В заседании ВР из-за законопроекта о декриминализации объявлен перерыв
10:45, 06 октября 2011Разное
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В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.50 по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, во время 30-минутного перерыва состоятся консультации по сегодняшней повестке дня.
В частности, по требованию "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС будут проведены консультации относительно законопроекта о декриминализации ряда статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
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