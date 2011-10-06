Главное на 6 октября (вечер)

Финансы

Верховная Рада усовершенствовала Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 245 народных депутатов из 399, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, часть вторая статьи 33 Бюджетного кодекса изложена в редакции, в соответствии с которой Национальный банк подает Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров до 15 марта года, который предшествует плановому, - прогнозные монетарные показатели на следующий год; до 1 апреля года, который предшествует плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению текущего года, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет; до 1 сентября года, который предшествует плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению в следующем году, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Указанные материалы используются для составления проекта закона о государственном бюджете Украины.

Раздел VІ "Заключительные и переходные положения" дополнен подпунктами, согласно которым налог на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) в соответствии с Налоговым кодексом на территории городов областного значения пилотных регионов, как исключение из положений части второй статьи 65 и подпункта 1 части первой статьи 66 этого кодекса, засчитывается в размере: 50% - в областные бюджеты и 50% - в бюджеты городов областного значения; до завершения реорганизации заведений здравоохранения в пилотных регионах областной совет может передавать средства на осуществление расходов местных бюджетов по содержанию заведений здравоохранения районному, городскому (города областного значения) совету в виде межбюджетного трансферта в соответствии с районным, городским (города областного значения) бюджетом; в случае несвоевременного принятия решения о местном бюджете в пилотных регионах положения статьи 79 этого кодекса применяются с учетом изменения разграничения расходов на здравоохранения между районными бюджетами, бюджетами городов областного значения и областным бюджетом.

Внесены изменения и в Закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, согласно которым "плата за получение контрольных марок засчитывается в государственный бюджет Украины".

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

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Индекс инвестпривлекательности Украины рухнул

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, рассчитываемый Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по итогам третьего квартала 2011 года опустился до уровня 2,56 по пятибалльной шкале, что является существенным падением по сравнению со вторым кварталом 2011 г., когда этот показатель составлял 3,39.

Как сообщили УНИАН в ЕБА, таковы результаты ежеквартального исследования, проведенного на основании опроса руководителей компаний - членов Ассоциации.

По информации ЕБА, восприятие инвесторами рынка Украины резко ухудшилось, что было обусловлено рядом как внутренних причин - нестабильностью экономической и правовой сфер внутри страны, так и внешних - глобальной рыночной турбулентностью.

Уровень доверия украинских инвесторов снизился до уровня 2,56 по 5-балльной шкале первый раз за два года, таким образом упав до уровня показателей третьего квартала 2009 года.

Основные компоненты индекса получили следующие оценки: оценка текущего инвестклимата получила самые низкие показатели 2,3; составляющая «изменение климата за предыдущие три месяца» была оценена на уровне 2,5; прогнозы относительно инвестиционного климата достигли среднего значения 2,7.

В оценках тенденций, господствующих на рынке и в экономике Украины, респонденты отмечали доминирующие негативные тенденции. Зачастую инвесторы жаловались на усиление давления со стороны властных структур (12%), укоренение коррупции (11%), трудности в сфере налогообложения, особенно, в возмещении НДС и общую рыночную нестабильность (по 9%).

Отвечая на вопрос о положительных изменениях и сдвигах, которые имели место за третий квартал этого года, две трети респондентов (66%) отметили, что никаких положительных изменений не произошло. По мнению ЕБА, этот факт еще раз подчеркивает, что во времена рыночной нестабильности и в предчувствии экономического кризиса, внутренняя экономическая политика страны должна быть более гибкой, прозрачной и адаптированной под нужды бизнеса, который является движущей силой развития и восстановления рынка.

"Результаты Индекса свидетельствуют о том, что уверенность инвесторов ослабевает, а для ее восстановления нужны действенные структурные реформы со стороны властей", - отмечается в исследовании ЕБА.

По словам президента Европейской Бизнес Ассоциации, генерального директора Dragon Capital Томаша ФИАЛЫ, "три месяца назад, когда были объявлены результаты Индекса за второй квартал 2011 года, мы высказывали опасения о том, что в третьем квартале показатели Индекса могут ощутить значительную коррекцию, потому что бизнес наблюдал медленную динамику реформ и незначительное количество ощутимых позитивных сдвигов для бизнеса от внедрения законодательства в важнейших вопросах - преодоление коррупции, верховенство права, дерегуляция, уменьшение налогового давления и прочее". Но, по его словам, к сожалению, реальные показатели оказались намного хуже, чем ожидалось. "Последние показатели Индекса настолько снизились, что достигли уровня кризисного 2009 года. Ухудшение ситуации на международной арене играет не последнюю роль в падении показателей Индекса. Теперь ожидать быстрого улучшения ситуации мы не можем, поэтому в таких обстоятельствах места для дальнейших ошибочных стратегических шагов нет», - отметил Т.ФИАЛА.

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Поляки вывели из Украины более 40 млн. долл. инвестиций

Варшава. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину из Польши за первую половину текущего года сократился до менее 900 млн. долларов, что на 41,4 млн. долларов меньше, чем было в начале 2011 года.

Об этом сказано в обзоре украинско-польского экономического сотрудничества Посольства Украины в Варшаве, которым располагает УНИАН.

Предоставленные данные свидетельствуют о том, что поляки сократили свои инвестиции впервые с 2001 года, когда их объем ежегодно увеличивался с около 70 млн. долларов до рекордных 936 млн. в 2010 году.

По данным дипредставительства, которое приводит данные Государственной службы статистики Украины, доля польских инвестиций в общем объеме иностранных вложений на конец первого полугодия составила 1,9%.

В то же время доля украинских инвестиций в Польшу, по данным официальной статистики, на начало июля составила 51,1 млн. долларов, или 0,7% всех иностранных инвестиций в стране.

Дипредставительство отметило, что реальные не учтенные статистикой инвестиции украинских компаний в Польше составляют около 1 млрд. долларов, назвав среди ключевых вложений украинских предпринимателей Варшавскую автофабрику (АвтоЗАЗ), Гданьский судостроительный завод и металлургический Хута Ченстохова (ИСД), а также металлотрейдера «Центросталь Быгдощ» (УГМК).

По данным украинского Госстата, ПИИ в Украину с начала девяностых годов до июля 2011 года составили 47,2 млрд. долларов, что на 2,4 млрд. долларов больше, чем было в начале текущего года.

80% этих средств вложили предприниматели из стран Евросоюза, объединяющего сегодня 27 государств.

В пятерку крупнейших иностранных инвесторов в Украину входят Кипр (11,6 млрд. долл.), Германия (7,4 млрд. долл.), Нидерланды (4,8 млрд. долл.), Россия (3,4 млрд. долл.) и Австрия (2,9 млрд. долл.).

Польша среди иностранных инвесторов заняла 12-е место после Франции, Великобритании (по 2,4 млрд. долл.), Швеции (1,8 млрд. долл.), Виргинских островов (1,5 млрд. долл.), США (1,1 млрд. долл.) и Италии (около 950 млрд. долл.).

За поляками следует Швейцария с почти 900 млн. долларов инвестиций в украинскую экономику.

Справка УНИАН. Польские инвестиции в Украину в прошлом году увеличились на более чем 70 млн. долларов после того, как в кризисном 2009 году выросли на более чем 170 млн. долларов.

За последние десять лет самый большой скачок объема польских инвестиций в украинскую экономику зафиксирован в 2007 году – на более чем 300 млн. долларов.

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НБУ в понедельник примет решение по валютообменным операциям - Колобов

В ближайший понедельник (10 октября – УНИАН) Национальный банк Украины намерен принять решение об упрощении осуществления валютообменных операций для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ журналистам в четверг.

«Мы хотим убрать неудобства для населения, в понедельник будет решение», - сказал он.

Ю.КОЛОБОВ считает, что даже закрытие нескольких обменных пунктов, которые по техническим причинам не могут выполнить требования НБУ, не создаст неудобств для населения.

Регулятор считает достаточным количество отделений банков, в которых население может обменять валюту.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

НБУ ожидает сокращения наличного валютного оборота от изменения правил валютообменных операций.

«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.

В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.

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В Украине инфляция в сентябре составила 0,1%

Инфляция в Украине в сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года составила 0,1%, против декабря 2010 года – 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 5,9%, в январе-сентябре 2011 против аналогичного периода 2010 года – 9%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в сентябре 2011 года к сентябрю 2010 года выросли на 3,5% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года выросли на 7,8%), в частности на продукты питания – на 2,7% (7,7%). Цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 12,5% (17,6%), в том числе на хлеб – на 15,5% (13,8%), макаронные изделия – на 14,3% (14,6%), кондитерские изделия из муки – 10,8% (9,8%); цены на мясо и мясопродукты повысились на 9,7% (4,6%), на рыбу и рыбопродукты – на 8,9% (5,2%), на молоко, сыр и яйца – на 1,4% (3,2%), в том числе на молоко – на 2,3% (6,3%), сыр и творог – на 6,5% (7,1%), на яйца – снизились на 19% (снижение на 20,4%); на масло и жиры цены выросли на 9,6% (рост на 7,9%), в том числе на масло сливочное – на 3,7% (11,5%), масло подсолнечное – на 22,9% (19%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 6,7% (снижение на 18,3%).

Цены на фрукты в сентябре 2011 года к сентябрю 2010 года снизились на 3,3% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года на 9,8%). На овощи цены снизились на 39,7% (рост на 4,5%), в том числе на картофель – на 48,4% (рост на 13,7%). Цены на сахар выросли на 1,9% (6,6%), кондитерские изделия сахаристые – на 11,5% (11%), безалкогольные напитки – на 11,9% (8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 г. подорожали на 11,3% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 18,5%), цены на одежду и обувь выросли на 1,5% (1,7%), в том числе на одежду – на 2% (2,1%), обувь – на 0,7% (1,2%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в сентябре 2011 года к сентябрю 2010 года подорожали на 12% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 19,2%), в том числе квартплата выросла на 17,6% (13,8%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,5% (2,9%), канализацию – на 12,7% (12,4%), воду – 13,6% (12,8%), цены на электроэнергию — на 22,9% (16,8%), на природный газ остались без изменений (рост на 35,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 16,5% (18,3%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросли на 3,8% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 2,6%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 4,4% (3,2%), домашний текстиль – на 5,3% (4,5%), бытовая техника – на 1,4% (0,2%).

Стоимость услуг здравоохранения в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года возросла на 7,4% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 6,8%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 7,5% (5,8%), амбулаторные услуги подорожали на 7,1% (7,3%).

Цены в сфере транспорта в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросли на 22,3% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 16%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,8% (2,3%), на топливо и масла – на 37,3% (27,6%); транспортные услуги подорожали на 18,7% (12,8%), в том числе пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,9% (3,8%), пассажирский автодорожный транспорт – на 20,4% (14,3%).

Цены в сфере связи в сентябре 2011 г. выросли на 3,1% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – снизились на 0,3%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 3,5% (на 0,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в сентябре т.г. выросли на 3,9% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в сентябре т.г. на 2,8% (на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,6% (рост 7,1%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 5,8% (6,5%).

Цены в сфере образования в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 г. выросли на 6% (в январе-сентябре 2011 года к январю-сентябрю 2010 года – на 10,1%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 9,7% (18,4%), среднее образование – на 7,5% (8,7%), стоимость высшего образования увеличилась на 4,7% (8,3%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в сентябре 2011 г. к сентябрю 2010 года выросла на 8,1% (7,9%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

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ВР приняла за основу законопроект Президента о декриминализации

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности)».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 278 народных депутатов из 395, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы внедрить санкцию в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Отмеченная модель предлагается также и для тех случаев, когда субъектом преступления является служебное лицо юридического лица частного права (статьи 364-1 "Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", 365-1 "Превышение полномочий служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы" Уголовного кодекса Украины).

Вместе с этим законопроект отменяет уголовную ответственность за те деяния в сфере хозяйственной деятельности, которые на сегодняшний день утратили признаки повышенной общественной опасности, достаточной для преследования их в уголовном порядке.

Речь идет о составах преступлений, предусмотренных статьями: 201 "Контрабанда" – относительно контрабанды товаров, 202 "Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг", 203 "Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности", 207 "Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте", 208 "Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов", 214 "Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней", 215 "Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов", 217 "Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма", 218 "Фиктивное банкротство", 220 "Укрывательство стойкой финансовой несостоятельности", 221 "Незаконные действия в случае банкротства", 223 "Размещения ценных бумаг без регистрации их выпуска", 225 "Обман покупателей и заказчиков", 226 "Фальсификация средств измерения", 228 "Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям", 234 "Незаконные действия относительно приватизационных бумаг", 235 "Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования" действующего Уголовного кодекса Украины.

За совершение вышеназванных правонарушений законопроектом устанавливается административная ответственность в виде наложения штрафов.

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что взятие под стражу не может быть применено к ранее несудимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотренное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за исключением случаев, когда оно скрывается от органов следствия или препятствует расследованию дела.

Для основания применения меры пресечения в виде взятия под стражу по делам относительно преступлений в сфере экономики и хозяйственной деятельности, а также по делам относительно служебных преступлений, совершенных предпринимателями, законопроектом вводится механизм, в соответствии с которым подозреваемые, обвиняемые по таким делам может быть взят под стражу только в случае невнесения ими средств в качестве залога или укрывательство от органов следствия или препятствование в расследовании дела.

Законопроектом также установлен перечень составов преступлений в сфере хозяйственной деятельности, привлечение к ответственности за которые возможно исключительно на основании жалобы пострадавшего. При этом порядок привлечения к уголовной ответственности по жалобе пострадавшего предусматривает, что соответствующее уголовное дело подлежит закрытию в случае, если пострадавший примирится с обвиняемым к моменту удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

Привлечение к уголовной ответственности только при наличии жалобы пострадавшего касается составов преступлений, предусмотренных статьями: 203-1 "Незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства", частью первой статьи 206 "Противодействие законной хозяйственной деятельности", 219 "Доведение до банкротства", 229 "Незаконное использование знака для товаров и услуг фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара", 231 "Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, которые составляют коммерческую или банковскую тайну", 232 "Разглашение коммерческой или банковской тайны", 232-1 "Незаконное использование инсайдерской информации", 232-2 "Укрывательство информации о деятельности эмитента" действующего Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в некоторые статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые устанавливают административную ответственность за нарушение в сфере хозяйственной деятельности, а также исключить статью 160-2 "Незаконная торговая деятельность", которая дублирует содержание статьи 164 "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности", и статью 168 "Выпуск в продажу нестандартной продукции", которая дублирует содержание статьи 167 "Выпуск и реализация продукции, которая не отвечает требованиям стандартов" названного Кодекса.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в такие законодательные акты: Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Таможенный кодекс Украины, Уголовно-исполнительный кодекс Украины, Закон Украины "О милиции".

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ТЭК

Поставки природного газа через территорию Украины за 9 месяцев составили 102,4 млрд. куб. м

Поставки природного газа через территорию Украины за 9 месяцев 2011 года составили 102,4 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный инженер ДК «Укртрансгаз» Игорь ЛОХМАН сегодня на совещании «Подготовка объектов газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.» в Богородчанском производственном управлении подземного хранения газа Ивано-Франковской области.

По его словам, в этом году увеличился транзит газа в страны Европейского Союза. «Поступления газа через территорию Украины за 9 месяцев 20011 года составили 102,4 млрд. куб. м, из них импортированный газ для Украины - около 35,6 млрд. куб. м, - отметил И.ЛОХМАН. – Общий транзит природного газа по территории Украины составил 78,2 млрд. куб. м, что на 7,7 млрд. куб. м больше, чем за такой же период 2010 года. Из них в страны Западной Европы - 76 млрд. куб. м и Молдову – 2,2 млрд. куб. м».

И.ЛОХМАН также сообщил, что в 2011 году «наблюдается увеличение потребления газа в Украине». По его словам, это происходит за счет, в первую очередь, предприятий металлургии, химической промышленности. «То есть идет рост потребления природного газа промышленной группой потребителей, и это не может нас не радовать», - сказал он.

Справка УНИАН. Богородчанское производственное управление подземного хранения газа обеспечивает надежность транзита газа на экспорт по магистральным газопроводам: "Союз", "Уренгой-Помары-Ужгород", "Прогресс", а также эксплуатирует Богородчанское подземное хранилище газа, которое характеризуется стабильной эксплуатацией, объем активного газа в подземном хранилище газа ежегодно достигает проектного уровня 2,3 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа, что является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.

На сегодняшний день компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная вместимость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.

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Украинские компании не получат допуск к экспортным газопроводам – Путин

Москва. Украинские компании не получат допуск к экспортным газопроводам в случае выхода на рынок добычи РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН на пленарной сессии третьего инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Доступ к ГТС смогут получить, они не смогут получить доступ к экспортным маршрутам, потому что экспортом у нас занимается только «Газпром». Они могут получить доступ и к добычным активам, и ГТС внутри страны», - сказал В.ПУТИН.

Он не исключил, что в будущем экспорт газа будет либерализован, но пока это делается, чтобы не обрушить рынок.

«К этому нас подталкивают наши европейские друзья и коллеги, устраивая бесконечные обыски в компаниях «Газпрома» в Европейских странах», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2011 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что после завершения реформирования НАК «Нафтогаз Украины» и выведения из нее компаний, которые занимаются транзитом и добычей газа, «Нафтогаз» будет ликвидирован. Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ликвидация компании приведет к пересмотру действующих газовых контрактов с «Газпромом».

Глава правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР в ответном комментарии на заявление Н.АЗАРОВА согласился с перспективами реструктуризации "Нафтогаза Украины" и пересмотра контрактов - но только при сценарии слияния с "Газпромом".

27 сентября с. г. по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

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«Укртрансгаз» накопил в ПХГ 20,4 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на сегодня накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 20,4 млрд. куб. м природного газа.

Об этом сказал главный инженер ДК «Укртрансгаз» Игорь ЛОХМАН в ходе производственного совещания главных инженеров филиалов компании на Богородчанском производственном управлении подземного хранения газа филиала УМГ «Прикарпаттрансгаз», сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

«В подземных хранилища газа уже находится 20,4 млрд. куб. м. природного газа, который позволит пройти осенне-зимний отопительный период. Процесс закачивания газа продолжается», – сказал он.

И.ЛОХМАН отметил, что в течение 9 месяцев 2011 года газотранспортная система в целом работала надежно и выполняла возложенные на нее функции бесперебойной транспортировки газа как для потребителей Украины, так и для потребителей Европы.

Главный инженер ДК «Укртрансгаз» сделал акцент на том, что в связи с осуществлением мероприятий по подготовке объектов компании к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года газотранспортная система готова к стабильной работе в осенне-зимний период.

Напомним, что Богородчанское производственное управление подземного хранения газа (ПУПХГ) обеспечивает надежность транзита газа на экспорт магистральными газопроводами: «Союз», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Прогресс», а также эксплуатирует Богородчанское подземное хранилище газа, которое характеризуется стабильной эксплуатацией, объем активного газа в подземном хранилище газа (ПХГ) ежегодно достигает проектного уровня 2,3 млрд. куб. м.

Расположение Богородчанского ПСГ последним на пути газа в ужгородском направлении и непосредственная его близость к государственной границе вывели его в ряд уникальных подземных хранилищ газа Европы.

В 2009 году была выполнена реконструкция и введена в эксплуатацию установка для осушки газа. Это позволяет выполнять обязательство по соблюдению надлежащих физико-химических параметров природного газа, регламентированных в техническом соглашении об условиях приема-передачи природного газа.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), которая является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.

На сегодня компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.

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Промышленность

Украина продлила квоту на импорт труб из России и других стран на три года

Украина продлила квоту на импорт стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб независимо от страны происхождения на три года - до 30 сентября 2014 г.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №182 за 4 октября.

Согласно сообщению, вышеуказанное решение было принято на основе информации, предоставленной ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» и ЗАО «Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб «Нико Тьюб», а также сведений Министерства экономического развития и торговли.

По результатам рассмотрения информации комиссия пришла к выводу, что все еще существует необходимость в применении мер по предотвращению нанесения значительного вреда отечественному товаропроизводителю. Согласно выводам комиссии, украинский товаропроизводитель находится в процессе адаптации к условиям конкуренции.

Установлены следующие квоты: до 16,753 тыс. т — в четвертый годовой период (с 1 октября 2011 по 30 сентября 2012 года), 17,591 тыс. т - в пятый годовой период (с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года), и 18,471 тыс. т - в шестой годовой период (с 1 октября 2013 по 30 сентября 2014 года), в том числе для России - 11,91 тыс. т, 12,506 тыс. т и 13,131 тыс. т по периодам соответственно.

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Рост цен производителей промпродукции с начала года составил 17,7%, в сентябре - 1,2%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в сентябре 2011 года по сравнению с августом составил 1,2%, с начала года – 17,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5%, в июле – 0,1%, в июне – 0,5%, в мае – 2,6%, в апреле – 3,4%, в марте – 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе – 1,3%.

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Фондовый рынок

Кабмин принял решение о продаже контрольного пакета Днепровского машзавода

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 12 сентября 2011 г. №938-р принял решение о приватизации 50% плюс 1 акция государственного пакета акций ПАО "Днепровский машиностроительный завод".

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, на котором обнародовано данное правительственное распоряжение.

Как отмечается в распоряжении, сначала планируется реализовать 25% пакет акций Днепровского машзавода, после его продажи - еще 25% плюс 1 акция данного предприятия.

В соответствии с текстом распоряжения, планируется также выставить на приватизацию 100% акций "Конструкторского бюро "Днепровское", которые, как и госпакет Днепровского машзавода. включены в уставный капитал Государственной холдинговой компании "Днепровский машиностроительный завод".

Правительственное распоряжение также предполагает ликвидацию ГХК после продажи вышеуказанных госпакетов акций.

Справка УНИАН. Государственная холдинговая компания "Днепровский машиностроительный завод" создана в 1995 году на базе Днепровского машиностроительного завода с целью создания единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Основной номенклатурой ПАО "Днепровский машиностроительный завод" является производство аппаратуры, средств телекоммуникаций для сетей связи Украины.

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Строительство

Минрегионстрой определил 30 объектов для достройки по программе доступного жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом №217 от 4 октября т.г. утвердило список из 30 объектов незавершенного жилищного строительства, на достройку или приобретение жилья в которых могут направляться средства в рамках реализации программы строительства (приобретения) доступного жилья.

Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, в список вошли объекты общей площадью 60,2 тыс. кв. м, рассчитанные на 923 квартиры в Волынской (1), Днепропетровской (2), Житомирской (1), Закарпатской (1), Запорожской (1), Киевской (1), Луганской (2), Львовской (1), Николаевской (4), Ривненской (2), Тернопольской (4), Херсонской (1), Хмельницкой (1), Черновицкой (2), Черниговской (1) областях, Киеве (3) и Севастополе (2).

Стоимость строительства объектов оценивается в 405, 4 млн. грн., при этом для их достройки необходимо 409,7 млн. грн. Предлагаемая стоимость квадратного метра в данных объектах колеблется от 4290 до 8900 грн., в зависимости от региона.

Вместе с тем, в список объектов незавершенного жилищного строительства, на достройку которых на сегодняшний день не могут направляться средства программы доступного жилья, вошли 11 объектов общей площадью 51,7 тыс. кв. м на 861 квартиру в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях, Киеве и Севастополе.

Общая стоимость строительства объектов оценивается в 326,022 млн. грн., для их достройки необходимо 192,2 млн. грн.

Данные списки были сформированы на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению предложений по формированию перечня объектов 28 сентября т.г.

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Киевсовет продал два участка общей площадью 0,15 га за почти 4 млн. грн.

Киевсовет продал два земельных участка общей площадью 0,15 га земли за 3 млн. 888 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты сегодня на заседании сессии Киевсовета большинством голосов депутатов.

Так, частному предприятию «Волна» продан земельный участок площадью 0,13 га на Днепровской набережной, 8 (Дарницкий район) за 2 млн. 970 тыс. грн. Здесь предусматривается строительство и эксплуатация автозаправочной станции с объектами сервисного обслуживания.

Земельный участок по адресу: ул. Круглоуниверситетская, 2/1 (Печерский район) площадью 0,02 га продано ООО «Вилима-95» за 917 тыс. грн. для строительства и последующей эксплуатации торгово-выставочного зала.

Кроме того, депутаты направили обращение в Кабинет министров Украины с ходатайством относительно согласования продажи земельного участка площадью 1,4 га для эксплуатации гостиничного комплекса на ул. Андрея Малышко, 1 (Днепровский район) публичному акционерному обществу «Гостиничный комплекс «Братислава», основанному при участии иностранных юридических и физических лиц.

За направление соответствующего обращения относительно продажи земли столицы проголосовали 80 из 106 зарегистрированных в зале депутатов.

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На выходные обещают похолодание до 4-10°, в Карпатах – дожди со снегом

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине на 8-10 октября.

Как сообщили УНИАН в УкрГМЦ, 8-10 октября ожидается изменение погодных условий: на большей части территории страны пройдут дожди, ночью 8 октября в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, 9-10 октября в южной части, центральных областях и на севере Левобережья сильные дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха, начиная с западных областей, снизится на 4-10°.

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