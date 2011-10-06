Россия не собирается вступать в НАТО и Евросоюз – Путин

Москва. Россия не собирается вступать в НАТО и Европейский Союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заяивл премьер-министр России Владимир ПУТИН на сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Собираемся ли мы вступать в НАТО, в ЕС? Нет, мы не собираемся», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что Россия может самостоятельно обеспечить свою безопасность. При этом, по словам В.ПУТИНА, Россия будет развивать отношения с Евросоюзом, в частности, строить зону свободной торговли и развивать интеграционные процессы.

«В качестве основной задачи мы ставим не вступление в альянсы… Главная задача России - повышение уровня благосостояния собственных граждан», - добавил он.

По словам В.ПУТИНА, проблемы существуют во всех странах, хотя в России их больше, но по мере развития экономики они «будут уходить».