Украина и Греция подписали пять двусторонних документов о сотрудничестве

Афины. Сегодня в Афинах в рамках государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Греческую Республику было подписано пять двусторонних соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, были подписаны: Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Греческой Республики о воздушном сообщении; Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Греческой Республики о взаимной охране секретной информации в сфере обороны; Протокол о сотрудничестве между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции, транспарентности и прав человека Греческой Республики; Меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здоровья и социальной солидарности Греческой Республики; Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и Греческим государственным агентством «Invest In Greece».

С украинской стороны документы подписали председатель Государственной авиационной службы Украины Анатолий КОЛЕСНИК, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО и председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

Соглашение между Национальной телекомпанией Украины и греческой Национальной службой телевидения и радиовещания будет подписано позже в Киеве.