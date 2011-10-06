Главное на 6 октября (день)

Энергетика

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в сентябре 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 867 млн. долл. США за импортированный в сентябре природный газ.

Цена природного газа для "Нафтогаза Украины" в третьем квартале 2011 года составляет около 354 долл. за тыс. куб. м.

Компания также напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЧП «ОККО нефтепродукт», ООО «Золотой экватор» (WOG) и ООО «Альянс Холдинг» (Shell) установить розничные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на таком уровне, который бы существовал при условии значительной конкуренции на рынке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что, как установил комитет, в течение сентября текущего года на АЗС, которые работают, в частности, под брендами «ЛУКОЙЛ», ОККО и WOG, произошло повышение цен на бензин марки А-95. Цены выросли на 10-19 коп./л и составляли 10,49-10,60 грн./л.

В то же время на мировом рынке цены на сырую нефть, показатели Platts и курс евро имели тенденцию к снижению, а курс доллара по отношению к гривне оставался стабильным.

АМКУ отмечает, что при указанных условиях цены на бензин в последнюю декаду сентября не должны были превышать 10,14-10,25 грн./л.

По состоянию на 4 октября отмеченные операторы несколько снизили цены на бензин и сжиженный газ, но не до надлежащего уровня, причем стоимость дизельного топлива осталась без изменений. Более того, цены на все виды топлива этих предприятий на 10-20 коп./л выше, чем у операторов с незначительной долей на рынке.

О результатах рассмотрения рекомендаций указанные нефтетрейдеры должны сообщить комитету в десятидневный срок.

Также в сообщении отмечается, что на сегодня в системе органов комитета на рассмотрении находится около 30 дел о нарушении конкурентного законодательства на региональных рынках сжиженного газа.

Инвесторы из Канады готовы вложить 270 млн. долларов в возобновление добычи угля на закрытых много лет назад шахтах в Луганской области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба облгосадминистрации со ссылкой на заявление президента Канадско-украинской торговой палаты Зенона ПОТОЧНОГО на ІІ Международном инвестиционном форуме.

По словам З.ПОТОЧНОГО, канадский бизнес имеет большой интерес к Восточной Украине, особенно к Луганской области, и готов инвестировать местный бизнес.

«В целом канадский бизнес довольно консервативен и осторожен, но постепенно в Украине инвестиционная среда меняется к лучшему, и с каждым годом канадцы вкладывают в ее экономику все больше и больше средств», - заявил З. ПОТОЧНЫЙ.

Президент Канадско-украинской торговой палаты также отметил, что заключение договора о сотрудничестве с луганской областной властью – это первый шаг и демонстрация доброй воли к взаимовыгодному и плодотворному взаимодействию.

Финансы

Украина в первой половине текущего года впервые за последние десять лет экспортировала в Польшу товаров на большую сумму, чем импортировала, добившись положительного сальдо в около 2 млн. долларов.

Об этом сказано в обзоре экономического польско-украинского сотрудничества Посольства Украины в Варшаве, которым располагает УНИАН.

По данным дипредставительства, которое приводит данные Государственной службы статистики Украины, украинские компании за первые шесть месяцев года поставили в Польшу товаров на 1,411 млрд. долларов, в то время как польские в Украину – на 1,409 млрд. долларов.

Экспорт украинских товаров вырос на 91% при 19,6% росте польского импорта.

Оборот услуг между странами увеличился на 15,6% до 113,5 млн. долларов.

При этом отрицательное сальдо Украины составило 1,3 млн. долларов.

В первой половине года Польша с товарооборотом на 2,8 млрд. долларов стала крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы и четвертым в мире.

Первое место среди всех торговых партнеров сохранила Россия с 24,3 млрд. долларов оборота, второе – Германия с 3,9 млрд. долларов, а третье – Китай с 3,6 млрд. долларов.

Пятерку крупнейших торговых партнеров замкнула Турция с товарооборотом в 2,7 млрд. долларов.

В ассортименте поставок Украины в Польшу за шесть месяцев преобладали черные металлы, сырье для металлопроизводства, продукция машиностроения, дерево и изделия из него, а также отходы пищевой промышленности.

Польские компании в свою очередь продавали в Украине полимерные материалы, бумажные изделия, котлы, машины, механические и электрические устройства, а также энергоносители.

Министерство социальной политики Украины предлагает установить застрахованным лицам оплату первых 5 дней временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, за счет средств предприятия, учреждения, организации в размере 80% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Текст данного проекта правительственного постановления размещен на официальном сайте министерства.

На сегодня оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности осуществляется в зависимости от страхового стажа: 60% средней зарплаты для лиц со страховым стажем до 5 лет, 80% – для лиц со стажем от 5 до 8 лет, 100% – для лиц со стажем свыше 8 лет. При этом предлагается, что застрахованным лицам, которые на время вступления в силу данного постановления имели страховой стаж свыше 8 лет, дни временной нетрудоспособности оплачиваются в размере 100% средней зарплаты.

Установление размера оплаты застрахованным лицам первых 5 дней временной нетрудоспособности независимо от страхового стажа предложено с целью упрощения для работодателя вычисления размера пособия по временной нетрудоспособности, освободив его от обязанности определения страхового стажа.

Предложенный подход учитывает международный опыт. Согласно положениям Конвенции №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, пособие по временной нетрудоспособности может не выплачиваться за первые три дня. Европейский кодекс социального обеспечения также предусматривает возможность периода ожидания по уплате денежной помощи по болезни, который не должен превышать первых трех дней.

Опыт европейских стран свидетельствует, что во многих из них применяется период ожидания, а в первые дни нетрудоспособности компенсируется меньший процент заработка, в случае длительной болезни этот процент растет. Так, в Италии в первые 20 дней нетрудоспособности, а во Франции в 30 дней выплаты осуществляются в размере 50% заработка, в последующем – около 70%. В Словакии размер выплаты в первые три дня составляет 25%, дальше – 55%. В России лица, проработавшие меньше 8 лет, получают выплаты в размере 60% дохода, от 8 до 15 лет – 80%, больше 15 лет – 100%.

Киев с учетом нового заимствования имеет 800 млн. дол. внешнего долга и 350 млн. грн. - внутреннего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

«На это время, с учетом этого кредита, сумма задолженности Киева по еврооблигациям – 800 млн. долларов и по внутреннему долгу будет 350 млн. грн.» - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Говоря о кредите, который разрешил городу взять сегодня Киевсовет, Р.КРАМАРЕНКО отметил, что считает его выгодным для столицы. «Киев сейчас получит кредит со ставкой не более 14,8% в гривне. При этом в программе Евро-2012 абсолютно четко прописана строка компенсации из госбюджета половины процентов. Это 7% в гривнах, кредит на три года. Между прочим, в ЕБРР мы берем валюту под 6% годовых, поэтому 7% в гривнах на три года – это очень хорошо», - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

На вопрос, кто даст Киеву 350 млн. грн. кредита, он ответил: «Тот банк, который предоставит лучшие условия». По его словам, в залог кредита будет передано имущество города, в частности КП «Киевпасстранса». «Те же, может быть, троллейбусы, трамваи, будем закладывать», - добавил Р.КРАМАРЕНКО.

Транспорт

По поручению генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА, ведомство с 1 ноября этого года вводит автоматизированное регулирование реализации мест в зависимости от населенности вагонов (повагонная продажа) с целью повышения эффективности использования пассажирских вагонов.

Как сообщает пресс-центр ведомства, это означает, что реализация мест начинается с одного вагона каждого типа (СВ, купейный, плацкартный). В случае, если в вагоне определенного типа останется менее 9 мест, открывается для продажи следующий вагон этого типа.

Такие нововведения, по мнению железнодорожников, позволят последовательно и равномерно заполнять вагоны поезда для оперативного регулирования схем поездов, эффективно использовать существующий вагонный парк.

Незадействованные вагоны поезда будут отцепляться и вводиться в состав поездов, на которые будет существовать повышенный спрос. Таким образом, железнодорожники будут оперативно корректировать количество вагонов в поезде, ориентируясь на спрос в перевозке пассажиров, отмечается в сообщении.

По словам начальника Главного пассажирского управления Александра ИВАНЬКО, в целесообразности перехода на повагонную продажу билетов железнодорожники уже убедились на основе пилотного проекта, который реализовывался с 9 сентября. По такому принципу, в качестве эксперимента, продавались билеты на один поезд на каждой из шести железных дорог Украины. С первого ноября по такому принципу будут продаваться билеты на все поезда внутреннего сообщения.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало рабочую группу, которая будет работать над законопроектом «О рынке земель» и над завершением земельной реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, такое решение было принято по итогам встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА с сельхозпроизводителями и частными землевладельцами со всех областей Украины 4 октября.

«Создайте группу из нескольких человек, с сегодняшнего дня я предоставляю вам кабинет и хочу видеть, чтобы пять человек ежедневно работали совместно с нами, пока мы не завершим земельную реформу», - сказал Н. ПРИСЯЖНЮК.

Другие темы

Ушел из жизни один из основателей компании Apple Стив Джобс. Как сообщает радио «Свобода», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Он умирал тяжело, в последнее время не мог самостоятельно передвигаться, а выложенные в Интернете фотографии о последних днях С.Джобса свидетельствуют о его беспомощности и страданиях.

С.Джобсу было 56 лет, и за два месяца до смерти он подал в отставку с поста руководителя Apple. Сам он это решение мотивировал так: "Я всегда говорил, что если когда-либо наступит день, когда я не смогу выполнять обязанности гендиректора Apple и соответствовать ожиданиям, я вам скажу об этом первым. К сожалению, этот день наступил. Соответственно, я ухожу с поста гендиректора Apple".

Под его руководством корпорация в свое время добилась серьезных успехов. С именем С.Джобса связывают такие продукты рынка как мобильный сенсорный телефон iPhone, моноблочные компьютеры iMac, операционную систему Mac OS X, планшетный компьютер iPad и многое другое.

В истории взаимоотношений С.Джобса и Apple были и непростые времена: он ушел из корпорации, но вернулся, когда дела у Apple пошли плохо - оставался шаг до банкротства. После возвращения С.Джобса в 1997 году акции Apple за 13 лет подорожали почти в 400 раз.

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