионе?..

http://economics.unian.net/rus/detail/104826

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мир прощается со Стивом Джобсом» пишет: Apple Corp. сообщила о смерти своего основателя и бывшего гендиректора Стива Джобса. Он скончался после долгой и мучительной болезни в возрасте 56 лет. Свои соболезнования высказывают его коллеги и конкуренты, известные политики и бизнесмены. Джобса будет не хватать всем...

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1384567/mir_proschaetsya_so_stivom_dzhobsom

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Также «Ведомости» в публикации «Рынки отыгрывают курс рубля по худшему сценарию» пишут: кризис в еврозоне стоил Центробанку РФ $9 млрд — столько ему пришлось продать с сентября, чтобы стремительный отток капитала не утопил рубль. Бизнес тоже готовится к худшему, выплачивая долги и не делая новых займов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1384513/dolgi_uleteli

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Издание «Известия» в публикации «Газпром» хочет наполнить Госрезерв гелием» пишет: гелия много в восточносибирских месторождениях природного газа. При этом он стоит в 10 раз дороже и используется в самых высокотехнологичных отраслях. Чтобы не выбрасывать его в атмосферу, «Газпром» предлагает государству начать закупать его в стратегические резервы. А заодно и оплатить геологоразведку и сооружение для него подземных хранилищ. Эксперты согласны, что Россия скоро будет производить так много гелия, что это просто обрушит мировой рынок…

http://www.izvestia.ru/news/503067

(УНИАН)