«Евроинтеграция»: Украина перешла на часовой пояс Москвы

Несмотря на все заявления о европейском выборе Украины, власть продолжает двигаться по уже проторенной дорожке, которая еще со времен Харьковских соглашений четко обозначена - в сторону Кремля. Все внутренние новшества (реформа Нафтогаза, приватизация энергокомпаний, «аренда» месторождений, различные СП и прочее) свидетельствуют о том, что азиатское начало нашими «ведущими» предпочитаемо. При этом в Москве мы говорим то, что нам позволяют, а в Брюсселе – что от нас хотят услышать. Украина с нетерпением ждет подписания соглашения об ассоциации с ЕС, выдвигая главное условие – статья о перспективе будущего членства, заведомо осознавая прокол в данном вопросе – Европе сейчас, увы, не до расширения (как бы сами провоцируем неодобрям). Другая сторона медали украинской политики - Россия, у которой теперь новая задача - создать на базе Таможенного союза и ЕЭП Евразийский экономический союз, о чем заявил будущий-бывалый президент Владимир Путин с учетом своей «идеи фикс» восстановить утерянные территории бывшей империи. Пока нас настойчиво «приглашает» в G3 с оговоркой предоставить массу преференций. Мы категорически против, но если судить по делам насущным, то просто оттягиваем момент для решительного шага якобы в пику не оправдавшему надежд ЕС. Как же иначе можно оценить действия власти. Возьмем, к примеру, отказ от «зимнего» времени, что сделано след в след московским «инновациям». Нам, как оказалось, очень важно, что показывают стрелки часов Спасской башни. И синхрон даже состоялся - президент РФ Дмитрий Медведев перевел страну на «летнее» время февральским указом с 27 марта, а наши депутаты 20 сентября, приняв постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», решили установить тоже с 27 марта т.г. время второго часового пояса с добавлением одного часа (признаны утратившими действие постановление ВР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время). То есть, у дружественных народов таки получился тандем, хотя бы в часовом смысле…

Основную цель перевода часов - экономию электроэнергии, хотя такая мотивация на сегодняшний день не актуальна (при избытке производства электричества 2-процентная экономия мизерна, да и население само для себя устанавливает режим активности, а Солнце как вставало, так и встает, независимо от желания наших властей), первыми не поняли западные регионы, что совершенно оправдано с учетом их географического положения.

Так, Ивано-Франковский областной совет направил председателю ВР Владимиру Литвину обращение с просьбой отменить «часовое» постановление.

«Мы, депутаты областного совета, выражаем протест против постановления Верховной Рады Украины, которым отменен переход на зимнее время. Такое решение ведет к необоснованным убыткам в экономике Украины, создаст дополнительные нагрузки на энергетический сектор, осложнит межгосударственные отношения с европейскими странами, вызовет неудобства в общении на приграничных территориях, будет игнорировать интересы украинцев, которые из-за безработицы в государстве вынуждены работать за рубежом», - говорится в обращении.

По мнению депутатов Прикарпатья, «заявляя о европейском направлении развития, в действительности высшими органами украинской власти делаются шаги по отдалению нашего государства от европейского пространства… Считаем решение Верховной Рады Украины политически мотивированным, калькой соответствующего решения Государственной думы России, которая, в отличие от Украины, находится в другом часовом и географическом поясах. Азиатское российское время не отвечает украинским реалиям. Просим Верховную Раду Украины вернуться к рассмотрению этого вопроса и отменить принятое постановление».

Во Львовской области над этим вопрос еще раздумывают. Как заявил глава Львовской облгосадминистрации Михаил Цимбалюк, «сегодня мы еще не готовы, чтобы Львовская область жила по отдельному времени", в настоящее время по этому вопросу ожидаются выводы специалистов, которые должны установить, как отмена времени повлияет на состояние здоровья граждан.

В то же время М.Цимбалюк соглашается, что для бизнеса региона, который постоянно имеет коммуникации с западной Европой, действующее время не очень удобно. "Но, я думаю, что мы найдем золотую середину, когда все-таки мы останемся на времени государственном, украинском, а тот, кто лично захочет жить по общеевропейскому, тому, конечно, никто этого не запретит".

Следующий возмутившийся – МЧС. Глава ведомства Виктор Балога обратился к спикеру парламентам с просьбой отменить постановление ВР. Министр считает, что «решение об установлении на территории Украины времени второго часового пояса с добавлением одного часа негативно повлияет на жизнедеятельность значительной части граждан Украины, нанесет вред здоровью людей, приведет к определенным экономическим потерям, приведет к обычным человеческим жизненным сложностям».

По его словам, особенно это будут чувствовать жители западных областей Украины, где в зимний период, в случае сохранения новоустановленного порядка, светлое время суток будет наступать после 9 часов утра.

В.Балога при этом отмечает, что научные «работники, в том числе Украинского гидрометеорологического центра, учитывая географическое расположение Украины, считают естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени».

В письме также обращается внимание на то, что «подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это необходимо сделать путем перехода именно на «зимнее» время, отменив «летнее».

Справка: 95% территории Украины находится во втором часовом поясе. Только Луганская, частично Донецкая и Харьковская области расположены в третьем, а незначительная часть Закарпатской области - в первом часовом поясе, где местное время отличается от поясного более чем на полчаса.

Вот кому «совершенно все равно», так это Научному центру время-частотных и линейных измерений (Национальный научный центр «Институт метрологии»). Как отметил его директор, к.т.н. Владимир Романько, «переводы стрелок нас абсолютно не касаются – зимнее время, летнее время, у нас – атомное время. Оно одно и тоже, никуда не движется. Все эти сдвижки абсолютно не влияют на работу государственного атомного эталона. Они влияют на детей, которые ходят в школу, на западные регионы, но не более того».

«Есть государственный эталон единого времени и эталонных частот, который находится в Харькове и отвечает за точность того времени, которое отсчитывается. А начало отсчета выбираем не мы. Раньше этим занималась Государственная комиссия единого времени и эталонных частот, совместно с представителями всех министерств проводились заседания, я входил в эту госкомиссию. Принималось решение, его выносили на рассмотрение Кабинета Министров, а затем следовало соответствующее постановление правительства. Сейчас взялись за это дело депутаты. Их решение влияет только на начало отсчета времени суток, но никоим образом на то время, которое мы исчисляем с большой точностью, до доли секунды. Весь этот сыр-бор никакого отношения к службе времени не имеет», - подчеркнул он.

«Мы находимся во втором часовом поясе в соответствии с принятым часовым делением земного шара на часовые пояса. У нас сдвигается летнее время. Раз Верховная Рада за это взялась, то пусть и расхлебывает», - сказал В.Романько.

И еще одно мнение. Как отметил главный хранитель эталона времени ГП «Укрметртестстандарт» Милентий Головня, «Украина расположена во втором поясе по отношению к нулевому по Гринвичу. То есть, природный полдень соответствует 12 часам дня, когда солнце должно быть прямо над головой. Мы привыкли жить по этому времени, ложиться спать и вставать. Зимой мы как раз жили согласно своему географическому времени, а летом - переходили на один час раньше. Теперь, согласно постановлению ВР, у нас зимой будет «летнее» время, когда идем на опережение. Фактически мы перешли на часовой пояс Москвы. То есть, будем жить на час вперед, а летом – на два.

По его словам, и раньше вопрос отказа от перевода стрелок обсуждался. «Государственная комиссия единого времени и эталонных частот во главе с академиком Ярославом Яцкивым в 1996 году разработала переход страны на региональный график работы. Смысл в следующем: поскольку у нас Ужгород и Донецк – «окраины» часового пояса и между ними разница примерно 50 минут, предлагалось сместить начало работы в Донецке на 8.30, а в Ужгороде – 9.30. Президент, в то время Леонид Кучма, согласился с идей, был выдан указ, но в последний момент ничего не вышло. Аргумент был следующий – люди и так работают долго, а им придется вставать еще раньше. Буквально за два дня до начала действия указа он был приостановлен. То есть, у нас продолжился переход на «летнее» и «зимнее» время. А теперь будет только «летнее». В связи с этим сейчас в ВР зарегистрирован законопроект народного депутата Сергея Терехина. Он ссылается на рекомендации ЕС для стран-членов относительно перехода с «летнего» на «зимнее» время. В Евросоюзе опираются на то, что соответственно часовым поясам это нужно делать», - отмечает М.Головня.

Он считает, «если уж и отказываться от перевода стрелок, то жить нужно по «зимнему» времени. В этом вопросе стоит учитывать много факторов. Летом можно переводить стрелки, и это больше экономический момент. Но нам нужно считаться с тем, что Европа переходит как на «летнее» время, так и «зимнее». А с Европой у нас авиа, железнодорожная связь, коммуникационная – очень много точек соприкосновения, которые требуют согласования, ведь летом временная разница составит 2 часа. Я не экономист, но предполагаю, что потери могут быть значительными».

М.Головня также подчеркнул, что «последнее постановление ВР принималось без консультаций с экспертами и специалистами. 4 октября состоялось заседание комиссии под руководством Я.Яцкива, принято решение направить обращение в Кабинет Министров, а также Президенту. Научное сообщество категорически против постановления парламента, только его мнение никто не спрашивал. Впервые решение принималось на уровне Верховной Рады, а не Кабмина. Есть постановление о Государственной комиссии, согласно которому, определением исчисления времени должна заниматься эта служба, она собирает данные, разрабатывает рекомендации, а затем Кабмин принимает решение. Но это по закону».

Уж не знаю, внемлет власть перечисленным обращениям, или поступит по принципу соотечественника: «по данному вопросу могут быть лишь два мнения - одно мое, другое – глупое».... Может, дождемся хотя бы разъяснений - зачем вдобавок ко всему лишают украинцев часа суток, да еще таким «законным» методом. Или, как говорится, плохому танцору стрелки мешают?..

Елена Быстрицкая (УНИАН)