Путин вновь заявляет - вступление в Таможенный союз выгодно для Украины

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН вновь заявляет, что вступление в Таможенный союз выгодно для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал на пленарной сессии третьего инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Мое глубокое убеждение – это выгодно для Украины. Мы уже несколько раз приводили эти цифры… В случае присоединения к Таможенному союзу экономический выигрыш Украины ежегодно составит 9 млрд. долларов», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Украина берет деньги у Международного валютного фонда под «хороший процент и длительный срок», но все равно их надо отдавать, а здесь можно получать деньги ежегодно. В.ПУТИН убежден, что Таможенный союз - это прямой выигрыш украинской экономики.

«Сельхозпродукцию Украины на европейский рынок никто не пустит. Может бать, 2 литра молока продадут и все», - сказал В.ПУТИН. «Украину никто не пустит, а мы пускаем», - добавил он.

Российский премьер также прогнозирует, что при создании зоны свободной торговли с Евросоюзом «авиационная промышленность (Украины) умрет полностью».

Также по его словам, не будет развиваться судостроение Украины.

«Люди очень талантливые, есть заделы очень хорошие, сделанные еще в советские времена, но просто очень жесткая конкуренция и никуда не пробиться», - считает он.

Как подчеркнул В.ПУТИН, нужно объединять усилия, потому что «ничего не двигается и дальше разговоров ничего не идет».

«У нас ментальность общая и язык общий. Естественно, украинская культура – своеобразная культура, отличается от русской культуры. Это одно из состояний всей европейской цивилизации. Но мы все говорим на одном языке, и это прагматический аспект экономической деятельности», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что в Евросоюзе заседания проходят с участием 27 переводчиков. «Они пока с одного языка на другой переведут – половину смысла потеряли», - сказал В.ПУТИН.

По словам российского премьера, нужно, чтобы понимание целесообразности интеграции на постсоветском пространстве охватило подавляющую массу украинского народа, «чтобы это шло изнутри».

Как считает В.ПУТИН, «когда украинцы поймут, что это важно для увеличения благосостояния, состоится вступление Украины в Таможенный союз».