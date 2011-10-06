Томенко: статья, по которой судят Тимошенко, будет декриминализирована после приговора

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что статья Уголовного кодекса, по которой судят экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, будет декриминализирована, но после вынесения ей приговора.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi.

"Парламент решение примет, но примет, скорее всего, после приговора. Она будет осуждена, но после этого будет внесена в президентский законопроект во втором чтении та статья, которую в оппозиционных законопроектах провалили", - сказал он.

Н.ТОМЕНКО считает, что таким образом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продемонстрирует, что это было сделано под давлением международного сообщества.

В то же время он не стал уточнять, откуда у него такая информация, отметив, что она является неофициальной.