Украина надеется на конструктивные изменения в визовой политике Греции - Янукович

Афины. Украина надеется на конструктивные изменения в визовой политике Греции в отношении украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Афинах заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Украина настроена относительно либерализации визового режима с Грецией, и мы надеемся, что на двустороннем уровне Греция продолжит проводить конструктивные изменения в своей визовой политике в отношении граждан Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что такой подход должен как обеспечить активизацию туристических обменов между странами, так и способствовать расширению деловых, культурных, научных, образовательных связей и росту экономик обоих государств.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина ценит поддержку Греции в вопросе европейской интеграции, и эта поддержка, по его словам, является особенно важной в то время, когда Украина завершает переговоры о подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое включает создание зоны свободной торговли.